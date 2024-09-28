"Такой родилась": Трамп публично назвал Харрис умственно отсталой

18:03 29.09.2024

Трамп назвал Харрис умственно отсталой с рождения



Во время предвыборной речи в штате Висконсин кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал вице-президента Камалу Харрис и действующего президента США Джо Байдена умственно отсталыми.



Трамп назвал Харрис умственно отсталой с рождения

"Джо Байден стал умственно отсталым, Камала такой родилась", - заявил он, добавив, что только люди с ментальными отклонениями могли проводить ту иммиграционную политику, из-за которой страдают Соединенные Штаты в настоящий момент.



Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Байден объявил в социальных сетях, что выходит из президентской гонки. Глава Белого дома объяснил, что принял такое решение в интересах партии и США. Кандидат на пост США Дональд Трамп прокомментировал выход действующего американского лидера из гонки. Он назвал Байдена худшим президентом в истории страны.



После решения Байдена снять свою кандидатуру с выборов демократам еще предстоит официально назвать нового кандидата на пост президента на национальном съезде партии, который пройдет в Чикаго в августе. В свою очередь Камала Харрис объявила о том, что намерена стать кандидатом в президенты США от Демократической партии.



Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что выход Байдена из гонки - это внутреннее дело США.



По данным опроса, который провел телеканал Fox News, Харрис опережает Трампа по уровню поддержки среди избирателей (50% против 48%). Треть опрошенных из числа поддержавших Харрис назвали причиной выбора антипатию к Трампу.