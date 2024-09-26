 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 29.09.2024
11:54  Атомная бомба - в арсенале хуситов? Каким может быть ответ на передачу американского ядерного оружия Южной Корее и Японии
11:52  Загадка длиной в 30 лет: кто утопил "Эстонию"
11:49  Узбекистан договорился построить складской терминал в грузинском порту Поти
11:40  В центре Угледара ветераны ЧВК "Вагнер" ведут кинжальные бои, о которых не пишут в сводках
11:32  Россиянка из Казани Динара Саляхова получила титул "Миссис Европа – 2024"
11:25  Битва за Торецк: Еще 700 метров и русские разрежут гарнизон ВСУ пополам
11:00  Англия - заноза на карте мира, - Джованни Бернини

10:56  Как приватизировали Европу (история), - В.Можегов
10:55  Событие недели на СВО: Угледар обречен на денацификацию
10:37  В Лондоне скончалась Камола Махмудова, уроженка Узбекистана, возглавлявшая представительство ЕБРР в Азербайджане
10:35  А.Калашян: Опасный удар: почему убийство Насраллы ставит Иран перед сложной дилеммой
10:34  Телескоп Уэбба, открыл необычную галактику GS-NDG-9422, которая находилась в ранней Вселенной
10:31  WADA оспорило оправдательное решение по допинг-делу первой ракетки мира итальянца Синнера
09:39  Племянник убитого Насраллы Хашем Сафиддин может возглавить "Хезболлу"
09:33  Ев.Балакин: Зеленскому пришло время платить по счетам
08:08  Скандал в Латвии: как новый директор Госканцелярии зарабатывал дополнительные деньги, - ФСК
07:07  Убийство Насраллы - урок для России, который она не усвоила, - "Царьград"
07:00  В.Чертинов: Что делать с криминальными диаспорами в России?
01:01  Мигранты из Киргизии выбирают РФ из-за преференций и исторической общности, - Алина Мамаева
00:24  В прицеле "Великого Израиля": вслед за Ливаном на очереди Сирия? - Дм.Нефедов
00:19  Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи спрятали в секретное место (бункер?) от израильских ракет
Суббота, 28.09.2024
21:59  Кыргызстан. Местный житель подарил семи олимпийским спортсменам по 4 сотки земли на Иссык-Куле
21:46  В Узбекистане прошли первые дебаты перед парламентскими выборами
21:44  Диаспоры порешали: В России чиновники празднуют День независимости Таджикистана
21:35  В Пакистане разбился пилотируемый россиянами пассажирский вертолет - есть жертвы
20:29  Россия и Узбекистан договорились противодействовать межэтнической нетерпимости, не вмешиваясь в дела друг друга
20:06  Арестован депутат Госдумы РФ Шилкин ("Новые люди"). Особо крупная растрата (2 млрд руб)
19:29  Замглавы иранского КСИР генерал Аббас Нилфорушан погиб в результате удара Израиля по Ливану
18:40  Гибель лидера "Хезболлы" Насраллы подтверждена официально
15:33  Какие гадости пишут о России в учебниках стран пост-СССР
15:32  Англия - история большого грабежа, порабощения и массовых убийств, - А.Тюрин
15:26  В Астане открыли памятник писателю Мухтару Ауэзову
15:17  В Курской области в результате ракетного удара ВСУ разрушен и сгорел Глушковский краеведческий музей
12:32  Владимир Павленко: "Карибский" пик в отношениях России с Западом еще впереди
12:20  КырЧиновники придумали разбить парк на горном плато Сусамыр
12:18  Десятки погибших, миллионы без электричества: как ураган "Хелен" прошелся по юго-востоку США
12:16  ВС РФ заняли Калиновку севернее Часова Яра
12:14  Кулинарный поединок: Германия и Турция поссорились из-за донер-кебабов
12:09  Евромайдан угрожает Молдавии. До выборов сталось 20 дней, - И.Шорников
12:05  Омбудсмен Кыргызстана сочла штрафы за оскорбления в интернете и СМИ слишком высокими
12:00  Угледар в плотном "кольце", уцелевшие бандеровцы перед выбором: сдаться или умереть, - Р.Маркуш
10:28  Новый Ташкент: Ошибка или успех? Видеоинтервью с главным архитектором
10:27  По следам Екатерины II. Пять условий для переселения иностранцев в Россию
10:24  Израиль пытался убить главу "Хезболлы" Хасана Насраллу в Бейруте
10:01  Камерун выпустил роскошную серебряную монету в честь "Монгольской Империи" (2000 франков, 2 унции)
10:00  В Казахстане растут объемы биржевых торгов рублем и юанем
09:56  Почему охрана колоний в РФ не справляется с исламистами?
08:40  Госдума хочет проверить любовь мигрантов, - "Къ"
07:46  РосЧиновники презентуют в Бишкеке программу переселения соотечественников в Курганскую область
07:18  Главой правящей партии Японии избран 67-летний либерал Сигэру Исиба. Он станет новым премьером страны
07:10  Харрис - Третья мировая, Трамп - гражданская война. Что выберут американцы, - СП
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В центре Угледара ветераны ЧВК "Вагнер" ведут кинжальные бои, о которых не пишут в сводках
11:40 29.09.2024

