Показуха международного масштаба: в Самарканде погибли деревья трех парков ООН

18:34 29.09.2024

В Самаркандском районе высохли деревья в двух парках, заложенных совместно с международными делегациями, а также в парке, посаженном Управлением экологии и командой журналистов.



Следует отметить, что все эти парки расположены в Самаркандском районе.



Первый парк под торжественным названием "Зеленый парк CRIC-21" был заложен 13 ноября 2023 года в Самарканде в рамках 21-й сессии обзорного комитета Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.







В мероприятии по посадке деревьев приняли участие заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь Конвенции по борьбе с опустыниванием и засухой Ибрагим Тиау, председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева, министр экологии Азиз Абдухакимов и представители иностранных делегаций.



Менее чем через год парк площадью 2,5 гектара, засаженный 1000 ценных декоративных деревьев, полностью высох.



Второй парк расположен у обочины дороги в Гулябад, центр Самаркандского района. Он был создан в рамках 14-й Конференции сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных – COP14, состоявшейся в Самарканде в феврале 2024 года, и получил название "Зеленый общественный парк COP-14".



Тогда в присутствии министра экологии Азиза Абдухакимова, исполнительного секретаря Конвенции ООН по сохранению мигрирующих видов Эми Френкель, представителей международных делегаций и иностранных гостей, были высажены саженцы платана, клена, японского сафлора, крымской сосны и других деревьев.



Азиз Абдухакимов объявил, что "Зеленый общественный парк COP-14" расположится на территории 4,5 га, всего в парке будет посажено 2500 различных деревьев, здесь будут построены магазины, парковка, шахматные поля, а сам парк станет местом культурного отдыха, удобным для жителей во всех отношениях.



Но парк, который должен был стать зеленым островом общественного времяпрепровождения и был доверен Самаркандскому району, в короткие сроки высох и превратился в участок степи с колючками.



В Самаркандском районе имеется еще один парк, который с большой помпой открыла местная общественность.



По инициативе Управления экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Самаркандской области весной этого года на земельном участке площадью 2 гектара на территории махалли "Охалик" Самаркандского района был разбит "Экологический парк" в рамках общенационального проекта "Яшил макон".



Внутри него на участке площадью в один гектар разбит журналистский парк, где работающие в регионе журналисты посадили более 500 деревьев.



Самое интересное, что в обоих парках были вырыты колодцы для орошения, но они совершенно не использовались. Лишь журналисты выразили обеспокоенность по поводу полива в процессе высадки саженцев, да один-два раза организовали ручной полив водой из протекающего поблизости канала.



Деревья, высаженные во всех трех парках, высохли.



Как это можно назвать, безразличие на областном уровне? К крайнему сожалению, не удалось вырастить парки, которые должны были остаться как память о проведенных с большой помпой международных мероприятиях, и стать местом отдыха жителей области и района.



Кто несет ответственность за эту бессмысленную трату денег и усилий? Можно ли доверять должности тем, кто не в состоянии вырастить посаженные деревья и не чувствует никакой ответственности за это?



Шухрат Шокиржонов, корреспондент Kun.uz.