Узбекистан договорился построить складской терминал в грузинском порту Поти

11:49 29.09.2024

УЗБЕКСКИЕ ИНВЕСТОРЫ СТРОЯТ КРУПНЫЙ ТЕРМИНАЛ В ПОТИ



22.09.2024



Новый мультифункциональный складской терминал будет построен в свободной индустриальной зоне (СИЗ), расположенной на территории Поти. Его площадь составит до 30 гектаров. Он будет возведен на средства узбекских партнеров. Стоимость инвестиционного портфеля проекта составляет сумму в размере 50 миллионов лари. По словам директора СИЗ Поти Давида Эбралидзе, переговоры с узбекской стороной о строительстве терминала продолжались порядка одного года.



- "Весь проект будет реализован в несколько этапов. На первом этапе будет организован склад замороженной продукции, вместимостью 1.000 тонн. На втором этапе будет возведен закрытый склад генеральных грузов площадью 5.000 квадратных метров. На третьем этапе планируется построить закрытый склад сыпучих грузов, площадью 8.000 квадратных метров, а также терминал негабаритных и контейнерных грузов. Грузы на новый складской терминал будут завозиться из Узбекистана и идти на экспорт в Европу. Кроме того, будет осуществляться перевалка грузов и в обратном направлении. Из Поти европейские товары будут поступать в Узбекистан и в другие страны Центральной Азии. В настоящее время на месте проведены топогеодезические работы. Сейчас на стадии подготовки находится общая схема, проектная документация, а также инженерно-геологические исследования", - рассказал Давид Эбралидзе.



Примечательно, что впервые об открытии нового логистического центра в СИЗ Поти на узбекские инвестиции заговорили еще в июле 2023 года. Тогда речь шла о сотрудничестве с Ассоциацией предприятий легкой промышленности Узбекистана ("Узтекстильпром"). Бизнес-схема включала в себя импорт узбекского хлопка-сырца, шелка и готовых товаров легкой промышленности Узбекистана, их экспорт в США, Канаду и Японию. Наряду с этим планировалось также сотрудничество с другими предприятиями, оперирующими на территории СИЗ без таможенных пошлин, применяя систему GSP+ с различными странами. Впрочем, узбекский терминал является лишь одним из новых проектов в СИЗ. В их список входит также терминал для переработки медных концентратов, предприятие по сборке деревянных коттеджей, новый логистический центр и другие начинания.



- "В этом году в СИЗ приступит к работе еще один новый терминал. Он займется медным концентратом. Инвестпортфель проекта составляет 5 миллионов лари. Его реализует компания "CSG", представляющая грузинский и европейский капитал. Проектом предусмотрено строительство закрытого склада общей площадью 5.000 квадратных метров. Оно стартовало еще в 2023 году, а затем было временно приостановлено. В 2024 году процесс возобновился. К концу сентября один из флигелей склада уже будет готов принять первую партию продукции. Речь идет о медных и иных концентратах, которые планируется импортировать из стран Латинской Америки, а затем направлять на экспорт в государства Африки и Азии. Еще одним новым проектом в СИЗ является предприятие по сборке деревянных коттеджей и иных конструкций. Портфель проекта составляет сумму в 400 тысяч лари. Им занимается грузинская компания "VG House". Она изготавливает детали конструкций сборных домов и деревянных коттеджей по различным проектам из импортного елового и соснового материала. Готовая продукция реализуется пока только в Грузии. Но, с октября 2024 года планируется отправлять ее также на экспорт в Канаду и в страны Европейского Союза", - поделился Давид Эбралидзе.



Следует отметить, что о планах строительства нового терминала в СИЗ Поти заявила также грузинская экспедиторская компания "Kairos logistics". По словам ее генерального директора Михаила Намадова, речь идет об их новом транспортном и логистическом центре.



- "Компания "Kairos logistics" приобрела участок земли в СИЗ Поти для строительства собственного мультимодального логистического центра. Он будет обслуживать железнодорожные вагоны, контейнеры и иные транспортные средства. Наряду с этим будет возведен склад терморежима класса "А". На базе центра в СИЗ мы планируем перерабатывать порядка 300.000 тонн грузов", - пояснил Михаил Намадов.



Напомним, что свободная индустриальная зона (СИЗ) была основана в Поти в 2009 году. СИЗ занимает площадь в 300 гектаров, из которых освоено уже порядка 30%. На данный момент в зоне функционируют объекты 120 различных компаний. На территории СИЗ применяется нулевая ставка НДС, налогов на прибыль, дивиденды, имущество и импорт. Еще одним преимуществом СИЗ является близкое расположение к крупнейшему черноморскому порту Грузии. Основным владельцем СИЗ является энергетическая компания из КНР - "CEFC China Energy". Ей принадлежит 75%. В 2018 году китайская сторона передала права управление своей долей грузинской компании "Smart Capital Group". Она представляет бизнес-интересы бывшего министра и экс-банкира Вано Чхартишвили.



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