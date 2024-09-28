Виталий Третьяков: У меня много вопросов к "реформаторам" образования и культуры России

14:27 29.09.2024

Виталий Третьяков: У меня много вопросов к нашим "реформаторам" образования и культуры



В стране нарастает социальное расслоение. Система должна пересмотреть права чиновников и рядовых россиян на свободу личности, достойное образование, жилье



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Виталий Третьяков



Еще одна неделя из жизни страны. Событий много. Декан Высшей школы (факультета) телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова, политолог Виталий Третьяков обратил внимание на переосмысление основ ядерной доктрины России - президент Владимир Путин говорил об этом на заседании Совбеза. Наша страна должна максимально гарантировать свою безопасность. Это - главное.



Политолог не согласен с трактовкой законопроекта об оскорблении "рядовым россиянином" представителя власти в интернете или СМИ.



"Отстаньте от российской системы образования!" - предлагает декан тем, кто решил "спрессовать" учебу в школах и вузах.



Подробно - в программе Мнение. "Неделя. События. Взгляд".



