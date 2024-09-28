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Показуха международного масштаба: в Самарканде погибли деревья трех парков ООН
18:34 29.09.2024

В Самаркандском районе высохли деревья в двух парках, заложенных совместно с международными делегациями, а также в парке, посаженном Управлением экологии и командой журналистов.

Следует отметить, что все эти парки расположены в Самаркандском районе.

Первый парк под торжественным названием "Зеленый парк CRIC-21" был заложен 13 ноября 2023 года в Самарканде в рамках 21-й сессии обзорного комитета Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.



В мероприятии по посадке деревьев приняли участие заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь Конвенции по борьбе с опустыниванием и засухой Ибрагим Тиау, председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева, министр экологии Азиз Абдухакимов и представители иностранных делегаций.

Менее чем через год парк площадью 2,5 гектара, засаженный 1000 ценных декоративных деревьев, полностью высох.

Второй парк расположен у обочины дороги в Гулябад, центр Самаркандского района. Он был создан в рамках 14-й Конференции сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных – COP14, состоявшейся в Самарканде в феврале 2024 года, и получил название "Зеленый общественный парк COP-14".

Тогда в присутствии министра экологии Азиза Абдухакимова, исполнительного секретаря Конвенции ООН по сохранению мигрирующих видов Эми Френкель, представителей международных делегаций и иностранных гостей, были высажены саженцы платана, клена, японского сафлора, крымской сосны и других деревьев.

Азиз Абдухакимов объявил, что "Зеленый общественный парк COP-14" расположится на территории 4,5 га, всего в парке будет посажено 2500 различных деревьев, здесь будут построены магазины, парковка, шахматные поля, а сам парк станет местом культурного отдыха, удобным для жителей во всех отношениях.

Но парк, который должен был стать зеленым островом общественного времяпрепровождения и был доверен Самаркандскому району, в короткие сроки высох и превратился в участок степи с колючками.

В Самаркандском районе имеется еще один парк, который с большой помпой открыла местная общественность.

По инициативе Управления экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Самаркандской области весной этого года на земельном участке площадью 2 гектара на территории махалли "Охалик" Самаркандского района был разбит "Экологический парк" в рамках общенационального проекта "Яшил макон".

Внутри него на участке площадью в один гектар разбит журналистский парк, где работающие в регионе журналисты посадили более 500 деревьев.

Самое интересное, что в обоих парках были вырыты колодцы для орошения, но они совершенно не использовались. Лишь журналисты выразили обеспокоенность по поводу полива в процессе высадки саженцев, да один-два раза организовали ручной полив водой из протекающего поблизости канала.

Деревья, высаженные во всех трех парках, высохли.

Как это можно назвать, безразличие на областном уровне? К крайнему сожалению, не удалось вырастить парки, которые должны были остаться как память о проведенных с большой помпой международных мероприятиях, и стать местом отдыха жителей области и района.

Кто несет ответственность за эту бессмысленную трату денег и усилий? Можно ли доверять должности тем, кто не в состоянии вырастить посаженные деревья и не чувствует никакой ответственности за это?

Шухрат Шокиржонов, корреспондент Kun.uz.

Источник - kun.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727624040


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