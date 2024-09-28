А.Калашян: Опасный удар: почему убийство Насраллы ставит Иран перед сложной дилеммой

10:35 29.09.2024 Опасный удар: почему убийство Насраллы ставит Иран перед сложной дилеммой

"Хезболла" не собирается капитулировать



Альберт Калашян



В результате израильской операции был убит лидер шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла. Гибель лидера "Оси сопротивления" в южном пригороде Бейрута стала еще одним ударом по региональным позициям Тегерана. Израиль пытается всеми силами втянуть Иран в новую региональную войну, полагают эксперты. О том, хватит ли Исламской Республике сдержанности и в этот раз не расширять масштабы конфликта и как убийство всего военного руководства "Хезболлы" повлияет на дальнейшую стратегию движения, - в материале "Известий".



Убийство лидера "Хезболлы"



Израильская армия 27 сентября нанесла мощный авиаудар по южному пригороду Бейрута, сровняв с землей шесть зданий. По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ Даниэля Хагари, был атакован центральный штаб "Хезболлы", который находился под жилым зданием. По данным израильских СМИ, всего было сброшено около 80 т взрывчатки.



Местные издания также утверждали, что целью ударов был генеральный секретарь "Хезболлы" Хасан Насрaлла. Иранское агентство Tasnim 27 сентября передавало, что Насрaлла и глава исполнительного совета движения Хашема Сафи ад-Дина не пострадали при израильских авиаударах.



Однако уже утром 28 сентября армия Израиля официально объявила, что Хасан Насралла был убит в результате операции, которая получила название "Новый порядок". Затем гибель Хасана Насраллы подтвердило и само шиитское движение.



"Насралла, генеральный секретарь "Хезболлы", присоединился к великим и бессмертным мученикам, чей путь он возглавлял на протяжении почти 30 лет, в течение которых он вел их от победы к победе, сменив учителя мучеников "Исламского сопротивления" (бывший генсек движения Аббас аль-Мусави. - "Известия") в 1992 году", - следует из заявления движения.



Обострение на ливано-израильской границе началось после двух волн взрывов средств связи у сторонников "Хезболлы" 17 и 18 сентября. Позднее министр обороны Йоав Галант объявил о наступательной операции в Ливане "Стрелы севера". ЦАХАЛ начала наносить массированные обстрелы ливанской территории, в том числе по столице - Бейруту. В ответ "Хезболла" увеличила интенсивность и глубину ударов по израильской территории.



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МИД России осудил убийство Хасана Насраллы, заявив, что оно чревато "драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока". Вся полнота ответственности за эскалацию конфликта лежит на Израиле, добавили в дипведомстве.



Убийство лидера, безусловно, - очень болезненный удар для движения. Насралла - харизматичная и культовая фигура. С его именем ассоциируется вывод израильских войск из Южного Ливана в 2000 году, события Второй ливанской войны в 2006 году.



- Хасан Насралла оставил свой отпечаток на "Хезболле". Когда вы говорите "Хезболла", вы подразумеваете Хасан Насралла. Он был генсеком движения более 30 лет, руководил войной в 2006 году. Насралла навязал Израилю войну сопротивления. Поэтому он стал символом для всех бойцов движения. Если Насралла погиб, моральный дух у борцов начнет ослабевать, - отметил в беседе с "Известиями" ливанский бригадный генерал в отставке Джордж Надер.



Военный потенциал "Хезболлы" после убийства Насраллы



Затруднительно говорить о вопросе преемственности, поскольку пока неизвестна судьба Хашема Сафи ад-Дина, главы исполнительного совета - партийного органа, принимающего ключевые решения, и члена совета джихада. Сафи ад-Дин курировал финансы и социальные проекты партии в южном пригороде Бейрута, который считается бастионом "Хезболлы". Он обладает тесными связями с Ираном. Нет информации и по официальному № 2 в движении заместителю генсека Наиму Кассему. По мнению ливанского бывшего военного офицера, в движении нет никого, кто мог бы, как Насралла, справиться с таким количеством угроз.



- Военная мощь "Хезболлы" сегодня будет ослаблена, потому что все военное руководство было убито. Моральный дух и военный потенциал движения продолжают снижаться, - добавил Джордж Надер.



