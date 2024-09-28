Загадка длиной в 30 лет: кто утопил "Эстонию"

11:52 29.09.2024 Родственники погибших требуют возобновить расследование



Виктор Неделин



В ночь на 28 сентября 1994 года в Балтийском море при загадочных обстоятельствах затонул паром "Эстония". Родственники погибших в одной из крупнейших морских катастроф ХХ века утверждают, что им не сказали всей истины о тех событиях. К корпусу парома, находящемуся в международных водах, в последнее время вновь зачастили водолазы. Совсем недавно официальные представители Швеции и Эстонии заявили: никаких оснований для сомнений в официальной версии, согласно которой судно погибло во время шторма в результате технической неисправности, нет. Однако пострадавшие в преддверии очередной круглой годовщины трагедии потребовали возобновить расследование. Подробности - в материале "Известий".



"Мы требуем правды!"



Несколько дней назад в прокуратуру Швеции поступило заявление, подписи под которым поставили 34 человека. 14 из них выжили при крушении парома "Эстония" в Балтийском море, а еще 20 являются родственниками погибших в той катастрофе, унесшей жизни 852 человек. Теперь эти люди требуют возобновить расследование - по их мнению, предыдущее следствие не учло ряда важных свидетельств и обстоятельств, имеющих отношение к гибели "Эстонии".



Подписавшиеся под заявлением в прокуратуру уверены, что официальная версия тех событий, гласящая, что "Эстония" погибла в результате воздействия штормовой погоды, не отвечает истине. Они считают, что имел место некий злой умысел, что дает основания говорить о массовом убийстве. "Мы обращаемся в высшую судебную инстанцию, для того чтобы получили ответы родственники и выжившие. Чтобы уменьшились наши страдания", - заявил "Шведскому радио" Андерс Эрикссон, один из тех, кому посчастливилось выжить на "Эстонии".



Авторы заявления задают шведской прокуратуре конкретные вопросы. Во-первых, они требуют доскональной информации обо всех судах, находившихся вблизи "Эстонии" в ту роковую ночь на 28 сентября 1994 года. Во-вторых, они хотят прояснить судьбу ряда лиц, внесенных в список погибших при кораблекрушении, но относительно которых ходили слухи, что позже их видели на берегу. В-третьих, заявители хотят знать, кто именно несет ответственность за то, что затонувшее судно внезапно стало немореходным.



Для того чтобы понять смысл этого заявления, необходимо углубиться в предысторию. Гибель парома "Эстония" считается одной из самых страшных морских катастроф за всю историю человечества. В конце XX века, когда, казалось бы, уровень развития техники позволил навсегда оставить подобные происшествия в прошлом, за считаные минуты пошло ко дну гигантское судно, считавшееся очень надежным. Паром, имевший свыше 15,5 тыс. т валовой вместимости и 155 м длины, принадлежал фирме EstLine A/S - совместному предприятию шведской Nordström & Thulin и эстонской государственной Estonian Shipping Company. Судно без серьезных инцидентов эксплуатировалось уже 15 лет.



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27 сентября 1994 года "Эстония" вышла из Таллина и взяла курс на Стокгольм. На борту находилось 989 человек из 17 государств, в том числе 347 эстонцев. К началу следующих суток паром достиг середины Балтийского моря, он двигался с относительно невысокой скоростью в 14 узлов (около 26 км/ч). После полуночи из носовой части корпуса стал доноситься металлический стук, все усиливавшийся. В 01.15 сломались запорные механизмы поворотного визора - гигантских ворот в носу судна, предназначенных для погрузки автомобилей. 55-тонный визор распахнулся, створки повисли на концах креплений, а потом рухнули в воду. В корпус "Эстонии" начала поступать вода, судно стало крениться - так быстро, что многие пассажиры, особенно старики и женщины с детьми, не успели вовремя выбраться из помещений. Фактически у них оказалось лишь 10–20 минут на то, чтобы сориентироваться в ситуации. Паром исчез под водой за каких-то 20 минут, хотя его радисты успели несколько раз передать сигнал о помощи.