Илья Головнев
26 Сентября 2024

"Бежать уже некуда"

Все дороги в Угледаре взяты под огневой контроль, безопасных путей не осталось. Согласно радиоперехватам, в городе больше нет ни эвакуации, ни ротации - раненые и убитые лежат на улицах. Поражен аэродром в Староконстантинове, уничтожено четыре F-16. Читайте об этом в нашей подборке неофициальных новостей с фронтов СВО от военкоров и командиров.

Наступление русской армии в Угледаре активно развивается. Наши штурмовики уже у высотных застроек, а вражеские посадки к северо-востоку от города активно выжигаются дронами с термитной смесью. Как оказалось, в эту игру можно играть вдвоем.

Кроме того, все дороги из Угледара взяты под огневой контроль ВС России. Безопасных путей для противника не осталось.

В центре Угледара идут кинжальные бои. Оппоненты, которые остались, рвут цепи. Очень мощно рубятся штурмовые с обеих сторон. Угледарская операция ВС России войдет в историю по аналогии с авдеевской. Многим кажется, темпы штурма снизились. Но это не так. Штурмовые группы ждут фланги. Как только они вплотную охватят город, "пирог" в застройке нарежется очень быстро. Как сейчас нарезается северо-восточная часть города. Командиры, которые ведут сегодня наших штурмов в бой, знают, умеют, практикуют. Всему свое время. Там "оркестровый" лад,
- об этом рассказал ветеран ЧВК "Вагнер" Condottiero.

Пленный украинский солдат. Счастлив, что уцелел в "угледарской мясорубке". Скрин с ТГ-канала Condottiero

Согласно оценке западных экспертов, 40% города под контролем русской армии. Прямым текстом пишут, что "ВСУ повезет, если Угледар продержится хотя бы еще 48 часов".

Тем временем Forbes сообщает, что части 72-й бригады ВСУ начали "тихо отходить" из Угледара на более выгодные оборонительные позиции. Предположительно отходят в район Богоявленки.

Украинская оборона на востоке прогибалась еще до того, как Генштаб в Киеве приказал частям примерно восьми бригад атаковать через границу в Курской области в прошлом месяце. Теперь оборона прогибается быстрее,
- говорится в статье.

Освобождение Угледара - вопрос ближайшего времени. Скрин с сайта Forbes

Причем, как сообщает "Военная хроника", отходят украинские военные не массово, не организованно и не быстро. По чуть-чуть. До ближайшей спокойной норки врагу по тропинкам и посадкам идти около девяти километров. Но есть проблема - окопаться в ближайших поселках не так-то просто. В ближайшие две недели русская армия может начать работать и там. Поэтому долгого сидения по новому месту ожидать не стоит.

Еще из интересного - ВС России в Угледаре применяют тактику, которую опробовали еще при штурме Бахмута. Тогда для выхода украинских подразделений бойцы ЧВК "Вагнер" специально оставили небольшой коридор. Там остатки резервов ВСУ добивали всеми возможными видами боеприпасов. Сейчас и дронов, и снарядов хватает с запасом, а огневой мешок, через который противник пытается выскочить, сильно меньше по размерам.

