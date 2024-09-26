Zaha Hadid дорогого стоит. Президенту Узбекистана доложено о новых проектах в сферах строительства, образования, туризма...

15:16 29.09.2024

Доложено о социальных и экономических проектах



26.09.2024



Президент Шавкат Мирзиеев 26 сентября ознакомился с презентацией проектов в сферах строительства, образования, туризма и промышленности.



Как известно, 3 апреля текущего года в Новом Ташкенте началось строительство первых сооружений. Глава государства подчеркнул символичность того, что грандиозный проект начинается с возведения центров науки и духовности. Как отметил Президент, это станет основой и примером идеи построения просвещенного общества.



