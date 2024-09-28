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Л.Лежнева: Сырьевые установки. РосМинэнерго призвало создать энергетическую стратегию БРИКС
18:28 29.09.2024

Сырьевые установки: Минэнерго призвало создать энергетическую стратегию БРИКС
Для чего необходима унификация подходов и как это отразится на рынках сбыта энергоресурсов

Любовь Лежнева

Минэнерго РФ считает необходимым создание единой энергетической стратегии БРИКС, заявил глава ведомства Сергей Цивилев. В экспертном сообществе отметили, что это поможет не только стабилизировать цены на энергоносители, но и углубить научно-техническое сотрудничество, в том числе для развития зеленой энергетики. Вместе с тем, по их мнению, необходимо спрогнозировать топливно-энергетические балансы для оценки перспектив энергодефицита стран-участниц. Какие еще ключевые моменты могут включить в документ и как это отразится на топливно-энергетическом комплексе России, разбирались "Известия".

Перспективы объединения

Страны БРИКС выступают основными импортерами российских энергоресурсов, и на них приходится основной объем международной торговли топливно-энергетическими ресурсами. Для дальнейшей координации объединения, а также для стабилизации цен на энергоносители необходимо расширять энергетический диалог между странами, сказала "Известиям" руководитель Центра Россия-ОЭСР ИПЭИ Президентской академии Антонина Левашенко.

Это может быть реализовано с помощью утверждения общей энергетической стратегии. В первую очередь необходимо предусмотреть меры по привлечению иностранного инвестирования среди стран объединения, а также другие меры финансового стимулирования развития энергетического сектора.

- Кроме того, в странах БРИКС могут быть рассмотрены инициативы по обеспечению обмена промышленной инфраструктурой, инновационными технологиями, а также по наращиванию научно-технического сотрудничества, исследованию перспектив развития энергетики, в том числе зеленой энергетики, - заметила Антонина Левашенко. - Для "озеленения" угля и нефти, к примеру, могут разрабатываться меры по сокращению метана в результате добычи энергетических ресурсов.

Помимо этого, необходимо скоординировать усилия стран для развития потенциала атомной энергетики. МЭА прогнозирует, что после достижения пика потребления угля в 2023–2024 гг. ожидается умеренный рост атомной энергетики, особенно в России, Китае, Индии, считает она.

Основной партнер: Россия переориентирует торговлю на БРИКС
Как РФ и другие страны объединения планируют укреплять сотрудничество

На страны БРИКС, в частности Индию и Китай, по данным Energy Institute, в 2023 году приходился основной объем потребления угля и нефти, подчеркнула Антонина Левашенко. Несмотря на то, что практически весь объем потребления угля приходился на Китай, по прогнозам SP Global и МЭА, в 2030-е гг. стоит ожидать увеличения промышленного использования угля и роста рынка генерации электроэнергии в Индии. Прогнозируется, что индийское потребление будет расти в среднем на 3,1% в год и составит 2,9 млрд т. к 2050 году.

Долгосрочные прогнозы МЭА и Energy Institute, как заметила эксперт, отмечают в 2023–2024 гг. достижение потолка потребления странами ЕС и США угля и нефти. Но в результате санкционных ограничений Россия уже практически полностью переориентировала свои поставки в страны БРИКС.

- Самыми крупными импортерами российской нефти стали Китай, Индия, а также ряд стран Африки (в частности, ЮАР) и Бразилия. В целом стоит ожидать значительный прирост потребления нефти в ЮАР. Это связано с экономическим ростом страны, а также приростом населения. Республика нуждается в поставках российской нефти для обеспечения своей энергетической безопасности, - отметила Антонина Левашенко.

Ключевые моменты стратегии

При разработке единой экономической стратегии БРИКС+ важно сформировать прогнозные топливно-энергетические балансы для оценки перспектив энергодефицита стран-участниц, заметила доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова.

- Такие балансы могут позволить выявить перспективные направления сотрудничества в области энергетики, определить перечень совместных инвестиционных проектов для развития энергетической инфраструктуры и новых экологически чистых технологий, - сказала она "Известиям".

В рамках БРИКС+ сотрудничество в области топливно-энергетических комплексов может носить инвестиционный характер. Речь может идти о взаимных инвестициях в сфере добычи, переработки, развития производственных и перевалочных мощностей, а также о развитии новых зеленых технологий в энергетике, сокращении выбросов парниковых газов, строительстве атомных электростанций и т.д.

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В настоящее время Россия уже перестроила рынки сбыта энергоресурсов в дружественные и нейтральные страны, но существует и перспектива формирования новых логистических цепочек с учетом поступательного расширения БРИКС. Одним из важнейших аспектов сотрудничества может стать создание единой валюты объединения. Для достижения этой цели основной объем взаиморасчетов за энергоресурсы уже осуществляется в национальных валютах стран - членов союза.

На встрече министров энергетики стран БРИКС глава российского ведомства Сергей Цивилев заявил о важности создания единой энергетической стратегии БРИКС.

"С расширением объединения в 2024 году существенно возросла роль БРИКС на мировом рынке нефти - теперь на страны объединения приходится более 40% мировой добычи нефти, а также около 40% мирового потребления нефтепродуктов", - отметил он.

По его словам, согласно прогнозам российских экспертов, к 2050 году страны БРИКС будут обеспечивать половину мирового производства и потребления энергии.

Российские показатели

Россия и другие страны БРИКС занимают сильные позиции по добыче и экспорту критических материалов, которые считаются основными сырьевыми ресурсами, необходимыми для развития технологий возобновляемой энергии (ВИЭ) и осуществления климатического перехода, заявил "Известиям" научный сотрудник Центра Россия-ОЭСР ИПЭИ РАНХиГС Иван Ермохин.

Согласно данным ОЭСР, 24% всех поставок критического сырья обеспечивает Китай, 10% - Россия, а 6% - Бразилия. В 2022 г. Россия была крупнейшим в мире поставщиком палладия (41,9%), вторым крупнейшим в мире поставщиком ванадия (20,4%), платины (12,2%), родия (8,9%), кобальта (6,3%), алюминия (5,8%), германия (5,3%) и галлия (2,1%). Кроме того, все страны БРИКС имеют существенные мощности по добыче отдельных критических материалов.

- В связи с этим необходимо увеличение потенциала РФ и стран БРИКС как основных поставщиков критического сырья для всего международного сообщества. Поскольку крупнейшие рынки сбыта минерального сырья сосредоточены в пространстве стран БРИКС, рекомендуется разработать направления сотрудничества в области минеральной безопасности и критически значимых материалов, - отметил Иван Ермохин. - По аналогии с ОПЕК, требуется обеспечить сотрудничество БРИКС по координации действий в добыче и торговле критическим сырьем. Также это могут быть меры, связанные с внедрением технологий вторичной переработки и повторного использования.

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В России в прошлом году из 38 трлн рублей, поступивших в консолидированный бюджет налогов и сборов, администрируемых ФНС (таможенные сборы не учитываются), на налоги, поступившие от сектора "Обеспечение электроэнергией", пришлось 3%, сказала "Известиям" старший директор - руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Вместе с тем на добычу полезных ископаемых - 33%.

- Но стоит полагать, что топливно-энергетический комплекс в данном контексте рассматривается широко - это и добыча ресурсов, и переработка, и транспортировка электроэнергии. Тогда часть доходов от сектора добычи тоже имеет непосредственное отношение к ТЭК в части тех ресурсов, на которых, например, работают электростанции, - отметила эксперт.

Источник - Известия
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