Над угледарскими степями в этом районе всю ночь стоит страшнейший гул от тяжелых авиабомб ФАБ вперемешку с мерзким жужжанием FPV-дронов и звуками разрывов ракет от "Градов". И это не прекращается ни на выходе из Угледара, ни при заходе в соседнюю Богоявленку,
- обращает внимание "Военная хроника".

В целом очаги сопротивления в городе есть, но уже значительно меньше. Видимо, враг оглох под авиабомбами и "Солнцепеками". На улицах и в домах много убитых и раненых украинских солдат. Их не эвакуируют. Согласно радиоперехватам, эвакуации вообще нет, как и ротации.

По другой версии, из Угледара остаткам ВСУ уже бежать некуда и идут боестолкновения из-за невозможности бежать в черте города. Кольцо над Угледаром почти сомкнулось, Острое освобождено, на очереди Островское и Александрополь.
- пишет ТГ-канал Win/Win.

Крупный укреп превращен в руины

Но не только в Угледаре сейчас жарко. Начинает шевелиться и Запорожский фронт. Русская армия продвинулась севернее населенного пункта Нестерянка и разгромила крупный опорный пункт врага, который держался два года. Туда постоянно вливали большие резервы ВСУ.

Крупный укрепительный район врага пал. Мы идем дальше. Скрин с ТГ-канала "Два майора"

За несколько дней непрерывных ударов и встречных боев украинский укрепрайон превращен в руины вместе с его жителями. Несколько волн контратак ВСУ успеха не имели.

58-я общевойсковая армия продолжает подтверждать, что не просто так носит негласное звание одного из наиболее боеспособных объединений ВС России. Спустя 2,5 года тяжелейших боев, ошеломительно успешной оборонительной операции летом 2023 года бессменно продолжает держать фронт и сохраняет боеспособность,
- отмечает ТГ-канал "НгП раZVедка".

Снарядов не хватает

На этом фоне издание The Times пишет, что западные союзники Украины почти исчерпали свои запасы оружия из-за длительных поставок для украинской армии.

Запад, где снаряды?! Нет их. Скрин с сайта The Times

Как заявил госсекретарь по обороне Великобритании Люк Поллард, Запад должен разработать новую стратегию, чтобы поддерживать поток оборудования.

Про нехватку снарядов говорят и в Киеве. Источники в украинском Минобороны заявили, что опасаются, что Великобритания больше ничего не сможет дать.

Но расслабляться не стоит. Вашингтон планирует передать ВСУ боеприпасы с белым фосфором. Официально их могут подсунуть в новый пакет военной помощи, о котором могут объявить уже на этой неделе. Правда, есть основания полагать, что эти снаряды уже на территории Украины.

Украина будет использовать запрещенное вооружение? Уже не в первый раз. Скрин с сайта NBC News

Боеприпасы с белым фосформ считаются негуманным оружием, потому что он самопроизвольно воспламеняется на воздухе при температуре выше 30°C и продолжает гореть до полного окисления или прекращения доступа кислорода. При горении фосфора образуется густой, белый, раздражающий дым. Он содержит различные оксиды фосфора.

Минус четыре F-16

Тем временем приходят сообщения о внезапном ударе по вражескому аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. Он принимает гиперзвуковые ракеты "Кинжал" от ВКС России.

Судя по всему, ночные удары несколько часов назад, в том числе с использованием БПЛА "Герань", были доразведкой целей. Командование посчитало их настолько важными, чтобы сейчас применить гиперзвук. Мы догадываемся почему,
- отмечает военкор Юрий Котенок.

Согласно различным источникам, поражена инфраструктура для логистики британских ракет Storm Shadow, а также уничтожены четыре американских истребителя F-16. И есть надежда, что это правда.

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727599200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- О встречах главы МИД Казахстана на полях Генеральной Ассамблеи ООН
- В Костанайской области внедряют проекты по глубокой переработке молока и зерна
- Тамара Дуйсенова провела онлайн-прием граждан
- "Нерушимое братство-2024": национальные контингенты государств – участников ОДКБ прибывают в Казахстан
- Верховный Суд не отменял запрет на ношение платков в школах
- Спикер Сената обсудил вопрос строительства АЭС с общественностью области Абай
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию Жанаозена и ознакомился со строительством ГПЗ
- Государственный советник провел ряд встреч с общественниками Западно-Казахстанской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  