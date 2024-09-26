В центре Угледара ветераны ЧВК "Вагнер" ведут кинжальные бои, о которых не пишут в сводках

11:40 29.09.2024

Илья Головнев

26 Сентября 2024



"Бежать уже некуда"



Все дороги в Угледаре взяты под огневой контроль, безопасных путей не осталось. Согласно радиоперехватам, в городе больше нет ни эвакуации, ни ротации - раненые и убитые лежат на улицах. Поражен аэродром в Староконстантинове, уничтожено четыре F-16. Читайте об этом в нашей подборке неофициальных новостей с фронтов СВО от военкоров и командиров.



Наступление русской армии в Угледаре активно развивается. Наши штурмовики уже у высотных застроек, а вражеские посадки к северо-востоку от города активно выжигаются дронами с термитной смесью. Как оказалось, в эту игру можно играть вдвоем.



Кроме того, все дороги из Угледара взяты под огневой контроль ВС России. Безопасных путей для противника не осталось.



В центре Угледара идут кинжальные бои. Оппоненты, которые остались, рвут цепи. Очень мощно рубятся штурмовые с обеих сторон. Угледарская операция ВС России войдет в историю по аналогии с авдеевской. Многим кажется, темпы штурма снизились. Но это не так. Штурмовые группы ждут фланги. Как только они вплотную охватят город, "пирог" в застройке нарежется очень быстро. Как сейчас нарезается северо-восточная часть города. Командиры, которые ведут сегодня наших штурмов в бой, знают, умеют, практикуют. Всему свое время. Там "оркестровый" лад,

- об этом рассказал ветеран ЧВК "Вагнер" Condottiero.



Пленный украинский солдат. Счастлив, что уцелел в "угледарской мясорубке". Скрин с ТГ-канала Condottiero



Согласно оценке западных экспертов, 40% города под контролем русской армии. Прямым текстом пишут, что "ВСУ повезет, если Угледар продержится хотя бы еще 48 часов".



Тем временем Forbes сообщает, что части 72-й бригады ВСУ начали "тихо отходить" из Угледара на более выгодные оборонительные позиции. Предположительно отходят в район Богоявленки.



Украинская оборона на востоке прогибалась еще до того, как Генштаб в Киеве приказал частям примерно восьми бригад атаковать через границу в Курской области в прошлом месяце. Теперь оборона прогибается быстрее,

- говорится в статье.



Освобождение Угледара - вопрос ближайшего времени. Скрин с сайта Forbes



Причем, как сообщает "Военная хроника", отходят украинские военные не массово, не организованно и не быстро. По чуть-чуть. До ближайшей спокойной норки врагу по тропинкам и посадкам идти около девяти километров. Но есть проблема - окопаться в ближайших поселках не так-то просто. В ближайшие две недели русская армия может начать работать и там. Поэтому долгого сидения по новому месту ожидать не стоит.



Еще из интересного - ВС России в Угледаре применяют тактику, которую опробовали еще при штурме Бахмута. Тогда для выхода украинских подразделений бойцы ЧВК "Вагнер" специально оставили небольшой коридор. Там остатки резервов ВСУ добивали всеми возможными видами боеприпасов. Сейчас и дронов, и снарядов хватает с запасом, а огневой мешок, через который противник пытается выскочить, сильно меньше по размерам.



Над угледарскими степями в этом районе всю ночь стоит страшнейший гул от тяжелых авиабомб ФАБ вперемешку с мерзким жужжанием FPV-дронов и звуками разрывов ракет от "Градов". И это не прекращается ни на выходе из Угледара, ни при заходе в соседнюю Богоявленку,

- обращает внимание "Военная хроника".



В целом очаги сопротивления в городе есть, но уже значительно меньше. Видимо, враг оглох под авиабомбами и "Солнцепеками". На улицах и в домах много убитых и раненых украинских солдат. Их не эвакуируют. Согласно радиоперехватам, эвакуации вообще нет, как и ротации.



По другой версии, из Угледара остаткам ВСУ уже бежать некуда и идут боестолкновения из-за невозможности бежать в черте города. Кольцо над Угледаром почти сомкнулось, Острое освобождено, на очереди Островское и Александрополь.

- пишет ТГ-канал Win/Win.



Крупный укреп превращен в руины



Но не только в Угледаре сейчас жарко. Начинает шевелиться и Запорожский фронт. Русская армия продвинулась севернее населенного пункта Нестерянка и разгромила крупный опорный пункт врага, который держался два года. Туда постоянно вливали большие резервы ВСУ.



Крупный укрепительный район врага пал. Мы идем дальше. Скрин с ТГ-канала "Два майора"



За несколько дней непрерывных ударов и встречных боев украинский укрепрайон превращен в руины вместе с его жителями. Несколько волн контратак ВСУ успеха не имели.



58-я общевойсковая армия продолжает подтверждать, что не просто так носит негласное звание одного из наиболее боеспособных объединений ВС России. Спустя 2,5 года тяжелейших боев, ошеломительно успешной оборонительной операции летом 2023 года бессменно продолжает держать фронт и сохраняет боеспособность,

- отмечает ТГ-канал "НгП раZVедка".



Снарядов не хватает



На этом фоне издание The Times пишет, что западные союзники Украины почти исчерпали свои запасы оружия из-за длительных поставок для украинской армии.



Запад, где снаряды?! Нет их. Скрин с сайта The Times



Как заявил госсекретарь по обороне Великобритании Люк Поллард, Запад должен разработать новую стратегию, чтобы поддерживать поток оборудования.



Про нехватку снарядов говорят и в Киеве. Источники в украинском Минобороны заявили, что опасаются, что Великобритания больше ничего не сможет дать.



Но расслабляться не стоит. Вашингтон планирует передать ВСУ боеприпасы с белым фосфором. Официально их могут подсунуть в новый пакет военной помощи, о котором могут объявить уже на этой неделе. Правда, есть основания полагать, что эти снаряды уже на территории Украины.



Украина будет использовать запрещенное вооружение? Уже не в первый раз. Скрин с сайта NBC News



Боеприпасы с белым фосформ считаются негуманным оружием, потому что он самопроизвольно воспламеняется на воздухе при температуре выше 30°C и продолжает гореть до полного окисления или прекращения доступа кислорода. При горении фосфора образуется густой, белый, раздражающий дым. Он содержит различные оксиды фосфора.



Минус четыре F-16



Тем временем приходят сообщения о внезапном ударе по вражескому аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. Он принимает гиперзвуковые ракеты "Кинжал" от ВКС России.



Судя по всему, ночные удары несколько часов назад, в том числе с использованием БПЛА "Герань", были доразведкой целей. Командование посчитало их настолько важными, чтобы сейчас применить гиперзвук. Мы догадываемся почему,

- отмечает военкор Юрий Котенок.



Согласно различным источникам, поражена инфраструктура для логистики британских ракет Storm Shadow, а также уничтожены четыре американских истребителя F-16. И есть надежда, что это правда.