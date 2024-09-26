Украинцы - не то, чем кажутся. Как синоним нищеты превратился в имя нации, - Ярослав Карпиков

15:06 29.09.2024 Ярослав Карпиков

26 сентября 2024



По поводу происхождения слов "Украина" и "украинцы" в массовом сознании бытует два противоположных мнения. Первое - что корни у этих имен теряются в глубине веков. Отсюда и анекдотичные "древние укры", и не менее фантазийная, но освященная авторитетом историка-политика Михаила Грушевского "Украина-Русь". Понятно, почему этот миф пестует современный киевский режим. Противоположное мнение - что термин "украинец", условно говоря, придумали в австрийском генштабе не далее как в начале XX века. Но дело обстоит и сложнее, и интереснее.



Рост, развитие и деятельность малороссийской интеллигенции в Российской империи в течение XIX - начале XX веков привел к постепенной замене и выходу из употребления определения народности "малоросс" на "украинец". События начала XX века, формирование национальной республики УССР в составе Советского Союза окончательно заменили термин "малороссиянин" или "малоросс" на "украинец".



Наличие этого термина придало уверенности малороссийской интеллигенции, дало питательную почву для обособления этой юго-западной ветви русского народа в "отдельную" политическую нацию.



Но в Русском царстве и затем Российской империи термин "украинец" употреблялся совершенно в ином, ныне порядочно забытом контексте и смысле.



Украина начиналась за Окой



В различные периоды существования Русского государства различными были как "Украина", так и "украинцы". Первоначально "Украиной" выступали пограничные земли к югу от Москвы - за рекой Окой. Все жители этого края и были "украинцами".



Так, к примеру, в 1635 году при первом царе из династии Романовых Михаиле Федоровиче ротмистр Христофор Рыльский, которого часто называют отцом русского гусарства, получил назначение: вместе со своей сводной "шквадроной" из четырех рот "стати на Туле для обереженья государевой Украйны от крымских и ногайских людей и от черкас".



Обратим внимание на слово "черкасы". Так в Русском государстве традиционно обозначали жителей Малой России (воеводств польско-литовского государства и затем Гетманщины). Позже появился термин "малороссияне". Но - не "украинцы".



Слободские и запорожские земли в XVII веке



С движением русского централизованного государства на юг, в дикие степи, "Украина" и "украинцы" стали смещаться в сторону Белгородской черты.



Если мы обратимся к архивным материалам конца XVI - начала XVII века, то можно увидеть, как именно термины "Украина" и "украинец" употреблялись по отношению к русским людям и русским пограничным землям.



Что охраняли "казаки по приговору"



Первым документом, на который мы обратим внимание, будет "роспись сторож" - регламент пограничной службы, на котором стоит дата - 6 марта 7079 года от сотворения мира (или 1571 года по привычному нам летоисчислению).



"Приговорили", то есть подписали, документ трое родовитых бояр времен Ивана Грозного - князья Иван Бельский, Иван Мстиславский и Михаил Воротынский.



Находим раздел, где говорится: "Сторожи из украиных городов от польские украины по Сосне, и по Дону, и по Мече, и по иным польским речкам и по урочищам, а стеречи на тех сторожах и стежех украиных городов казаком по приговору".



Если не знать контекст, то может возникнуть неверное впечатление: речь как будто идет о том, как некие казаки защищали "польскую Украйну" (видимо, от "москалей").



Но настоящий смысл иной: казаки по указанию - "приговору" Москвы охраняли русские города на границе со степью. "Польские украины" имеют отношение не к Польше (чьи владения не простирались до Дона и нынешней Липецкой области), а к Дикому Полю, откуда исходила угроза татарских и ногайских набегов.



ДРГ Иеремии Вишневецкого



Следующий документ - донесение от 21 мая 1646 года, которое воевода города Вольного на Белгородской черте (ныне село Вольное в Сумской области) Никифор Белосельский направил недавно взошедшему на престол царю Алексею Михайловичу.



