 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Телескоп Уэбба, открыл необычную галактику GS-NDG-9422, которая находилась в ранней Вселенной
10:34 29.09.2024

Телескоп Уэбба открыл необычную галактику

Астрономы из Оксфордского и Чикагского университетов, используя космический телескоп Джеймса Уэбба, открыли необычную галактику GS-NDG-9422, которая находилась в ранней Вселенной, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Галактику GS-NDG-9422 (или 9422) обнаружили на расстоянии, соответствующем возрасту Вселенной, примерно через миллиард лет после Большого взрыва. Ученые отметили, что ее газ затмевает свет от звезд, что не наблюдалось ранее. Это явление может представлять недостающее звено между первыми звездами Вселенной и знакомыми галактиками позднего периода.

"Для анализа использовали спектроскопические данные, полученные с помощью инфракрасной камеры NIRCam телескопа Уэбба. Данные сравнивали с компьютерными моделями космических газовых облаков, нагретых массивными звездами. Ученые обнаружили, что поведение газа в GS-NDG-9422 соответствует моделям, в которых газ светится ярче самих звезд", – говорится в исследовании.

Ученые отметили, что звезды в этой галактике гораздо горячее и массивнее, чем те, что известны в локальной Вселенной. Их температура в GS-NDG-9422 достигает 80 000 градусов Цельсия, что в два раза превышает температуру типичных горячих звезд современной Вселенной.

Галактика также привлекла внимание ученых своей сложной химической структурой, что исключает присутствие звезд популяции III – первого поколения звезд во Вселенной. Однако необычные звезды 9422 помогут лучше понять, как происходил переход от ранних звезд к современным галактикам.

На данный момент GS-NDG-9422 является одной из немногих известных галактик этого класса, и исследователи продолжают искать аналогичные объекты. Это позволит узнать подробности о процессах, происходивших в первый миллиард лет после Большого взрыва и узнать больше о ранних этапах эволюции Вселенной.

Второе солнечное затмение 2024 года произойдет 2 октября. Оно будет кольцеобразным. Это астрономическое явление можно будет наблюдать на юге Южной Америки, в центральной и юго-восточной зонах акватории Тихого океана.

Источник - Zakon.kz
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