|Событие недели на СВО: Угледар обречен на денацификацию
10:55 29.09.2024
Событие недели на СВО: Угледар обречен
Евгений Норин
СВО
Город в юго-западном Донбассе уже оказывался в новостных сводках. В 2022 и 2023 годах вокруг него бушевали жестокие бои. Русские войска пытались порваться в "фортецию", но увы, тогда эти планы сорвались. Город приобрел репутацию проклятого места, стал символом позиционных неудач.
Почему это произошло и почему так яростно штурмовали маленький шахтерский городок? Ответ легко найти, если вспомнить об окружающей местности. Угледар стоит на возвышенности, причем перепад высот с ровными, как стол, окрестностями составляет условную пятиэтажку. Сам город застроен советскими блочными домами, и обзор из многоэтажек просто отличный – на многие километры вокруг. Конкуренцию с этой точки зрения составляют только шахты восточнее, но и они были под контролем "збройных сил".
На сей раз штурм Угледара организовали не в лоб. После того как прошлой зимой морпехи и "Каскад" умылись кровью в низинах, было решено брать сначала шахты по флангам. Преодоление рокады, шедшей через Угледар, и взятие шахт означали, что дела гарнизона плохи, поэтому пора бы бросать полотенце на ринг и отходить на следующий рубеж. Русские взяли поселок Водяное вместе с шахтными комплексами восточнее самого города, а также посадки западнее, и клешни двинулись друг другу навстречу.
Однако на этом этапе в боевые действия вмешалась политика. Сначала одиозный нардеп Марьяна Безуглая подняла шум по поводу вывода из Угледара опытной и стойкой 72-й бригады ВСУ. Подразделение оставили в городе, где шквал русских бомб причинял ему мучительные потери. Наши стали сжимать мешок с запада и востока, все ближе подходя к самому Угледару.
Теперь противнику уже точно было пора уходить. Однако Владимир Зеленский как раз отправился в турне по США, и новости об отступлении ему были совсем не нужны. Поэтому гарнизон оставили держаться, пока не убьют.
Реально, конечно, речь не идет о разгроме всей 72-й бригады. Угледар – город маленький, неполные полтора километра по любой оси. Однако 1 или 2 "расчетных" батальона (читай: 2/3 реальной численности) внутри населенного пункта вполне могут находиться. Сейчас они зажаты в застройке. Выбраться сложно: под контролем ВСУ остались два простреливаемых проселка. В город уже ворвались части ВС РФ, и, возможно, уже идет даже не штурм, а зачистка. В любом случае противодействовать пехоте, усиленной артиллерией, а главное – авиацией, в Угледаре уже некому.
Насколько полезно будет взятие города? С точки зрения удара по войскам противника тяжелое поражение большой шестибатальонной бригады – это отлично. Тем более спасибо Безуглой и Зеленскому, 72-ю замуровали в городе надолго, лишив возможности даже вывезти раненых. По словам наших штурмовиков, в городе брошено много "трехсотых". Кроме того, такого подготовленного укрепления у противника просто нет на многие десятки километров вокруг – ВСУ просто не за что будет зацепиться. И теперь последнее по перечислению, но не значению. Украинские солдаты не идиоты, они прекрасно видят, что их кровью застирывают тактикульные коричневые штаны их верховного гетмана. Отношение к президенту, нардепам, генералам и матерям всех перечисленных у ВСУшников и так неоднозначное. Сейчас же, когда одну из лучших бригад "збройных сил" вбивают по маковку в чернозем, взгляды вийскослужбовцев могут еще сильнее измениться.
В конце концов, русским достаточно, если они просто уйдут из Угледара.
Зеленскому нужно, чтобы они в Угледаре умерли.