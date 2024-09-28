В США скончалась легендарная хунвэйбинка Сун Биньбинь - героиня и икона "великой культурной революции"

14:51 29.09.2024 Девушка с плакатов Мао

Зачинщица массовых расправ времен "культурной революции" Китая умерла в США



Председатель Коммунистической партии Китая Мао Цзэдун и представительница хунвейбинов Сун Биньбинь.



16 сентября в Нью-Йорке в возрасте 77 лет умерла Сун Биньбинь - героиня и даже икона "великой культурной революции", зверски убившая директора своей школы. Позднее она благополучно уехала на деньги Компартии Китая в США, где и осталась жить. Время от времени публично раскаиваясь и критикуя "революцию".



На дворе 1967 год. Видный китайский астрофизик Е Чжетай, профессор престижного Университета Цинхуа, стоит перед разъяренной толпой студентов, кричащей оскорбления и проклятия в его адрес. Его обвиняют в пропаганде буржуазных ценностей, допущении существования Бога в своих трудах и иных прегрешениях против светлых идей коммунизма. Когда ученый отказывается признать свою вину, толпа хватает физика и забивает его до смерти на глазах у дочери.



Все это - синопсис первой серии экранизации едва ли не самого популярного китайского романа последних десятилетий "Задача трех тел" от Netflix. Научная фантастика, но основанная на вполне реальных событиях. Может, видного астрофизика Е Чжетая никогда и не существовало. Но сцена с убийством ученого - самая яркая из возможных иллюстрация "великой пролетарской культурной революции" в Китае.



Ни с культурой, ни с революцией, ни даже с пролетариатом те события ничего общего, по сути, не имели. Это была бойня - с детским лицом. Лицом юной девушки, стоявшей на площади Тяньаньмэнь 18 августа 1966 года рядом с председателем Коммунистической партии Китая (КПК) Мао Цзэдуном. Девушки, которая завершила свой жизненный путь на другом конце света, в Нью-Йорке, 16 сентября 2024 года. Ее звали Сун Биньбинь.



Первая воительница народа



Сун оказалась на площади рядом с национальным лидером неслучайно. За пару недель до этого, 5 августа 1966 года, Мао Цзэдун вывесил в зале заседаний ЦК КПК свое дацзыбао "Огонь по штабам!". Это был призыв громить буржуазные элементы, которые отравляют китайское общество и мешают приходу коммунизма. Они, отмечал Мао, повсюду: в городах, в селах, в органах власти и в самой партии, в газетах, на заводах, в школах, университетах. Своим инструментом в борьбе по искоренению врагов народа Мао сделал не столько правоохранительные органы (враги и предатели могли окопаться и там), а молодежь - хунвейбинов, то есть "красногвардейцев".



В тот же день 17-летняя ученица экспериментальной средней школы при Пекинском университете вывесила собственное дацзыбао с призывом преследовать и бороться с учителями, которые противятся революционным идеям Мао и хоть сколько-нибудь симпатизируют буржуазным порядкам.



Призыв к насилию нашел отклик у других учеников школы. Хунвейбины определили очевидную цель - школьного директора Бянь Чжунъюнь. Несколько часов ученики избивали ее, выведя на сцену актового зала и надев на нее кандалы. Ее поставили на колени и начали бить деревянными дубинами с гвоздями. Когда 50-летняя женщина падала, ее поднимали и возобновляли истязание. Потом ее просто засунули в тележку для мусора, вывезли на школьный двор и оставили умирать под палящим солнцем. Чтобы нагляднее было.



Именно это убийство многими экспертами считается началом "культурной революции" 1966 года в Китае. За ним последовала череда других. Только за август и сентябрь по всей стране от рук подростов погибли, по подсчетам самой КПК, около 1,8 тыс. человек. В это число входит и около 40 человек, в убийстве которых Сун, как утверждали ее соратники, принимала непосредственное участие.



Впрочем, то, первое, убийство и стало причиной ее появления на площади Тяньаньмэнь рядом с великим Мао. О том, кто организовал публичное убийство Бянь Чжунъюнь и принял в нем непосредственное участие, "красногвардейцы" в тот же вечер сообщили второму секретарю Пекинского городского комитета партии. Тот передал сообщение выше по цепочке, и 18 августа Мао Цзэдун и Сун Биньбинь уже стояли бок о бок на площади перед многотысячной толпой "красногвардейцев". Сун торжественно повязала на рукав Мао красную повязку c надписью "хунвейбин". Он стал одним из них, а они - его главным инструментом в борьбе со всеми, кто мог помешать ему править.