Речь шла о допросе двух выходцев из Литвы с совсем не иностранными именами. Первый - некий Ефимка Михайлов, родом из города Михайлова (в нынешней Рязанской области, тогда же это была одна из "украин"), откуда и происходит его прозвище. Судя по документам, Ефимка еще ребенком или в ранней молодости был захвачен в плен во время набега на русский "фронтир" подданных польского короля - казаков гетмана Петра Сагайдачного "с литовскими людьми". Ефимку в числе других пленников угнали в Речь Посполитую, где он подрос и служил панам. Но потом решил податься на Родину.



Второй перебежчик через границу - "литвин", то есть судя по всему выходец с территории нынешней Белоруссии, Михалко Яковлев. Он хотел поступить на русскую службу писарем в Олешне - городе, который до, во время и после Смутного времени переходил от Русского царства к Речи Посполитой и обратно (сейчас это село в Ахтырском районе Сумской области).



Судя по сообщению воеводы Белосельского, именно литвин Яковлев дал ценную информацию с польской стороны: "королевские многие люди" собираются в Каменце-Подольском на "турской украйне" - то есть на границе Речи Посполитой и Османской империи.



В то же время известный магнат князь Иеремия Вишневецкий "собрал себе многих ратных людей" на польских приграничных украинах - в Гадяче и Миргороде.



Буквально через пару лет, в 1648 году, "князь Ярема" станет одним из главных действующих лиц драмы под названием "восстание Богдана Хмельницкого". "Заднепровский властелин" пан Вишневецкий будет командовать польско-литовскими войсками, посланными против восставших казаков.



А пока что Иеремия оказывался главным фигурантом в донесениях о готовящихся польских провокациях на русских украинах.



Так 17 августа 1647 года Алексей Леонтьев, воевода пограничного города Недригайлов (сейчас это поселок в Сумской области) передавал царю Алексею Михайловичу, как бы сейчас сказали, сугубо секретные данные, полученные из-за рубежа по каналам внешней разведки.



Некто Криштоф Сеножацкий и его слуга Шептицкий из "литовского городка Константинова" (сейчас село в той же Сумской области) сообщили на русскую сторону:



"Княз Еремей Вишневецкой на украину будет вскоре", и людям, перешедшим из Польши на службу русского царя, может угрожать опасность.



"Диверсионная группа" Вишневецкого нацеливалась на русские украины. К таковым, напомним, тогда относилась и территория нынешней Курской области. Например, город Рыльск, оказавшийся сейчас близ линии боевого соприкосновения.



Спящая ячейка на курской земле



В XVII веке из условно "тылового" Рыльска служилых людей "отправляли в длительную командировку" в украинные города - форпосты России.



Например, в упомянутый выше Недригайлов, который в наше время оказался за границей.



"Бедныя холопи твои из Рыльска в твой Государев новой украинной порубежной город в Недригайлов на вечное житье, з женишками и детишками своими", - говорилось в сообщении царю от 1670 года.



"Украинцы", о которых шла речь в этом письме, кстати, оказались жертвами выходцев из Малороссии.



В 1668 году, во время измены малороссийского гетмана Ивана Брюховецкого, черкасы (малороссияне), которые пришли на царскую землю в Недригайлов, взбунтовались.



Они перебили русских служилых людей и ушли за кордон в соседнюю Малороссию.



Спасшиеся русские люди нуждались в государевой помощи - об этом, собственно, и говорилось в письме царю.



Новгород и Орел - тоже "украина"



Добавим, что в документах времен "тишайшего царя" фигурируют и не только "польские", но и "немецкие" украины.



Имеются в виду земли Русского государства, граничащие с Прибалтикой, которую тогда делили Швеция и та же Речь Посполитая.



"От немецкие украйны: в Великом Новегороде боярин и воевода княз Юрий Петрович Буйносов Ростовской", - говорится в разрядной книге 1653 года.



А в одном из документов, датированных 1657 годом, высыльщик (то есть чиновник, отвечавший за отправку провианта, снаряжения и людей на работу или воинскую службу) по имени Василий Секерин уведомлял: по государеву указу "посылан я Василей Секерин на украину в четыре городы, на Чернь, в Новосиль, на Орел, в Кромы для высылки ратных людей…".



