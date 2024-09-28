|11:54 Атомная бомба - в арсенале хуситов? Каким может быть ответ на передачу американского ядерного оружия Южной Корее и Японии
11:52 Загадка длиной в 30 лет: кто утопил "Эстонию"
11:49 Узбекистан договорился построить складской терминал в грузинском порту Поти
11:40 В центре Угледара ветераны ЧВК "Вагнер" ведут кинжальные бои, о которых не пишут в сводках
11:32 Россиянка из Казани Динара Саляхова получила титул "Миссис Европа – 2024"
11:25 Битва за Торецк: Еще 700 метров и русские разрежут гарнизон ВСУ пополам
11:00 Англия - заноза на карте мира, - Джованни Бернини
10:56 Как приватизировали Европу (история), - В.Можегов
10:55 Событие недели на СВО: Угледар обречен на денацификацию
10:37 В Лондоне скончалась Камола Махмудова, уроженка Узбекистана, возглавлявшая представительство ЕБРР в Азербайджане
10:35 А.Калашян: Опасный удар: почему убийство Насраллы ставит Иран перед сложной дилеммой
10:34 Телескоп Уэбба, открыл необычную галактику GS-NDG-9422, которая находилась в ранней Вселенной
10:31 WADA оспорило оправдательное решение по допинг-делу первой ракетки мира итальянца Синнера
09:39 Племянник убитого Насраллы Хашем Сафиддин может возглавить "Хезболлу"
09:33 Ев.Балакин: Зеленскому пришло время платить по счетам
08:08 Скандал в Латвии: как новый директор Госканцелярии зарабатывал дополнительные деньги, - ФСК
07:07 Убийство Насраллы - урок для России, который она не усвоила, - "Царьград"
07:00 В.Чертинов: Что делать с криминальными диаспорами в России?
01:01 Мигранты из Киргизии выбирают РФ из-за преференций и исторической общности, - Алина Мамаева
00:24 В прицеле "Великого Израиля": вслед за Ливаном на очереди Сирия? - Дм.Нефедов
00:19 Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи спрятали в секретное место (бункер?) от израильских ракет
|21:59 Кыргызстан. Местный житель подарил семи олимпийским спортсменам по 4 сотки земли на Иссык-Куле
21:46 В Узбекистане прошли первые дебаты перед парламентскими выборами
21:44 Диаспоры порешали: В России чиновники празднуют День независимости Таджикистана
21:35 В Пакистане разбился пилотируемый россиянами пассажирский вертолет - есть жертвы
20:29 Россия и Узбекистан договорились противодействовать межэтнической нетерпимости, не вмешиваясь в дела друг друга
20:06 Арестован депутат Госдумы РФ Шилкин ("Новые люди"). Особо крупная растрата (2 млрд руб)
19:29 Замглавы иранского КСИР генерал Аббас Нилфорушан погиб в результате удара Израиля по Ливану
18:40 Гибель лидера "Хезболлы" Насраллы подтверждена официально
15:33 Какие гадости пишут о России в учебниках стран пост-СССР
15:32 Англия - история большого грабежа, порабощения и массовых убийств, - А.Тюрин
15:26 В Астане открыли памятник писателю Мухтару Ауэзову
15:17 В Курской области в результате ракетного удара ВСУ разрушен и сгорел Глушковский краеведческий музей
12:32 Владимир Павленко: "Карибский" пик в отношениях России с Западом еще впереди
12:20 КырЧиновники придумали разбить парк на горном плато Сусамыр
12:18 Десятки погибших, миллионы без электричества: как ураган "Хелен" прошелся по юго-востоку США
12:16 ВС РФ заняли Калиновку севернее Часова Яра
12:14 Кулинарный поединок: Германия и Турция поссорились из-за донер-кебабов
12:09 Евромайдан угрожает Молдавии. До выборов сталось 20 дней, - И.Шорников
12:05 Омбудсмен Кыргызстана сочла штрафы за оскорбления в интернете и СМИ слишком высокими
12:00 Угледар в плотном "кольце", уцелевшие бандеровцы перед выбором: сдаться или умереть, - Р.Маркуш
10:28 Новый Ташкент: Ошибка или успех? Видеоинтервью с главным архитектором
10:27 По следам Екатерины II. Пять условий для переселения иностранцев в Россию
10:24 Израиль пытался убить главу "Хезболлы" Хасана Насраллу в Бейруте
10:01 Камерун выпустил роскошную серебряную монету в честь "Монгольской Империи" (2000 франков, 2 унции)
10:00 В Казахстане растут объемы биржевых торгов рублем и юанем
09:56 Почему охрана колоний в РФ не справляется с исламистами?
08:40 Госдума хочет проверить любовь мигрантов, - "Къ"
07:46 РосЧиновники презентуют в Бишкеке программу переселения соотечественников в Курганскую область
07:18 Главой правящей партии Японии избран 67-летний либерал Сигэру Исиба. Он станет новым премьером страны
07:10 Харрис - Третья мировая, Трамп - гражданская война. Что выберут американцы, - СП
|Англия - заноза на карте мира, - Джованни Бернини
11:00 29.09.2024
Не в бровь, а в глаз. Устами искусства глаголит истина
Эту скульптуру итальянский архитектор Джовани Бернини создал еще в 17-м веке.
Через свое произведение он передал, что упыри англосаксы испокон веков пьют кровь всего мира.
Бернини показал, что от них настрадалась в том числе и Европа. Впрочем, от коварства англосаксов она продолжает страдать по сей день.
Как гласит старая ирландская мудрость: "Бойся рогов быка, зубов змеи и улыбки англичанина".
Джованни Лоренцо Бернини
Гробница Папы Римского Александра VII
1671-78
Собор Святого Петра в Риме