Через пару дней уже весь Китай знал, что за девушка стояла на одной сцене с Мао. 20 августа она опубликовала статью в местной газете под своим новым именем, которым ее наделил Мао Цзэдун во время церемонии. Тогда она перестала быть Сун-"элегантной" (что значило имя Биньбинь) и превратилась в Сун Яоу, то есть "воительницу". А уже на следующий день статья была перепечатана в центральном органе ЦК КПК "Жэньминь жибао".



Генеральская дочка



Многие хунвейбины были детьми из неблагополучных семей. Но это правило не относится к главной героине движения. Сун Биньбинь была дочерью генерал-полковника Народно-освободительной армии Китая. Да не просто генерала, а самого Сун Жэньцюна, чье имя до сих пор с уважением произносят в стране. Он один из тех, кого в Китае называют "восемью бессмертными", принимавшими участие в создании Китайской Народной Республики. А еще он некоторое время возглавлял партийную организацию провинции Юньнань, а потом стал заведующим Организационным комитетом ЦК КПК.



Вероятно, именно это уберегло Биньбинь от участи многих хунвейбинов. Мао, не церемонившийся ни с врагами, ни с друзьями, в какой-то момент увидел, что дети выходят из-под контроля. Они принялись захватывать министерства, здания горкомов, предприятия, сражаться друг с другом за власть. Мао решил, что настало время покончить и с ними.



В конце концов власть должна быть его, а не их. И председатель КПК отправил против хунвейбинов армию. Почти все их лидеры были расстреляны или отправлены в концлагеря, а рядовые участники сами растворились в толпах сограждан.



Репрессии, кажется, не могли не коснуться Биньбинь. Весной 1968 года ее вместе с матерью поместили под домашний арест, а потом отправили с глаз долой подальше от столицы в, кажется, самый отдаленный и презираемый район страны - Внутреннюю Монголию. Для столичной девушки из хорошей семьи это, возможно, казалось чудовищно жестоким наказанием, но с ней бы не согласились "красногвардейцы", если бы воскресли, казненные или умершие в трудовых лагерях в той же Внутренней Монголии.



Местные власти буквально навязали Биньбинь одному из университетов. И в 1975 году Сун получила степень бакалавра в Чанчуньском институте геологии. Через год, когда была официально завершена "культурная революция", Сун поступила в аспирантуру Китайской академии наук. А в 1980 году ее отправили учиться за государственный счет в Америку в Бостонский университет.



Бывшей иконе "культурной революции" так понравилось за океаном, что она решила не возвращаться обратно в Китай. Сун подала прошение о политическом убежище (и получила его), а через несколько лет и вовсе стала натурализованной гражданкой Соединенных Штатов Америки.



В 1983 году Сун получила степень магистра геохимии в Бостонском университете. Через шесть лет защитила докторскую диссертацию в Массачусетском технологическом институте. В Массачусетсе она и осталась, получив должность специалиста по экологическому анализу департамента охраны окружающей среды штата, на которой проработала 17 лет. А потом она вернулась на некоторое время в Китай, устроившись на работу в одну частную компанию, принадлежавшую британцам. В 2007 году ее даже включили в список "почетных выпускников" той самой школы, в которой она прославилась своим первым убийством.



О своем прошлом Сун Биньбинь никогда не забывала. Во всяком случае, так она уверяла сама. И якобы горько сожалела о содеянном. В 2014 году она даже принесла публичные извинения семье убитой ею и ее соратниками Бянь Чжунъюнь.



Вместе они приехали в свою бывшую школу и возложили цветы к памятнику убитой. "Пожалуйста, позвольте мне выразить свою неизменную любовь и извинения директору Бянь,- заявила перед собравшимися в школе Сун.- Я не смогла должным образом защитить руководство школы, и это всю жизнь приносило мне страдания и вызывало чувство раскаяния".



Слова бывшей героини "революции" быстро разлетелись по всем китайским СМИ. И столь быстро же исчезли. Интернет-регулятор Китая приказал "всем сайтам перестать докладывать об извинениях Сун Биньбинь". "Все такие сообщения должны быть удалены, а все вовлеченные стороны должны перестать обсуждать эту тему",- говорилось в директиве.



Семья убитой словам Сун не поверила. Муж убитой Ван Цзинъяо заявил тогда, что слышал об извинениях убийцы его жены, но принести ему их лично она так и не осмелилась. "Она плохой человек, учитывая, что она сделала. Ее и других поддерживал Мао Цзэдун, источник всего зла". Что же до публичных извинений Сун, их Ван назвал неискренними и отказался верить Биньбинь. В конце концов, трудно верить в то, что человек никого не хотел убивать и даже "пытался защитить" учителей и директоров, если на его счету, по разным данным, от восьми до четырех десятков убийств.



Кирилл Сарханянц Источник - Коммерсант

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