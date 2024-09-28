Событие недели на СВО: Угледар обречен на денацификацию

10:55 29.09.2024

Событие недели на СВО: Угледар обречен



Евгений Норин



СВО



Город в юго-западном Донбассе уже оказывался в новостных сводках. В 2022 и 2023 годах вокруг него бушевали жестокие бои. Русские войска пытались порваться в "фортецию", но увы, тогда эти планы сорвались. Город приобрел репутацию проклятого места, стал символом позиционных неудач.



