Атомная бомба - в арсенале хуситов? Каким может быть ответ на передачу американского ядерного оружия Южной Корее и Японии

11:54 29.09.2024

Ирина Мишина

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Дмитрий Журавлев

Игорь Коротченко

Константин Блохин



Изменение российской ядерной доктрины произвело эффект разорвавшейся бомбы. Последовала цепная реакция, которая привела к выводам, которых не ждали.



"Ядерное оружие может быть использовано, если число обладающих им государств возрастет". Такое мнение выразил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Паника или не известная нам информация?



Поводом для заявления Гросси многие склонны считать уточнение ядерной доктрины России. Согласно обновленной редакции, агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием обладателя ЯО, Москва будет рассматривать как их совместное нападение. Помимо этого, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против Белоруссии.



Позднее в Кремле заявили, что Россия не планирует наращивать ядерные арсеналы. При этом Москва не стала отвечать на вопрос, обсуждался ли на совещании Совбеза РФ отказ от моратория на натурные испытания.



Так что же имел в виду глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, говоря о том, что количество ядерных держав может увеличиться?



Первой приходит в голову Украина. На Мюнхенской конференции-2022 Владимир Зеленский объявил, что его страна может пересмотреть отказ от ядерного оружия, предусмотренный Будапештским меморандумом.



- Определенный задел, конечно, на Украине остался со времен СССР, и физики-ядерщики есть. Однако она не способна создать у себя ядерное оружие, у нее нет собственных средств его доставки, нет цикла переработки ядерных материалов. Хотя есть отработанное топливо, ядерные отходы, поэтому "грязную" бомбу на Украине сделать могут, устроив что-то типа второго Чернобыля", - считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.



- Действительно, на Украине какие-то наработки времен СССР остались. И США, в принципе, могут "отсыпать" от щедрот носители боеголовок. Другой вопрос, что из этого выйдет? - задается вопросом научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.



Какие страны реально могут применить ядерное оружие, учитывая его дороговизну? За ответом "СП" обратилась к ведущему научному сотруднику Центра исследования проблем безопасности РАН Константину Блохину.



- Ядерное оружие - фактор сдерживания от военной интервенции. Поэтому, в чьих руках оно сосредоточено, крайне важно. Например, если ядерную бомбу получат йеменские хуситы, мало не покажется. Собственные разработки может вести Иран. Готов предположить, что США захотят передать свои ядерные технологии Японии, которая боится угрозы со стороны Китая.



Но возможен и другой вариант. Ядерное оружие США просто размещают на территории другого государства, как это сделали в Турции. То же самое они могут повторить на Украине.



"СП": Как вы оцениваете риски применение ядерного оружия? И какими именно странами?



- Подмечено: чем серьезнее ядерный потенциал страны, тем ответственнее она относится к его применению. По моим данным, Байден категорически против такого сценария. Запад вообще не решится сейчас на Третью мировую войну, потому что и Россия, и США понимают: она станет последней в истории человечества. И ради Украины НАТО на такие риски не пойдет.



Но при этом американцы могут, что называется, "заиграться": у них есть такая идея: "эскалация ради эскалации".



Так, сенатор Гэйл Уикер пару лет назад заявил, что не исключает использования ядерного оружия против России. Однако, американцам стоит почаще вспоминать Карибский кризис, после которого они были так напуганы, что бывший тогда госсекретарем Генри Киссинджер заявил одному из высокопоставленных генералов: "Надо срочно начинать переговоры с Россией".



"СП": Кстати, о переговорах и договорах. У нас с США есть договор СНВ-3, продленный до 2026 года. Что с ним будет дальше?



- На СНВ-4 ставят крест несколько факторов. США хотят притянуть к Договору по ограничению стратегических наступательных вооружений Китай.



Это может вызвать эффект домино, поскольку Индия, которая позиционирует себя сегодня как ядерная держава, является конкурентом Китая. Очевидно, она тоже заявит о своих интересах. Плюс США хотят ограничить применение Россией гиперзвукового оружия в обмен на геополитические уступки, а для нас это неприемлемо.



"СП": За счет кого может быть расширен клуб ядерных держав?



- Если реально, США могут втянуть в "ядерный клуб" Японию или Южную Корею, чтобы сделать их противовесом Китаю. Скорее всего, так и будет. Это означает дальнейшую милитаризацию и делает мир более шатким и хрупким.