Хунта Мьянмы бомбит город, удерживаемый оппозицией

14:45 29.09.2024

Хунта Мьянмы бомбит город, удерживаемый оппозицией



Через несколько часов после предложения о проведении переговоров военные самолеты бомбили Лашио в северном штате Шан



AFP, Янгон

Union of Catholic Asian News (ucanews.com) - Союз католических азиатских новостей (Гонконг).

Опубликовано: 28 сентября 2024 г., 05:43 по Гринвичу



27 сентября хунта Мьянмы нанесла новые авиаудары по удерживаемому оппозицией городу, через несколько часов после того, как направила своим врагам беспрецедентное приглашение на переговоры по гражданской войне в стране.



По словам аналитиков, неожиданный призыв к обсуждениям 26 сентября, скорее всего, был подачкой главному союзнику Китаю и подталкиванием к спорным новым выборам, и две известные вооруженные группировки быстро его отвергли.



Предложение поступило в тот момент, когда хунта оправлялась от поражений на поле боя с вооруженными группировками этнических меньшинств и продемократическими "Народными силами обороны", которые восстали, чтобы противостоять захвату власти военными в 2021 году.



Группировки захватили несколько прибыльных пограничных переходов и в прошлом месяце взяли Лашио, город с населением 150 000 человек - крупнейший городской центр, захваченный повстанцами с 1962 года.



По словам Ричарда Хорси из Международной кризисной группы, этот звонок стал "первым случаем, когда режим выразил готовность вести диалог с силами сопротивления после переворота".



Он отметил, что глава хунты Мин Аунг Хлайнг уже давно говорит об "уничтожении" этих группировок.



Через несколько часов после этого предложения военные самолеты бомбили Лашио на севере штата Шан, который сейчас находится в руках бойцов Армии национального демократического альянса Мьянмы (MNDAA).



"Я слышал два взрыва", - рассказал агентству AFP местный житель, пожелавший остаться неназванным из соображений безопасности.



"Я слышал, что пять человек погибли и много людей получили ранения".



Один дипломат из Янгона, говоривший на условиях анонимности, сказал о предложении хунты: "Пока я не вижу склонности к серьезному примирению".



"Без изменений"



AFP связалось с Национальной освободительной армией Таанг (TNLA) и Армией независимости Качина (KIA) для получения комментариев, этническими вооруженными группами, которые удерживают территорию на севере. С MNDAA связаться не удалось.



Национальный союз Каренов, который десятилетиями боролся за автономию вдоль границы с Таиландом, заявил, что переговоры возможны только в том случае, если военные согласятся на "общие политические цели".



По словам пресс-секретаря Падо Со Тау Ни, это подразумевает, что военные не будут вмешиваться в политику, примут новую федеральную конституцию и будут нести ответственность за "военные преступления и преступления против человечности".



"Если они с этим не согласятся, то ничего не произойдет... Мы продолжим оказывать на них политическое и военное давление", - сказал он агентству AFP.



Военные вряд ли согласятся на такие условия.



Представитель "Мандалайского НСО", захватившего территорию в горах вокруг второго города Мандалай, также отклонил это предложение.



"Это приглашение не внесет никаких изменений в наш образ жизни", - сказал Осмонд, выступающий под псевдонимом.



"Мы продолжим делать то, что должны".



"Разделяй и властвуй"



Но даже если из приглашения ничего не выйдет, само его направление все равно может иметь ценность для режима, сказал Хорси.



"Это позволило бы им представить себя - например, перед Китаем, который настаивает на соглашении, - как желающих мира, даже продолжая свою кампанию неизбирательных авиаударов".



Китай является крупным союзником и поставщиком оружия для изолированной хунты, а его обширная инициатива "Один пояс, один путь" включает ключевые проекты в Мьянме.



В прошлом месяце министр иностранных дел Пекина заявил, что поддерживает план хунты провести новые выборы и вернуть раздираемую конфликтом страну к "демократическому переходу".



"Китай надеется, что все заинтересованные стороны прекратят боевые действия и проведут переговоры", - заявил представитель министерства иностранных дел на очередной пресс-конференции 27 сентября.



Независимый аналитик Дэвид Мэтисон заявил, что помимо Пекина предложение, вероятно, было направлено на соседние страны и некоторых западных дипломатов, которые могут рассматривать выборы как "средство снижения насилия и проведения процесса деэскалации", несмотря на их неизбежные недостатки.



Военные, оправдывавшие свой переворот необоснованными обвинениями в фальсификации результатов выборов 2020 года, на которых победила партия Аун Сан Су Чжи, давно обещали провести новые выборы, когда позволят условия.



С тех пор правительство распустило популярную Национальную лигу за демократию (НЛД) Су Чжи и ввело новые жесткие правила, регулирующие деятельность политических партий.



Переписчики должны начать сбор данных в начале октября в рамках подготовки к возможным выборам в 2025 году, однако аналитики говорят, что любое голосование будет фиктивным и, скорее всего, станет мишенью для противников военных.



"Над всем этим парит проверенная стратегия военных Мьянмы "разделяй и властвуй", - сказал Мэтисон, добавив, что "она может быть несовершенной и натянутой, но все еще эффективной".