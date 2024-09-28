Агония гарнизона ВСУ в Угледаре: "Черные запорожцы" доживают последние часы

18:27 29.09.2024

На Украине уже похоронили знаменитую 72-ю бригаду, которой пожертвовали ради тусовки Зеленского в США



Радомир Маркуш



Российские части взяли в Угледаре гарнизон "титанов" в плотное кольцо, оставив бандеровцам для выхода одну разбитую грунтовку, простреливаемую насквозь с двух сторон и уже названную дорогой смерти. В городе сражение не утихает даже ночью… Боевые действия подсвечиваются осветительными снарядами.



"Такую же тактику русские применяли и в Бахмуте, и в Авдеевке. Когда у обороняющихся остается последний плацдарм, а пути выхода пристреливаются, наносится массированный удар зажигательными средствами поражения, чтобы обездвижить технику. После этого уйти из города можно только пешком, что значительно увеличивает потери отступающих". Об этом дружно и "потужно" пишут самостийные милитари-блогеры.



С нашей стороны эту информация подтверждают как военкоры, так и информагентства, со ссылкой на источники в силовых структурах. Как сообщает ТАСС, "украинские войска в Угледаре блокированы".



Оборону в оставшейся под контролем ВСУ западной части Угледара держат пiдроздiли закаленной в боях 72-й бригады "Черные запорожцы". Это на всю голову отмороженные вояки, которые больше двух лет довольно успешно держали шахтерский городок за счет "идеальной географии".



Согласно заявлениям говорящих голов незалежной, вроде полковника в отставке Романа Свитана, кое-кто ушел, но в основном "это тяжело раненые, вывезенные до 26 сентября". Еще один говорун бандерштата "айдаровец" * Евгений Дикий фактически подтвердил гибель всего личного состава 58-й бригады, которая стояла насмерть на флангах Угледара под ударами "кацапских" ФАБов. По его словам, если что-то осталось, то мизер. Дескать, крохи выведены вместе с остатками тероборонцев.



"Часть погибла, часть сбежала после вступления в бой. По всей видимости, произошла классическая ситуация, когда большая часть в теробороне были новобранцы", - цитирует Дикого украинская "телега".



Инсайдер-аноним из Генштаба ВСУ "слил" киевскому экспертному сообществу информацию: "физического ограждения в Угледаре пока нет. Это позволяет украинским силам отступать на север, но не без тяжелых потерь, по пути к Богоявленке. Тем временем российские войска наращивают силы на окраинах и флангах, готовясь к финальному штурму, в ходе которого, вероятно, произойдет окружение. Битва за этот населенный пункт должна закончиться в первую неделю октября, но все будет зависеть от стойкости последних украинских очагов сопротивления".



Возможно, в Сеть попали устаревшие сводки, поскольку мейнстримщик незалежной Богдан Мирошников утром 29 сентября, по сути, опубликовал некролог "черным запорожцам". Он пишет, что в Угледаре продолжаются бои в центре города, а на флангах продвижение русских остановить не удалось. Куда опаснее, что ВС РФ продолжают наступление из Пречистовки и Водяного на Богоявленку, до которой напрямую - 1,5 км. Сейчас логистика в городе держится на одной грунтовой дороге, которая плотно и прицельно простреливается (по факту - заблокирована).



В частности, 27 сентября "черные запорожцы" трижды пытались с боями вырваться из города, но бойцы группировки "Восток" их встретили, как положено, огнем. По данным нашего Минобороны, противник потерял до 125 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 и 152-мм орудие Д-20.



"[Кацап] хочет не только выскочить на Богоявленку, но еще и сужает фланги у самого Угледара. То есть ордынцы формируют двойное кольцо окружения", - нагоняет лютую тоску на громадян еще недавно ура-патриотичный Мирошников.



Замысел командования "Восток" понятен. Как считает Юрий Подоляка, "угледарская группировка ВСУ уже и по данным противника находится в фактическом окружении. И то, что наши части не перерезают физически полевую дорогу между городом и н.п. Богоявленка, говорит не о том, что мы этого сделать не можем, а о том, что мы этого делать не хотим".



Военный эксперт уверен, что агония Угледара приближается к концу, и поясняет, почему: "кишка, простреливаемая со всех сторон, дороги, где противник теряет массу всего постепенно (по мере нашего наступления со стороны Водяного), протягивается до самой Богоявленки".



Укровояки это отлично понимают и люто матерят главкома Сырского, а также верховного наркомана. На официальном сайте "79 окрема десантно-штурмова Таврiйська бригада" (заблокированном в нашей стране) опубликован гневный спич: "Никаких действий со стороны командования по деблокированию целой бригады. Только призывы защищать. Как же Сырскому и прихвостням пофиг даже не на людей, а просто на всю ситуацию. Будет 72-я, не будет ее, вообще без разницы ему. Плюс к этому продолжают без мозгов пропагандистские каналы форсить то видео с бородатым клоуном якобы из 72-й, который держит оборону. Идиоты! Там люди без нормальной воды и с остатками еды в грязи и под кассетами еле живые находятся, а вы кричите про „фортецю"". Там же говорится, что "хероями" пожертвовали ради пары дней тусовки Зеленского в США.



Банковая видит рост недовольства военных и, похоже, сливает Сырского. Как водится в таких случаях, глава офиса президента Андрей Ермак натравил на власовца свою "собаку", нардепку Марьяну Безуглую. Она набросилась на главкома, который "прячется на своей даче" (читай: бухает по-черному) и отметила, что начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича уже давно никто не видел.



* Сообщество "Айдар" решением Южного окружного военного суда от 25 сентября 2023 г. признано террористическим, его деятельность на территории России запрещена.