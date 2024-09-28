Таджикистан. В Гиссаре создан новый туристический маршрут

14:33 29.09.2024

А за чем еще стоит поехать в этот город?



Ширин Рахманова, Asia-Plus



Кроме известной Гиссарской крепости, там есть еще около 90 исторических памятников.



В Гиссаре создан новый природно-экологический и историко-культурный туристический маршрут для этого в эксплуатацию ввели несколько туристических объектов и инфраструктур. Кроме того, в городе имеется около 90 исторических памятников, в том числе, 8 монументальных, 12 архитектурных и 67 археологических. Рассказываем, за чем еще, помимо Гиссарской крепости, можно отправиться в Гиссар.



Как сообщает НИАТ "Ховар" со ссылкой на заведующего отделением развития туризма Гиссара Бахтиера Неъматова, в этом году около 70 тысяч отечественных и зарубежных туристов посетили исторические, культурные, лечебные и оздоровительные центры Гиссара.



Сообщается также, что из общего числа туристов почти 6 тысяч составляют иностранные туристы, а общий оборот услуг составил более 10 млн. сомони.



Сегодня в Гиссаре действуют 3 гостиницы, 16 санаториев и 6 пансионатов, в их числе "Шохамбари", "Сатурн", "Сангчашма".



А к 35-летию Государственной независимости на территории Гиссара планируется построить 11 новых единиц туристической инфраструктуры, в том числе, гостиницы, пансионаты, рестораны и не только.



Гиссарская крепость



Не упомянуть ее мы не можем, ведь это одно из самых известных исторических сооружений в Центральной Азии, построенное примерно 3 тысяч лет назад. Крепость имеет главные ворота – арк, построенные в 16-м веке бухарским эмиром.







К главному входу вели большие лестницы и террасы, обложенные кирпичом. Но, к сожалению, до наших дней они не сохранились.



Сегодня рядом с крепостью растут два огромных чинара, которым по 500-700 лет. Очень часто на экскурсию сюда возят школьников.



Кроме того, она внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



На сайтах наших туркомпаний в рамках тура гостям предлагают посетить саму крепость, музей, медресе; экскурсию сопроводит профессиональный гид, а после нее можно покататься на лошадях.



Старое и Новое медресе



Оба относятся к историко-культурному заповеднику.



Старое медресе – Медресеи-кухна (XVI–XVII вв.) – это кирпичное сооружение. При входе внутрь открывается широкий двор, который по периметру опоясывают худжры (кельи). Еще в начале XX века здесь обучались от 100 до 150 учащихся. Занятия прекратились лишь в 1921 году. Также в Старом медресе сохранилось помещение библиотеки.



Новое медресе – Медресеи-нав (XVII–XVIII вв.), к сожалению, почти разрушено. От него сохранился только двухэтажный фасад.



Мавзолей "Махдуми Аъзам"



Этот мавзолей является историческим памятником XVI века, Мавзолей был построен на месте могилы Ходжи Мухаммеда Хайвоки. Площадь мавзолея – 609 кв. м.



На территории Центральной Азии имеется несколько комплексов под этим названием, которые связывают с различными, реально существовавшими людьми: государственными или религиозными деятелями.



Купольная мечеть Сангин (XII–XVI вв.)



Расположена рядом с Гиссарской крепостью. Стены мечети до половины выложены из камня. Под купол мечети вмурованы 4 керамических кувшина без днища. Таким образом, получились резонаторы, предназначенные для улучшения акустики помещения.



Строительство мечети Сангин было начато в XII веке и продолжалось до XVI века. Название мечети переводится как "Каменная" и связано с тем, что ее нижняя кладка до половины выложена из каменных блоков.



Мечеть представляет собой прямоугольное здание с входным порталом. Внутри - традиционный внутренний дворик. На входном портале мечети - искусные надписи и изречения из Корана.



Как рассказал директор Гиссарского исторического музея Акмал Хамидов в интервью "Радио Озоди", считается, что мечеть Сангин до того, как стать ею, была храмом огнепоклонников.



Помимо всего этого, в состав историко-культурного заповедника входят Караван-сарай (1808 г.) и мечеть "Чашмаи мохиен", построенная в VIII веке, а две ее веранды и башня - в XIV веке.



А специально для туристов и посетителей в заповеднике организован "Рынок ремесленников", где выставлены изделия местных ремесленников.



Гостевой дом Green Wood House



Весьма популярное место, как среди местных жителей, так и туристов. Здесь можно остаться с ночевкой, провести свадьбу или просто приехать отдохнуть от городской суеты.



Green Wood House оправдывает свое название – тут очень зелено, растет собственный виноград, есть два бассейна, футбольное поле и просто душевная атмосфера. Ее, кстати, добавляют живущие здесь много лет спаниели. Они встречают и провожают каждого гостя.



В меню тут представлены европейские и таджикские национальные блюда: супы, шашлыки, рыба, плов, очень вкусный курутоб и т.д.



Ресторан "Шоми Калъа"



Сюда посетители гиссарских достопримечательностей отправляются за вкусной едой. Особенно блюдами, приготовленными на гриле. Клиенты хвалят здешние мясные блюда, суп с нутом и "хрустящий, но сочный внутри" судак. Помимо этого в меню можно найти: салаты, курицу на гриле (ее тоже очень хвалят), шашлыки, стейки, рыбу.







Территория ресторана очень просторная, имеются крытые топчаны и столики в помещении. Кругом очень много зелени, так что, можно спокойно отдохнуть от городской пыли и суеты. При желании в "Шоми Калъа" можно устроить банкет.



Зимний культурно-развлекательный парк "Шаршара"



В 2020 году был открыт президентом Эмомали Рахмоном.



Отмечалось, что на территории комплекса расположен зимний сад, растет более 7000 редких деревьев, завезенных в основном из европейских стран. Территория вокруг парка усажена более 4500 деревьями.



Для детей тут организованы отдельные игровые комнаты с аттракционами. Также в "Шаршара" готовятся национальные и блюда европейской кухни.



