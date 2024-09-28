Англия - заноза на карте мира, - Джованни Бернини

11:00 29.09.2024

Не в бровь, а в глаз. Устами искусства глаголит истина



Эту скульптуру итальянский архитектор Джовани Бернини создал еще в 17-м веке.



Через свое произведение он передал, что упыри англосаксы испокон веков пьют кровь всего мира.



Бернини показал, что от них настрадалась в том числе и Европа. Впрочем, от коварства англосаксов она продолжает страдать по сей день.



Как гласит старая ирландская мудрость: "Бойся рогов быка, зубов змеи и улыбки англичанина".



