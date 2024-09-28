 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Битва за Торецк: Еще 700 метров и русские разрежут гарнизон ВСУ пополам
11:25 29.09.2024

Битва за Торецк: Еще 700 метров и наши разрежут гарнизон ВСУ пополам
Без поддержки БПЛА "херои" воюют плохо, до 70% новобранцев двухсотятся в первые дни

Радомир Маркуш

Гарнизон Торецка/Дзержинска не может сдержать натиск русских штурмовиков, нагоняют на громадян печаль самостийные мониторинговые каналы. ВСУшники с ЛБС жалуются на плохую поддержку со стороны своих дроноводов и требуют отправить их на "передок", где "все плохо".

Те в свою очередь оправдываются командами сверху, мол, "как только отключают РЭБ (для работы расчетов беспилотников), начинает в яблочко бить русская "арта", поскольку их "мавики" на всю катушку используют радиоэлектронные "окна". В чем разница между небольшим FPV-дроном и 155-мм снарядом, объяснять не надо. Да, оба опасны, но второй несет на порядок больше взрывчатки и пробивает стены, за которыми прячутся "херои".

По состоянию на утро 28 сентября, согласно обновленной карте работающего на ГУР паблика DeepState (заблокированного в нашей стране), бойцы ВС РФ достигли улицы Героев Труда и закрепились там.

Военные аналитики незалежной пишут, что в центре города идут ожесточенные бои, российские части пытаются, причем успешно, расширить здесь зону контроля и создать плацдарм для дальнейшего броска как на север, так и на запад. И если темпы наступления не снизятся, то скоро "кацап окажется у шахты "Центральная", она же им. Ф.Е. Торецкого.

Если непосвященным это ни о чем не говорит, то у "Військових аналітиків України" (заблокированных в РФ) поднимаются от ужаса чубы. Оборона города окажется разрезана пополам, но куда опаснее для бандеровцев, что самый большой микрорайон "Забалка" окажется в полном окружении.

Судя по карте DeepState, наши передовые отряды уже кошмарят захисников у терриконов "Центральной" с юга. Осталось пройти еще где-то 700 метров, и мышеловка для врага захлопнется.

Боевики националистической бригады "Лють" пишут на форумах, что "видели ордынцев в Центральном парке около исполкома". Можно предположить, что здесь имеет место серая зона, где в опорниках сидят небольшие арьергардные заслоны.

Сразу несколько "солидных" изданий незалежной, включая UKR.NET, РБК-Украина и "Українську правду" (все заблокированы в нашей стране), сообщили в сводках, что россияне захватили более трети Торецкой общины, а на остальной территории города продолжаются интенсивные бои.

Эту важную информацию подтверждает Институт изучения войны (ISW), который в своей оперативке написал: "Видеозаписи с геолокацией, опубликованные 21 и 27 сентября, показывают, что российские войска продвинулись в восточном Торецке вдоль улиц Дарвина и Пушкаренко соответственно".

Ссылка на запись с FPV-дрона недельной давности, с учетом воплей бандеровцев, может означать, что ситуация для врага за это время существенно ухудшилась. Тем более, что 27 сентября были опубликованы кадры с геолокацией (по всей видимости, не самые свежие), на которых зафиксировано продвижение русских штурмовиков в микрорайоне № 1 на 600 метров в направлении населенного пункта Крымское.

Таким образом, наши бойцы достигли улицы Пушкаренко, существенно расширив клин прорыва.

Но и эти данные, возможно, устарели. "Наши бойцы продолжают проламывать оборону противника в Дзержинске (Торецк). Удалось продвинуться вглубь города в частной застройке и приблизиться к зданию ЗАГСа западнее", - пишет Анатолий Радов.

Надо понимать, что картина боев в Торецке будет неполной без понимания ситуации в соседнем Часовом Яре, идеальном для обороны городе. "Ситуация остается сложной. Несмотря на то, что инициатива здесь на стороне ВС РФ, говорить о быстром продвижении не приходится", - информирует "Архангел спецназа".

Он поясняет, с чем это связано: противник использует заранее подготовленные оборонительные рубежи, а канал "Северский Донец-Донбасс" не позволяет осуществить резкий бросок штурмовых подразделений. Все основные переправы через канал враг либо подорвал, либо заминировал. Сама местность располагает к обороне, так как Часов Яр со всех сторон окружают леса, которые ВСУ используют в своих целях, маскируя под кронами деревьев минометы, РЭБ, БПЛА, АГС.

Но все может измениться, если будет освобожден Дзержинск - открывается дорога на Часов Яр с юга. Укровояки признают, что городские бои - "не их конек"… "Если русские ворвутся в населенный пункт, то украинцы, скорее всего, потеряют его". Дескать, среди зданий трудно использовать "преимущество" ВСУ в дронах, тогда как "мобики" намного слабее русской десантуры.

Раньше прорывы наших бойцов худо-бедно купировали "пожарные команды" ВСУ из числа немногих мотивированных и хорошо обученных бригад, но после понесенных катастрофических потерь в курской авантюре в той же "Люти" осталось не так уж много подразделений, которые способны профессионально воевать.

Что касается новобранцев, которых "мобилизовали" Зе-людоловы, то тех практически сразу "уносят в мешках для трупов". Британская Financial Times хоть и не "открыла Америку", но конкретно напугала майданутое общество. Издание сообщило, что от 50% до 70% из них в пехоте гибнут или получают ранения за считанные дни на передовой.

"Некоторые парни буквально цепенеют - настолько они боятся стрелять во врага. И тогда их уносят в мешках для трупов или тяжело ранеными", - прокомментировал ситуацию боевик ВСУ с позывным "Юрист".

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727598300


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