Германия уступает России и Китаю в Центральной Азии, - Виктория Панфилова

00:02 30.09.2024 29.09.2024



Прорыва в отношениях между странами Центральной Азии и ФРГ не произошло

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Визит федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Центральную Азию в середине сентября, включающий участие в саммите "Центральная Азия + Германия", был призван решить две ключевые задачи: политическую и экономическую. Однако, подводя итоги, можно констатировать, что прорыва в расширении сотрудничества между ФРГ и странами Центральной Азии не произошло. Исключением стали две страны региона – Узбекистан и Казахстан, в ресурсах которых нуждается европейская страна.



Политический ход Шольца



"Германия стремилась оказать влияние на внешнеполитический курс региона, в частности склонив Казахстан к более активной поддержке западной политики, в том числе санкционной", – сказал "НГ" Сергей Жильцов, доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии и политической философии Дипломатической академии МИД России.



Однако на фоне усилий Запада утвердить свои нарративы вокруг конфликта вокруг Украины позиции лидеров Центральной Азии, в том числе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, демонстрируют альтернативную точку зрения, ставя под вопрос попытки Запада доминировать в глобальных вопросах. В частности, Шольц обратился к Токаеву с просьбой озвучить его позицию по отношению к конфликту в Украине. Вероятно, немецкий лидер ожидал услышать слова поддержки западной политики, а именно подтверждение принципа территориальной целостности и осуждение проведения СВО. Токаев, напротив, в своем ответе подчеркнул "непобедимость России" в военном плане и указал на упущенную возможность заключения Стамбульского соглашения. Это показало, что лидер Казахстана рассматривает конфликт с иной точки зрения. Токаев указал, что дальнейшая эскалация конфликта приведет к "непоправимым последствиям для всего человечества", и прежде всего для "стран, прямо вовлеченных в российско-украинские противоречия". Токаев также предложил поддержать мирные инициативы Китая и Бразилии, демонстрируя растущий интерес этих стран к решению глобальных проблем и переход к многосторонней дипломатии.



В высказываниях Токаева политические и экспертные круги усматривают несколько ключевых посланий мировому сообществу: Казахстан придерживается нейтралитета в конфликте между Украиной и Россией, подчеркивая свой суверенный курс. Несмотря на многочисленные попытки западных стран склонить республику к поддержке Украины, Астана сохраняет тесные дружественные отношения как с Москвой, так и с Киевом, что позволяет ей объективно оценивать ситуацию. