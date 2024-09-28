WADA оспорило оправдательное решение по допинг-делу первой ракетки мира итальянца Синнера

10:31 29.09.2024

WADA оспорило оправдательное решение по допинг-делу первой ракетки мира



WADA оспорило в CAS оправдательное решение по допинг-делу Синнера



Всемирное антидопинговое агентство намерено добиваться дисквалификации итальянца Янника Синнера на срок от одного до двух лет



Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение не дисквалифицировать первую ракетку мира итальянца Янника Синнера за допинг. Об этом сообщается на сайте WADA.



"По мнению WADA, вывод об отсутствии вины или халатности не является правильным в соответствии с применимыми правилами. WADA намерено добиваться срока дисквалификации от одного до двух лет. WADA не требует аннулирования каких-либо результатов, за исключением тех, что уже были наложены трибуналом первой инстанции", - говорится в сообщении.



Синнер после допинг-скандала нанял бывших членов команды Джоковича



20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) сообщило, что Синнер в марте дважды сдал положительный допинг-тест на клостебол, но в итоге смог доказать, что образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на своем пальце.



Синнер избежал дисквалификации, хотя потерял призовые и рейтинговые очки с мартовского турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе, где дошел до полуфинала, - $325 тыс. и 400 очков.