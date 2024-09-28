|В Лондоне скончалась Камола Махмудова, уроженка Узбекистана, возглавлявшая представительство ЕБРР в Азербайджане
10:37 29.09.2024
Скончалась Камола Махмудова. Живя за рубежом, она реализовала много благотворительных проектов в Узбекистане
В Лондоне скончалась Камола Махмудова, уроженка Узбекистана, возглавлявшая представительство ЕБРР в Азербайджане и реализовавшая множество социальных проектов на родине. "Газета.uz" публиковала ее интервью в 2022 году.
В Лондоне после долгой болезни скончалась Камола Махмудова, уроженка Узбекистана, бывшая глава представительства ЕБРР в Азербайджане и общественный деятель, реализовавшая множество социальных проектов на родине. Ей было 48 лет.
Камола Махмудова - одна из героинь проекта "Газеты.uz" "Узбекистанцы за рубежом". В интервью, опубликованном два года назад, она рассказывала о жизни, карьере в банковской сфере, семье и многочисленных благотворительных проектах, среди которых - содействие в развитии образовательной платформы Khan Academy на узбекском языке, помощь детям с онкологическими заболеваниями и посадка деревьев в Бухаре. В 2020 году президент Шавкат Мирзиеев наградил ее орденом "Дустлик".
"Физические границы не мешают мне реализовывать проекты в Узбекистане, живя в Лондоне или Азербайджане. Мы можем сажать деревья в Бухаре, строить кислородные станции в Нукусе, обучать детей математике в каждом регионе Узбекистана. Не важно, где ты географически находишься. Главное, чтобы твое сердце было в Узбекистане", - говорила она в интервью.
"Это огромная потеря для Узбекистана. За свою короткую жизнь она сделала так много для страны, даже живя в Лондоне и Азербайджане", - написал автор интервью, ныне директор Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Жахонгир Азимов.
Профессор Алишер Файзуллаев, бывший госсоветник президента, первый заместитель и заместитель министра иностранных дел, посол Узбекистана в Бельгии, Великобритании и других странах, отметил: "Сложно поверить, это шок, это большая потеря для всех узбеков и узбекистанцев. Она достигла многого за свою короткую жизнь. Сделала очень много для Узбекистана, продвижения узбекской культуры в Великобритании и во всем мире".
"Работала на высоких должностях в Европейском банке реконструкции и развития и всегда помогала Узбекистану и узбекистанцам. Она была одним из основных организаторов Дней культуры Узбекистана в Лондоне… Она была очень ярким, многогранным, открытым человеком. Занималась бегом на длинные дистанции, йогой и интересовалась философией древнего Востока. Она всегда была полна интересных идей, планов и проектов. Она была одной из самых ярких людей, с которыми меня свела жизнь", - написал Алишер Файзуллаев.
Похороны Камолы Махмудовой пройдут в Лондоне 27 сентября.
Камоле Махмудовой был посвящен один из эпизодов фильма "O‘zbekistonlik" об узбекистанцах, добившихся успеха за рубежом.