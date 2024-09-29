Ев.Балакин: Зеленскому пришло время платить по счетам

09:33 29.09.2024

29.09.2024



Евгений Балакин



Выборы в Соединенных Штатах неумолимо приближаются. И поскольку США - все еще самая мощная (хоть и стремительно утрачивающая былое могущество) мировая держава, от итогов выборов зависит судьба не только американского народа. В то время как Владимир Путин может позволить себе едкую иронию и называет Камалу Харрис наиболее удачным вариантом для России (вызывая в политических кругах США волну гнева и призывы "остановить российское вмешательство в выборы"), Владимир Зеленский вынужден ехать на поклон к своим спонсорам, от которых зависит возможность Украины продолжать изнурительную войну.



В чем нельзя отказать утратившему легитимность на посту президента Украины Зеленскому - так это в умении выпросить помощь у лидеров Запада. "Можешь дать? Дай!" - в этой ставшей притчей во языцех фразе, по сути, заключена философия Зеленского, когда дело доходит до внешней политики. В 2023 году он с триумфом, с трудом отличимым от истерики, был принят в Конгрессе США, а Украина получила военную помощь на сумму почти 50 миллиардов долларов. С тех пор Соединенные Штаты, по самым скромным оценкам, сожгли в топке украинской военной машины не менее 113 миллиардов долларов. Если добавить к этому еще не менее 144 миллиардов евро, полученных от стран Евросоюза, мастерство Зеленского можно назвать непревзойденным.



Но спустя почти два года стало понятно, что, даже истратив такие колоссальные ресурсы, Украина не способна нанести военное поражение России. Более того - она стремительно утрачивает территории, рискуя в ближайшие дни потерять Угледар, являющийся важным опорным пунктом в выстраиваемой с 2014 года линии обороны. Падение Покровска - еще одного значительного логистического узла в Донбасской агломерации - представляется делом ближайших месяцев. Вторжение в Курскую область не смогло нарушить планы российского военного командования и только ослабило оборону на фронте Донбасса. И даже самые суровые меры по мобилизации населения не смогут дать ВСУ минимально необходимое количество живой силы (не говоря уже о качестве ее подготовки), чтобы остановить продвижение ВС России.



С грузом таких проблем приехал Зеленский в США в этот раз. Прием, который ему устроили, показательно отличался от триумфа 2023 года. Конечно, сперва ему устроили радушную встречу на военном заводе в Пенсильвании, но шквал критики, последовавший за ней, был неистовым. Девять членов конгресса выступили с письмом в адрес Министерства юстиции: "Мы хотим выразить серьезную озабоченность возможными нарушениями законодательства США вследствие недавнего визита [...] Владимира Зеленского в Пенсильванию и требуем (проведения. - Прим. ред.) полного расследования касательно использования военного имущества США и федеральных ресурсов в связи с визитом". Другие политики назвали визит Зеленского, сопровождаемого одними демократами, "политически мотивированным", а Шон Парнелл, бывший кандидат в сенат от Пенсильвании, прямо сказал: "Зеленский сегодня в Пенсильвании подписывает бомбы вместе с губернатором Шапиро, (...) если не это иностранное вмешательство в выборы, то я не знаю, что это".



Да, Зеленского все еще принимают в США на высшем уровне. Он провел две встречи в Капитолии, встретился с Камалой Харрис, а затем и с действующим президентом Джозефом Байденом, сумев получить от него обещание на поставки оружия стоимостью восемь миллиардов долларов (в том числе планирующие бомбы, ракеты противовоздушной обороны и дополнительную батарею Patriot). Затем последовала встреча с Дональдом Трампом, которую Зеленский выпросил, написав ему льстивое письмо (и Трамп, умеющий работать на публику, не постеснялся опубликовать эту лесть на своей странице в социальной сети, чтобы указать Зеленскому на его место).



Да, знаковые встречи состоялись - но какого результата добился Зеленский? Не вызывает сомнений, что он попробовал использовать внутриполитическую напряженность в США для оправдания собственного существования. Этот фокус ему удавался ранее, когда внешняя политика Украины становилась внутренней проблемой Соединенных Штатов, вынужденных продолжать военную поддержку терпящего крах режима. Однако ввиду отсутствия каких-либо успехов на поле боя вряд ли хвост вновь станет вилять собакой. Скорее, и республиканцы, и демократы используют визит Зеленского во внутриполитической борьбе. Харрис и Байден - оправдывая вложенные миллиарды, Трамп - "продавая" американскому избирателю свой план по урегулированию украинского конфликта. Зеленский тоже хотел бы и оправдать, и продать, но его "план победы над Россией" не встретил сочувствия ни у одной из партий.



Можно сказать, что со встречи в 2023 году роли поменялись. Тогда Зеленский напористо требовал - и получал желаемое. Сейчас приходит время платить по счетам - и как республиканцы, так и демократы попробуют максимально использовать пиар-ресурс Зеленского (достигавшего в лучшие дни масштаба почти всемирного) в своих интересах. Ничего личного - на носу выборы.