"Эстония" затонула в координатах 59 градусов и 23’9 минуты северной широты и 21 градус и 42’2 минуты восточной долготы. До ближайшей земли - финского острова Уте - оставалось 40 км, до побережья Швеции - 100 км. Бурное и холодное море оставляло немного шансов на выживание тем, кто успел покинуть судно, тем более что спасательных плотов хватило не на всех. К месту катастрофы устремились вертолеты (13 шведских, 12 финских, два датских и один российский), пять гражданских судов, два финских и один эстонский военный корабль. Однако многие из пассажиров и экипажа "Эстонии" к моменту прибытия спасателей уже погибли. Всего жертвами стали 852 человека, в том числе 285 эстонских граждан. Самой молодой из жертв оказалась девочка, которой было всего несколько месяцев. Спасти удалось только 137 человек.



Комиссия, которой не поверили



Швеция, Эстония и Финляндия организовали трехстороннюю следственную комиссию, которой поручили выяснить причины катастрофы. Комиссия проработала около трех лет и представила версию, которая и стала официальной: причиной трагедии стали конструктивные несовершенства парома. "Из-за сильных ударов волн на "Эстонии" было повреждено запорное устройство носового визора (подъемной надводной части парома), в результате аппарель автомобильной палубы оказалась незащищенной от проникновения воды. Вследствие этого внутрь парома в течение нескольких минут хлынули тысячи тонн забортной воды, увлекшие судно на дно моря", - гласил отчет комиссии.



Однако с самого начала появились конспирологические версии. Их появлению поспособствовало то, что водолазы норвежской компании Rockwater, по заданию шведского правительства обследовавшие лежащую на 80-метровой глубине "Эстонию", так и не смогли отыскать корабельный компьютер. Подозрения вызвал и тот факт, что затонувшее судно быстро объявили "местом захоронения" и одно время даже хотели залить бетоном или засыпать песком. Также ходили слухи о том, что некоторых людей, объявленных погибшими на "Эстонии", якобы видели и позже - вполне живыми. В их числе называли самого капитана Арво Андерссона (по другой версии, его кто-то застрелил в момент крушения), сменного капитана Арво Пихта, сестер-двойняшек Ханку-Ханнику и Ханнели Вейде, выступавших на пароме в составе шведской танцевальной группы Pantera, эстонку Лембит Лейгер.



С другой стороны: гибель парома "Эстония" могут расследовать заново

Поводом для этого стали находки, сделанные во время подводных съемок документального фильма на месте трагедии



Политолог Максим Рева, живший в 1990-х в Эстонии, рассказал "Известиям" о царившем тогда ажиотаже. "Некоторые эстонские газеты писали, что как минимум дважды до рокового рейса злополучный паром использовался для перевозки оружия. Как раз 31 августа 1994 года был завершен вывод российских войск из Эстонской Республики. Осуществлялся он в спешке и впопыхах - и, по слухам, на территории Эстонии была оставлена секретная советская военная электроника, которую новые хозяева продали шведам. Причем высказывалось предположение, что на борту "Эстонии" была не электроника, а груз кобальта или даже настоящая ядерная боеголовка, украденная с бывшей советской военной базы в Палдиски", - вспоминает Рева.



В сентябре 2019 года место крушения "Эстонии" посетили норвежские водолазы, снимавшие документальный фильм для канала Discovery. Так как останки парома официально были объявлены братской могилой, шведский суд оштрафовал авторов фильма Хенрика Эвертссона и Линуса Андерссона - одного на 22,4 тыс. шведских крон (€2085), а другого на 18,8 тыс. крон (€1750). Но 28 сентября 2020 года фильм был показан и стал настоящей сенсацией. Зрителям продемонстрировали пробоину длиной около 4 м, обнаруженную в корпусе "Эстонии" ниже ватерлинии. Авторы фильма предположили, что именно она и стала причиной гибели парома.



Всплеск интереса к давней истории совпал с подачей в административный суд Таллина требования вновь открыть дело о гибели парома. Истцами оказались граждане Швеции Леннарт Берглунд и Лассе Йонсен, потерявшие родственников на "Эстонии". Берглунд и Йонсен заявили, что официальная версия гибели судна представляется им неубедительной. В их поддержку выступил тогдашний спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас, тоже потерявший родных в ту ночь. "Правду следует в любом случае обнародовать, нравится это кому-то или нет! Только тогда как погибшие и их родные, так и все общество обретет покой!" - громогласно требовал Пыллуаас.