Конечно, вывод из игры высшего звена военного руководства движения не может не сказаться на уровне организованности, координации и моральном состоянии бойцов. Однако в структуре "Хезболлы" сложная иерархия, предусматривающая замену высокопоставленных членов в случае их убийства.



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При этом краткосрочный эффект ослабления "Хезболлы" не повлияет на ее стратегический курс по сопротивлению Израилю таким образом, чтобы это не переходило порог региональной войны. Конечно, израильские власти должны это прекрасно понимать, а значит, главная цель еврейского государства - расширение масштабов конфликтного состояния на Ближнем Востоке с втягиванием в такую войну шиитского движения и поддерживающего его Ирана.



"Хезболла" не остановит поддержку сопротивления, так как это ударит по ее репутации не только во внешнем мире, но и для внутренней аудитории. Противостояние Израилю остается главной чертой идентичности шиитского движения и ее самопозиционирования. Это подтвердил и президент Ирана Масуд Пезешкиан, который заявил, что команда убить Насраллу была отдана из США, Вашингтон не сможет снять с себя ответственность за убийство лидера "Хезболлы".



Серия таких точных ударов со стороны Израиля, начавшаяся со взрывов пейджеров, создает впечатление, что израильские разведывательные службы знают о каждом шаге членов "Хезболлы". Наряду с использованием передовых средств мониторинга коммуникации сторонников "Хезболлы" это дополняется широкой агентурной сетью Израиля внутри шиитского движения, которая передает важные данные о перемещениях руководства.



Неудивительно в этой связи, что члены палестинских движений ХАМАС и "Исламский джихад" приняли решение прекратить любые встречи в Ливане. Об этом 28 сентября сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.



Учитывая это, новому руководству "Хезболлы" в первую очередь следует принять оперативные меры по изменению систем связи, а также по локализации и ликвидации агентурной сети.



Как ответит Иран на израильскую атаку



Учитывая, что "Хезболла" - ключевой инструмент Ирана для продвижения своих интересов в регионе, перед Тегераном возникает стратегический перекресток. Сдержанная реакция нового иранского правительства на ежедневные удары от Израиля создает сомнения, что оно пойдет на адекватное возмездие.



Такое "стратегическое терпение" Ирана уже вызывает недовольство у сторонников "Хезболлы", которые обоснованно считают, что их главный спонсор делает недостаточно для сдерживания Израиля.



- Ситуация действительно сложная. Израиль хочет втянуть Ливан и Иран в войну. В то же время похоже, что Тегеран создал тупик для себя и своих союзников: если он ответит на атаки и провокации, он будет втянут в прямую войну с Израилем и США; если нет, Израиль продолжит наносить все более и более сильные удары по всем противоборствующим сторонам и безнаказанно обострять кризис. Проигрышная ситуация для Ирана и Ливана, - заметил "Известиям" директор Центра арабских и ближневосточных исследований в Американском университете Бейрута Сари Ханафи.



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Есть ли шанс избежать дальнейшей эскалации конфликта в регионе



Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в свою очередь, после убийства лидера "Хезболлы" заявил, что Ливан заставит Израиль пожалеть о своих действиях.



Предложение США по перемирию - уловка



Примечательно, что за сутки до этого нападения США призвали к немедленному прекращению огня на ливано-израильской границе и началу переговорного процесса между "Хезболлой" и Израилем. Есть основания полагать, что совпадение по времени такой "миролюбивой" инициативы Вашингтона с атакой на лидера шиитского движения указывает на то, что в США могли знать о готовящемся нападении.



Регион уже был свидетелем похожего поведения американской дипломатии, когда произошло убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Тогда США громко начали заявлять о том, что переговорный процесс в Дохе - последний шанс избежать крупной региональной войны. Сделано это было с целью ослабить возможную реакцию Ирана, втянув его в изначально нереалистичный из-за израильских требований переговорный процесс.



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Очевидно, что убийство Насраллы похоронило все шансы на урегулирование конфликта в краткосрочной перспективе. Потеря шиитского лидера усилит влияние более радикальных элементов внутри "Хезболлы" и снизит шансы на любые локальные инициативы мирного урегулирования. Источник - Известия

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