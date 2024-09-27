Спецслужбы нашли тайник с оружием по пути следования кортежа Токаева в Туркестане

14:41 29.09.2024

27.09.24



В Туркестанской области Казахстана при проверке маршрута следования кортежа президента Касым-Жомарта Токаева сотрудниками МВД, КНБ совместно со Службой госохраны обнаружен схрон стрелкового оружия, сообщает Polisia.kz.



