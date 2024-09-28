Как приватизировали Европу (история), - В.Можегов

10:56 29.09.2024

Как приватизировали Европу



"План Дауэса" – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.



Владимир Можегов

публицист



В этом году исполнилось сто лет так называемому "плану Дауэса для Германии" 1924 года, с помощью которого была "остановлена гиперинфляция" и "стабилизирована германская экономика". Дата не то, чтобы на слуху у наших людей. И если бы все ограничивалось тем, что о "плане Дауэса" принято говорить, то и говорить было бы не о чем.



Однако "план Дауэса" – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века.



"План Маршалла" – эти слова говорят нам гораздо больше. Но по сути своей "план Маршалла" и был все тем же "планом Дауэса", только уже для всей послевоенной Европы. По сути, план Маршалла означал "большую приватизацию" европейских активов и европейской экономики группой банкиров ФРС. А еще он означал навязывание доллара в качестве универсальной расчетной единицы и – начало тотального ограбления Европы.



Правда, по-настоящему оценить это европейцы тогда еще не могли. Доллар был еще прочно привязан к золоту (Бреттон-Вудская система 1944 г.). И, хотя система кредитования плана Маршалла вгоняла европейские столицы в кабалу госдолга (как это было и в 1924-1929 годах), никто, кажется, не ощущал подвоха, пока 15 августа 1971-го не открылась бездна.



В этот день президент Никсон в одностороннем порядке объявил о "временном отказе" США от привязки курса доллара к золоту.



К этому времени европейская экономика была уже, по сути, денационализирована, а европейские правительства находились в "неоплатном долгу" у банкиров ФРС. Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), объединившее германскую и французскую промышленность на наднациональной основе, став матрицей сначала "Общего рынка", а затем и сегодняшнего Евросоюза, исправно переваривало национальные европейские экономики и ресурсы, вгоняя государства Запада в общую финансовую кабалу.



Надежно опутанная долларовой зависимостью, Западная Европа была уже связана по рукам и ногам, когда "никсоновский шок" (англ. Nixon Shock) захлопнул европейскую мышеловку.



В этот момент американский доллар мгновенно стал "фиатной" (то есть ни к чему не привязанной) валютой – бумажкой, фантиком. А ограбление Европы приняло промышленные, чтобы не сказать – космические – масштабы. "Космические" – потому что никто до сих пор не знает о настоящих масштабах этого "Ограбления века". Никто (и меньше всего – выпускники высших школ экономики) не знает, как работает современная экономика. На каких принципах осуществляется ценообразование (как, скажем, устанавливаются цены на нефть)? Каким образом осуществляется обмен товара на деньги? И чего на самом деле стоят эти самые деньги?



То есть известно (хотя говорить об этом не принято, и это тоже часть "порядка, основанного на правилах") что деньги под названием "доллар" не стоят вообще ничего. Что их эмиссия осуществляется простым набором некоего количества цифр на компьютере в некоем заоблачном замке ФРС.



Мистика? Каббала? Алхимия? Да, что-то вроде того. Только эти алхимики и маги – банкиры, заменившие современному капиталистическому миру традиционное жречество и священство.



Как осуществляется это "творение из ничего" и обретение этими эфемерными цифрами плоти? Когда какая-нибудь другая страна эмитирует свою валюту путем покупки этих "эфирных денег" и отгружает за них свой реальный товар. Вот принцип работы колониальных экономик. Или – эмиссия национальной валюты принципом currency board (путем покупки доллара). Тот же принцип создает условия работы колониальной экономики – через принуждение к открытости своих финансовых рынков, в то время как национальные валюты и национальный капитал с рынка вытесняются.



Все это и есть тот самый "порядок, основанный на правилах", говорящий о том, что система выплаты побежденными дани и выдачи "ханских ярлыков на царство" местным царькам принципиально не изменилась со времен Вавилона. Однако вышла на поистине космические орбиты. Сегодня эта система открывает возможности почти неограниченного и грабежа победителями их колоний путем "монетарной эксплуатации".



Именно так живет так называемый "свободный мир", так живет сегодняшняя Европа, так живет вся мировая "долларовая экономика".



Начало же "Ограблению века" и положил так называемый "План Дауэса" для Германии, принятый сто лет назад, 16 августа 1924 года.



Согласно этому плану, банкирская группа Моргана (то есть ФРС в целом) в обмен на "стабилизацию марки" и кредиты, фактически, приватизировала германскую экономику, завладев важнейшими немецкими активами: транспортной системой, железными дорогами, сталелитейной промышленностью, шахтами и многим другим. Тогда же прекратила свое независимое существование и немецкая марка, фактически обращенная в доллар.



Фактически, в этот момент Германия стала колонией группы Моргана, то есть ФРС.



Итогом "Плана Дауэса", который вгонял не только Германию, но и Францию, и Британию, в яму государственного долга, стала Великая Депрессия.



Великая депрессия привела к власти в Германии НСДАП и Адольфа Гитлера, а к власти в США – Ф.Д. Рузвельта и стоящую за ним клику банкиров ФРС… А после Второй мировой войны в роли Германии оказалась уже вся Европа. Теперь уже весь "Свободный мир" оказался "приватизирован" и обращен в колонию ФРС.



Тогда этой участи счастливо (хотя и отчасти) избежал СССР. Сталин дальновидно не ратифицировал Бреттон-Вудские соглашения, чем минимизировал финансовую зависимость от доллара. И вплоть до 1957-го года СССР торговал с Западом только за золото.



Однако в ноябре 1957-го, когда Хрущев разрешил Внешторгбанку торговлю за доллары, "золотой занавес" СССР рухнул. Страна была финансово обезоружена и с этого времени начала увязать в зависимости от финансовой системы Запада.



Остальное было лишь делом времени. Через четверть века, в 1983-1985 годах, стажировку в неолиберальных финансовых клубах Запада пройдут будущие творцы российских экономических реформ: Гайдар, Чубайс, Потанин, Шохин, Кагаловский, Б. Федоров (будущий министр финансов РФ), Авен, Мау, Ясин и другие. После экономического погрома, учиненного этими "профессионалами во власти", финансовая система РФ будет прочно встроена, на правах колониальной, в систему МФО.



Таким образом, видимо, был завершен и "План Дауэса для России". Так же точно, как Германия в 1924-м, и как Западная Европа в 70-х гг. в 90 г. XX века была "приватизирована" и Россия. Это и был настоящий итог неолиберально-неотроцкистской "революции девяностых".



В 2000-х Россия начала постепенно выходить из этой финансово-экономической зависимости, возвращая под свой контроль важнейшие отрасли национальной экономики. Однако, возможность построить по-настоящему независимую финансовую систему, мы получили только сегодня, в результате СВО. Ведь настоящий суверенитет в сегодняшнем глобальном мире могут обеспечить только суверенная валюта и суверенный госбанк.



А там уже и валюта БРИКС, будем надеяться, появится.