Чернь, Новосиль, Кромы - это города и села в нынешней Орловской области. Орловский кремль, напомним, был основан еще при Иване Грозном на тогдашней южной границе для защиты от крымско-ногайских набегов. То есть это была наша "украина" на границе с татарскими степями.



Итак, если судить по официальному делопроизводству, то можно убедиться в том, что украиной называли любые приграничные территории - на северо-западе, западе или юге государства Российского. В том же значении это слово употребляли и авторы обращений к властям предержащим - челобитных.



Кем не были люди атамана Дробышевского



Вот о чем говорилось в челобитной, которую царю Алексею в 1659 году подал сын боярский Григорий Жариков - представитель служилой корпорации города-крепости Хотмыжска на Белгородской черте (сейчас это село на современной границе - в Грайворонском районе Белгородской области).



"Служу я холоп твой тебе, великому Государю, лет с восемьдесят и болши з городом всякие твои Государевы службы, зимние и летние", - писал "холоп Гришка".



А сейчас, уточнял он, царский думный дьяк Семен Заборовский "прибирал в украинских городех рейтар и салдат" - то есть набирал людей в солдатские и рейтарские полки нового строя. "И меня, хлопа твоего Гришку написал в твою Государеву рейтарскую службу", - сообщал "холоп Гришка" из украинского, то есть пограничного русского города Хотмыжска.



В 1666 году государю била челом уже "группа товарищей" - черкасы (то есть малороссияне, перешедшие на службу Российскому государству) из Царева-Борисова.



Этот старинный город на южнорусском порубежье был основан еще Борисом Годуновым, разрушен татарами во время Смуты, восстановлен переселенцами из Поднепровья во времена Богдана Хмельницкого.



Окончательно был заброшен в конце XVII века из-за татарских набегов и эпидемии чумы. Сейчас - городище в Харьковской области.



А тогда, в 1666-м, служилые черкасы из Царева-Борисова во главе с атаманом Сенькой Дробышевским писали царю о тяготах службы на дальнем пограничье:



"Мы холопи твои бедные на украинном Цареве Борисове городе служим твою великого Государя службу лето и зиму в охотниках… И будучи холопи твои на украинном далнем Царева Борисове городе хлеба пахать нелзя…".



Благодаря этой челобитной мы опять-таки видим, что термин "украинский" или "украинный" употребляется исключительно применительно к удаленным от центральных уездов Русского государства городам, крепостям и землям.



Несмотря на то, что во второй челобитной авторы были малороссиянами, они употребляют самоназвание "черкасы" а не "украинцы" для обозначения своей народности.



Украинцы - это русские



Но употреблялось ли самоназвание и вообще слово "украинец" по отношению к русским людям, жившим на границе Русского государства? Работа с документами XVII века дает однозначный ответ - да.



Термин "украинец" во многих случаях применялось русскими служилыми людьми порубежья по отношению к себе в качестве определения бедного человека, живущего на самом краю, вдалеке от царя. Термин "украинец" встречается в делопроизводстве Разрядного приказа в Москве - органа, курировавшего все военные вопросы в XVI–XVII веках.



Например, 13 августа 7198 (1690) года в Разрядный приказ на имя двух царей-соправителей, братьев Иоанна и Петра Алексеевичей подал челобитную рейтар из упомянутого выше города Олешни - Федотка Федоров сын Борздого.



Рейтар жаловался царям, что размер его поместья всего лишь 10 четвертей - то есть около пяти гектаров. И жаловался небезосновательно - челобитчик Федотка упомянул ранее изданный "наказ", по которому "сверх дачь украинцов детей боярских и московских чинов и иных городов людей" будут выдаваться "лишние земли" - то есть сверх стандартного надела земли за пограничную службу будут давать дополнительные участки.



Но главное, что видно из этого документа, - "украинцами" в 1686 году вполне официально в Москве называют русских служилых людей - "детей боярских". Которые служили на русской земле, оказавшейся сейчас волею превратностей XX века в "заграничной" Сумской области.



Очень похожее письмо на имя царей-братьев пришло из города-крепости Нежеголя - сейчас это село по нашу сторону российско-украинской границы, в Шебекинском районе Белгородской области.



