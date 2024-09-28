В Лондоне скончалась Камола Махмудова, уроженка Узбекистана, возглавлявшая представительство ЕБРР в Азербайджане

10:37 29.09.2024

Скончалась Камола Махмудова. Живя за рубежом, она реализовала много благотворительных проектов в Узбекистане



В Лондоне скончалась Камола Махмудова, уроженка Узбекистана, возглавлявшая представительство ЕБРР в Азербайджане и реализовавшая множество социальных проектов на родине. "Газета.uz" публиковала ее интервью в 2022 году.



В Лондоне после долгой болезни скончалась Камола Махмудова, уроженка Узбекистана, бывшая глава представительства ЕБРР в Азербайджане и общественный деятель, реализовавшая множество социальных проектов на родине. Ей было 48 лет.



