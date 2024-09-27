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|Спецслужбы нашли тайник с оружием по пути следования кортежа Токаева в Туркестане
14:41 29.09.2024
27.09.24
В Туркестанской области Казахстана при проверке маршрута следования кортежа президента Касым-Жомарта Токаева сотрудниками МВД, КНБ совместно со Службой госохраны обнаружен схрон стрелкового оружия, сообщает Polisia.kz.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных и следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств и задержанию подозреваемых лиц.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
27 сентября Токаев прибыл в Туркестанскую область в рамках рабочей поездки. Визит президента начался с посещения мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Позднее глава государства посетил также ледовый дворец, индустриальный парк SPK TURKISTAN, выставку сельхозпродукции, молочную ферму и швейную фабрику.
Ряд Telegram-каналов ранее сообщили, что тайник с оружием спецслужбы нашли в преддверии поездки главы государства. Схрон находился на маршруте проезда кортежа президента в аэропорт.