Нежегольские русские люди писали: "Бьют челом холопи ваши украинцы Нежеголского города детишко боярские Сенка Ширков, Нефедка Драчов, Федка Логинов, служим мы вам холопи ваши вам великим Государем городовую службу…"



Таким же "украинцем" был и подавший в 7181 (1673) году на имя царя Алексея Михайловича челобитную житель Нового Оскола. Здесь речь шла, как бы сейчас сказали, о мерах соцподдержки и реабилитации.



"Царю Государю и великому князю Алексею Михайловичю всеа великия и малыя и белыя росии Самодержцу бьет челом богомолец твой, украинец Нового Оскола богодельской старец нищей неимущей бедной и увечной срамной и дряхлой Спаской богодельни Кузьма горбатой Иванов сын Ушаков. По миру ходить не силю а на месте сидеть не прокормлюсь и помираю голодною и стюденою смеритию…".



Этот "увечный, дряхлый и горбатый" Кузьма Ушаков жалуется на то, что его не пускают в Новом Осколе к письменному делу. А ведь единственное, что он может и умеет - это писать.



"Срамной, дряхлой, увечный"



Вообще, часто в подобных обращениях к царю за милостью термин "украинец" обозначал крайнюю степень скудости, бедности и тяжести жизни на юге России.



Например, в конце 1682 года в Москву по своим делам приехали с челобитными русские служилые люди южных пограничных городов - Новосиля, Недригайлова, а также Коротояка и Усерда (последние две крепости располагались в нынешних Белгородской и Воронежских областях).



Неприятность, которую претерпели гости столицы, могла бы приключиться и в наши дни: люди приехали по личным делам, сильно истратились и остались без средств к существованию в столице.



Служивые решили подать коллективную жалобу на имя царей Ивана и Петра Алексеевичей о своем бедственном положении, чтобы Государи "велели нас холопей своих накормить напоить для своего великих Государей многолетнего здравия".



И в этой челобитной, для усиления эффекта "бедности" и "мытарств" по отношению к себе, русские служилые люди называют себя "украинцы": "Бьют челом холопи ваши украинцы розных городов: коротояченя, да усердяня, да новосилцы, да недригайловцы служилые люди солдаты и рейтары Автомошко Алтухов, Игнатка Толмочев, Лучка Седелников…". Здесь мы видим, что для усиления эффекта своей бедности, наравне с "неимущий", "бедный", "увечный", "горбатый", "срамной", "дряхлой" применяет термин "украинец".



Подразумевается, что увечья, доведшие до столь прискорбного состояния, были получены на украинной службе.



Неверное словоупотребление



Таким образом, в делопроизводстве Русского государства понятие "украинец" употреблялось исключительно в отношении жителя "окраин", "приграничного края", "Государевой украйны".



"Украинцами" же называли себя русские служилые люди, несшие службу "на украйне". Для малороссиян в XVII веке этот термин в Русском государстве не применялся. Применительно к ним существовал строго установленный термин - "черкасы", а к территории Гетманщины - Малая Русь.



Для этнического пространства древних русских земель, оказавшихся под властью польско-литовской короны, использовались самоназвания "русь" или "русины". Еще в XIX столетии слово "украинец" относилось, как правило, к жителем Слобожанщины - бывшей Слободской украины Русского государства (которая к тому времени уже давно перестала быть окраиной страны).



В таком значении - как обозначение жителя русских земель, некогда находившихся "у края", - слово "украинец" могло бы остаться в русском языке. Однако со второй половины XIX века стараниями "национально сознательной" малороссийской интеллигенции понятие "украинцы" стало распространяться на весь южнорусский субэтнос. Политическое измерение "украинство" приобрело после распада Российской империи, а окончательно закрепила результат раннесоветская политика коренизации - когда слово "малоросс", в отличие от "украинца", было объявлено шовинистическим.



А в наше время под именем, которое использовали верные стражи Русского государства, существует этнонационалистическое государство, весь смысл которого сводится к противостоянию с Россией. Но об изначальном смысле слова "Украина" забывать не следует. Источник - REGNUM

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