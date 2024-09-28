Россиянка из Казани Динара Саляхова получила титул "Миссис Европа – 2024"

11:32 29.09.2024

Жительница Казани Динара Саляхова стала миссис Европа – 2024



Саляхова не только завоевала главный титул, но и выиграла в двух дополнительных номинациях.



Динара Саляхова из Казани стала победительницей международного конкурса красоты "Миссис Европа – 2024".