У подводной могилы



Масла в огонь подлили откровения бывшего эстонского госпрокурора Маргуса Курма, некогда участвовавшего в работе следственной комиссии. Курм рассказал в прессе, что тогда, в 1994–1997 годах, у него сложилось впечатление, что шведская сторона не была заинтересована в объективном расследовании и стремилась побыстрее замять дело. Более того, юрист высказал предположение, что пробоину, которую показали в фильме Discovery, нанесла "Эстонии" шведская субмарина. "Вопрос заключается в том, что подводная лодка делала на трассе "Эстонии". В этот период в том районе проводились шведские военные учения. Вторая версия - подводная лодка задела "Эстонию", поскольку на борту парома находилась информация деликатного содержания", - сказал Курм.



Представители эстонской общественности заговорили о том, что власти с самого начала знали: судно погубил отнюдь не шторм, а злой умысел шведов. "Понятно, что в 1994 году данный факт сразу не мог выйти наружу, так как шведы как раз тогда на корню скупали эстонские промышленные предприятия и банки и фактически курировали деятельность тогдашнего эстонского правительства Марта Лаара", - размышлял эстонский журналист Родион Денисов. Шумиха оказалась столь серьезной, что загнать ее "в бутылку" уже не получилось. Де-факто расследование возобновилось. В июле 2021 года шведско-эстонская команда исследователей в течение нескольких дней изучала паром при помощи гидролокатора.



По результатам этой экспедиции руководитель эстонского Бюро расследований по вопросам безопасности Рене Арикас сообщил, что корпус затонувшего судна быстро деформируется. "Центральная часть судна опирается на более твердую морену, а носовая часть и корма - на слой глины. Вероятно, это причина деформации", - пояснил Арикас. В июне 2022 года "Эстонию" вновь навестили и вновь обследовали - после чего Арикас сообщил, что замеченные в прошлом году деформации растут в размерах. А береговая охрана Финляндии забила тревогу: оказалось, что из цистерн затонувшего парома просачивается нефть, поднимаясь к поверхности моря.



В декабре 2022 года шведская армия признала, что перевозила на пароме "Эстония" некое оборудование (какое именно - непонятно). Соответствующие вопросы задал военным Йонас Бекстранд, возглавляющий шведский Департамент расследования катастроф - и получил малоинформативные ответы, из которых тем не менее следовало, что такие перевозки действительно имели место и что их было по меньшей мере три (причем две состоялись 14 и 20 сентября). Вскоре после этого Бекстранд рассказал, что они с коллегами создали трехмерную модель затонувшего судна на основе 45 тыс. подводных фотографий. "В модели мы видим повреждения на правой стороне. Моделирование показывает, что морское дно соответствует повреждениям", - пояснил эксперт.



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В свою очередь, Арикас сообщил, что, когда парому "Эстония" выдавали разрешение на эксплуатацию, его носовая часть не осматривалась. А вот если бы осмотр был проведен, то судно вообще не получило бы сертификат - из-за дефекта запора визира. В июле 2023-го на место крушения прибыло шведское судно Viking Reach, опустившее на "Эстонию" научно-исследовательских роботов. Была проведена видеосъемка внутренних отсеков, а из корпуса парома вырезали несколько крупных стальных фрагментов, поднятых для детального изучения. Более того, удалось поднять на поверхность и носовую аппарель - выступающую вперед площадку, к которой когда-то крепился визор "Эстонии" (сам визор подняли еще в 1990-х, во время первого расследования).



Viking Reach доставил аппарель в порт Палдиски. "Подняв носовую аппарель, мы сможем выяснить, почему она оторвалась от корпуса судна, а также тщательно изучить все предыдущие повреждения, полученные в результате крушения", - рассказал эстонский специалист Таури Роозипуу. А 15 февраля 2024 года шведская прокуратура сообщила, что полученная информация не дает основания начать уголовное дело о гибели парома. В прокуратуре считают, что новые обследования "Эстонии" подтвердили официальную версию 1994 года - судно погубил неисправный визор, раскрывшийся во время шторма. Однако, как оказывается, многих из пострадавших официальная версия не удовлетворяет. Они требуют возобновить расследование, чтобы узнать наконец "страшную правду". Источник - Известия

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