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Китайское предвосхищение: как развиваются межконтинентальные ракеты КНР (видео)
18:21 29.09.2024

Китайское предвосхищение: как развиваются межконтинентальные ракеты КНР
Поднебесная обладает изделиями, способными достичь целей в Европе, Азии и США

Дмитрий Корнев

На этой неделе Китай провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты пуском на максимальную дальность в акваторию Тихого океана. Мы привыкли к тому, что КНР - это третья в мире ядерная держава, которая обладает дальними средствами доставки ядерных зарядов, но с большим отставанием от России и США по их числу. Однако арсенал этой страны растет. "Известия" - о том, какими межконтинентальными ракетами обладает современный Китай и что может находиться у него в разработке.



Какими межконтинентальными ракетами обладает КНР

Стратегические ракетные силы Китайской Народной Республики существуют под завесой секретности - какой-то детальной информации по ракетам просто нет. Тем не менее известно, что последние пуски МБР на максимальную дальность Китай выполнял более 40 лет назад - в феврале 1980 года.

Тогда в полете на 13 тыс. км испытывалась тяжелая жидкостная МБР DF-5 (Dong Feng 5 / "Восточный ветер-5"). Китайские СМИ так объясняют столь длительный перерыв: все эти годы большинство испытательных пусков МБР можно было выполнять по специальным траекториям в пределах национальной территории Китая, в то время как пуск в нейтральные воды в тысячах километров от родных берегов требует и специальных кораблей и договоренностей с соседними государствами.

Какую ракету протестировал Китай сейчас? Судя по всему, испытания прошла твердотопливная мобильная МБР DF-31AG с разделяющейся головной частью. Пусковая установка размещена на колесном шасси. Трехступенчатая ракета обладает дальностью действия более 11 тыс. км и обеспечивает точность с отклонением до 150 метров от точки прицеливания. Это одна из самых мощных современных китайских ракет. Министерство обороны КНР сообщило, что цель запуска достигнута - проверена эффективность вооружения и готовность ракетных войск страны.

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Всего на вооружении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сегодня три типа межконтинентальных баллистических ракет. Заслуженный и самый старый - комплекс с тяжелой жидкостной DF-5. Сегодня Китай располагает примерно 20 пусковыми установками подобных ракет. В DF-5 использованы технологии 1960-х годов, она во многом подобна советским тяжелым жидкостным ракетам типа Р-36 разработки КБ "Южное".

Первые DF-5 встали на боевое дежурство в 1971 году. В 1986-м ракета прошла модернизацию с увеличением дальности до 15 тыс. км и получила более точную систему наведения. После было еще несколько модернизаций. Современные DF-5C могут нести уже 10 боевых блоков и формально по своим возможностям приближаются к российским ракетам типа "Воевода". Но в планах НОАК замена их на твердотопливные мобильные МБР. Хотя именно DF-5 может поражать цели почти на всей территории США.

Две модели мобильных твердотопливных ракет составляют сейчас основу стратегического ракетного потенциала НОАК - DF-31 и DF-41.

Dong Feng 31 - это мобильная трехступенчатая МБР, оснащенная как моноблочными, так и разделяющимися головными частями. Ее разработка началась в 1985 году. Моноблочные головные части имеют мощность около 1 мегатонны и по своим возможностям близки к советским ракетам типа "Тополь". Более совершенные многоголовые модификации обладают большим потенциалом, но технологически эта ракета менее совершенна, чем российский "Ярс".

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Развертывание ракет начато в 2006 году, и сегодня в НОАК на боевом дежурстве не менее 20–30 пусковых установок. Пусковая установка DF-31 размещена на многоосном прицепе, а не на машине-транспортере. По дальности действия из районов базирования в глубине Китая, МБР DF-31 могут поражать любые цели в Европе, Азии, а также в некоторых районах Канады и на северо-западе США.

Передовые разработки Китая

Самой совершенной твердотопливной МБР НОАК считается DF-41. По уровню технологий она близка к российской ракете "Ярс", но с несколько большей массой. Дальность ее действия - 12–14 тыс. км. Боевое оснащение - разделяющаяся головная часть с 10 боевыми блоками малого класса мощности. С большой вероятностью обеспечивается более высокая точность с отклонением от точки прицеливания до 100 метров.

Пусковая установка - многоосное автомобильное шасси собственного китайского производства, которое разработано явно не без участия Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). НОАК начала развертывание новой МБР в 2017 году, и на данный момент, скорее всего, развернуто не более нескольких десятков этих ракет.

Любопытно, что китайские ракетостроители попытались частично унифицировать наземную МБР DF-41 с новейшей ракетой для подводного старта JL-3, которая является основой морской составляющей китайской ядерной триады. Ракета начала эксплуатироваться в 2022 году на атомных подводных лодках типа 094. С этих кораблей ракеты из Южно-Китайского моря могут при дальности 10 тыс. км достигнуть континентальной части США.

Видимо, у Китая сейчас в приоритете создание ракетных систем, которые могли бы гарантированно обеспечить уничтожение любой морской угрозы в Юго-Восточной Азии и в прилегающей части Тихого океана. И поэтому создаются и проходят испытания разные ракеты малой и средней дальности.

МБР создаются и развертываются сейчас в ограниченных количествах, но надо понимать, что современная ракетная промышленность Поднебесной - одна из самых мощных в мире. В Китае производятся все типы возможных ракет-носителей военного и космического назначения. Ведутся испытания многоразовых ракет для космических стартов. Действует собственная программа космонавтики. При этом, конечно, в военной сфере информация о ракетных программах является секретной и закрытой.

Вполне вероятно, что следом за DF-41 будут созданы и выйдут на испытания, а далее и в развертывание ее же варианты с гиперзвуковым боевым оснащением или совершенно новые ракеты. Очень любопытно было бы посмотреть, станет ли Китай создавать замену тяжелой жидкостной ракете. У такого решения есть свой очень серьезный плюс - большой запас энергии позволяет выводить к цели несколько тонн полезной нагрузки. Но пока в Китае обходятся модернизацией старой DF-5.

Очередным испытанием МБР Китай показал, что ядерные силы страны способны наносить удар на межконтинентальные расстояния и ракетные войска НОАК смогут выполнить поставленный приказ по поражению любой, даже самой удаленной от Китая, цели. А ракетостроение страны развивается дальше.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727623260


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