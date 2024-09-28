 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Чиновники России могут стать неприкосновенными
18:31 29.09.2024

Поставить "обнаглевших князьков" на место больше не получится?

Чиновники России могут стать неприкосновенными. Не исключено, что поставить "обнаглевших князьков" на место больше не получится. Иван Мельников предупредил: отношения народа и власти могут измениться кардинально.

Несмотря на то, что в законодательстве России уже не первый год прописана ответственность за оскорбления в адрес власти, институт репутации все же более-менее работал. Откровенное людоедство и некомпетентность "слуг народа" могли осуждаться публично, к эмоциональной реакции людей на те или иные скандалы чаще всего относились с пониманием.

Однако теперь чиновники России могут стать неприкосновенными. Не исключено, что поставить "обнаглевших князьков" на место больше не получится. Так, в стране задумались над тем, чтобы серьезно ужесточить наказания за оскорбление представителей власти. Чем это чревато, объяснил в эфире программы "Царьград. Главное" вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Отношения народа и власти не будут прежними

Пока что за оскорбительные слова, публично адресованные чиновнику, можно получить штраф не выше 40 тысяч рублей либо общественные работы до 360 часов. Но ставки хотят кардинально повысить.

Новая инициатива предполагает не только увеличение верхнего порога штрафа до 1 млн рублей и длительности обязательных работ - до 480 часов, но и реальные сроки - вплоть до двух лет.

На данный момент депутаты Госдумы еще не рассматривают законопроект - с ним только знакомятся эксперты и общественники. Но если его все-таки пропустят, то дальнейшие отношения между народом и властью будут существовать уже совсем по другим законам, считает собеседник "Первого русского".

Пока что система сдержек и противовесов, которая еще как-то держит чиновников в узде, в той или иной степени работает. Действительно, происходят истории, когда после неоднократных жалоб людей обнаглевших князьков ставят на место. В таких ситуациях вышестоящие организации, правоохранительные органы действуют соответствующим образом, включаются в процесс, наводят справедливость. Но я подчеркиваю: даже сегодня это зачастую происходит только после резонанса, в том числе в социальных сетях,
- сказал правозащитник.

Экспертиза найдет оскорбление, если нужно

Иван Мельников опасается, что в случае принятия нового законопроекта злоупотреблений на местах будет не избежать:

Какой-нибудь глава того или иного поселка, предположим, сможет вести себя как угодно. И, насколько бы нагло он ни поступал, сказать о том, что он наглец, например, жители этого населенного пункта публично не смогут. Потому что это уже будет восприниматься как оскорбление. Ведь можно найти экспертную организацию, которая проведет экспертизу и подтвердит, что те или иные слова - это именно оскорбление.

Таким образом, людей элементарно пытаются заткнуть. Это означает, что эта система сдержек и противовесов скоро может рухнуть.

Мы с вами что получаем? Мы получаем ситуацию, когда многих людей будут пытаться принудительно заставлять молчать. И не будет этой системы сдержек и противовесов как таковой. Она просто перестанет работать у нас в стране,
- предупредил собеседник Царьграда.

Соответственно, граждан России плавно подводят к неудобному положению, когда о чиновниках можно будет говорить либо хорошо, либо никак.

Поэтому у меня данная инициатива вызывает большие переживания. Ведь когда о представителе власти публично говорят, что он, дескать, обнаглел, некорректно себя ведет, есть еще хоть какая-то возможность повлиять на этого чиновника…
- подытожил эксперт.

"Человек грабил бюджет - никто не возразил"

Как будет работать новый закон, если его примут, в разговоре с "Первым русским" также обрисовал адвокат Иван Миронов:

Сначала, например, пять лет будут сажать тех, кто пытается вывести на чистую воду чиновника-коррупционера или какого-нибудь генерала. А потом, через пять лет, этого же генерала, возможно, все-таки примут за взятки.

Эксперт уточнил, что при такой ответственности за "оскорбления" в адрес власти разоблачители десять раз подумают, стоит ли вообще публично обвинять проворовавшегося чиновника в коррупции или проще махнуть рукой на все это ради собственной свободы.

У нас же по [бывшему замминистра обороны Тимуру] Иванову лет пять или шесть шла оперативная разработка. А речь шла о предположительных коррупционных действиях, на секундочку, заместителя министра обороны… За ним ходили сотрудники ФСБ, документировали каждый шаг, формируя целые тома документов. Но им никто не давал ходу. То есть представьте, пять-шесть лет человек грабил бюджет, и никто ему на это не возразил. И он продолжал сохранять свою высокую должность,
- подчеркнул адвокат.

Источник - Царьград
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