|Zaha Hadid дорогого стоит. Президенту Узбекистана доложено о новых проектах в сферах строительства, образования, туризма...
15:16 29.09.2024
Доложено о социальных и экономических проектах
26.09.2024
Президент Шавкат Мирзиеев 26 сентября ознакомился с презентацией проектов в сферах строительства, образования, туризма и промышленности.
Как известно, 3 апреля текущего года в Новом Ташкенте началось строительство первых сооружений. Глава государства подчеркнул символичность того, что грандиозный проект начинается с возведения центров науки и духовности. Как отметил Президент, это станет основой и примером идеи построения просвещенного общества.
Одним из таких объектов является комплекс, включающий Международный научно-исследовательский центр имени Алишера Навои, Музей литературы и Национальный центр макома. Он спроектирован всемирно известным бюро "Zaha Hadid Architects". Будущий комплекс заслуживает внимания своим уникальным дизайном и функциональностью. В нем искусно сочетаются эстетика и комфорт, сооружение гармонично вписывается в окружающую среду. Ожидается, что благодаря этим особенностям комплекс станет одним из центров притяжения международного туризма.
Еще одна точка роста Нового Ташкента - река Чирчик. В целях создания современных условий для жителей и гостей планируется создание рекреационной зоны на участке протяженностью около 6 километров. Для этого побережье будет благоустроено и озеленено. Будут построены гостиницы, оздоровительные и развлекательные заведения.
В последние годы сотрудничество Узбекистана с ЮНЕСКО еще более укрепляется. 43-я сессия Генеральной конференции этой авторитетной организации запланирована на 2025 год в городе Самарканде. В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 15 марта текущего года начата подготовка к этому мероприятию.
На презентации была представлена информация о проводимой работе. В частности, Фонд развития культуры и искусства, Национальная комиссия Республики Узбекистан по делам ЮНЕСКО и другие организации принимают меры по сохранению объектов культурного наследия города Самарканда, организации экскурсий и выставок. В гостиницах и местах проведения мероприятий будут созданы все необходимые условия. Запланированы скоординированные меры по организации визитов участников сессии, культурных программ, транспортного и медицинского обслуживания.
Одним из самых важных направлений в социальной сфере является образование. В нашей стране, где большинство населения составляет молодежь, последовательно развиваются все звенья образования. В частности, в сфере высшего образования строятся новые учебные заведения, улучшаются условия.
В Бухарском государственном университете обучается более 21 тысячи молодых людей, есть 10 факультетов и 8 общежитий. Однако здания расположены в разных районах города, что создает неудобство преподавателям и студентам.
В связи с этим на окраине Бухары планируется построить новый кампус для университета. В проектируемом комплексе площадью 43 гектара будут компактно размещены все факультеты, администрация, общежития, лаборатории, библиотека, стадион, спортивный зал и амфитеатр. Будут созданы современные условия для проведения занятий и прохождения практики. Вместимость общежитий увеличится с 3 тысяч до 6 тысяч мест. На свободных участках будут высажены деревья и создан парк.
Город Хива является одним из главных туристических направлений нашей страны. В результате созидательной работы последних лет его потенциал еще больше возрос. В целях создания удобств для посетителей планируется построить путепровод рядом с железнодорожным вокзалом. Согласно проекту, эта 450-метровая дорога позволит организовать отдельное движение транспорта, а пешеходы смогут безопасно передвигаться между вокзалом и Ичан-калой.
Глава государства дал указания по совершенствованию проектов и повышению качества работ.
На презентации также была представлена информация о ходе реализации инвестиционных программ в городе Ташкенте. Отмечалось, что за прошедший период текущего года освоено инвестиций на сумму 2 миллиарда долларов. Сдано в эксплуатацию около 200 промышленных проектов, создано более 25 тысяч рабочих мест. В частности, в технопарке Янгихаетского района идет строительство 46 предприятий.
Президент подчеркнул необходимость своевременного запуска запланированных проектов к концу года и уделения особого внимания энергосбережению.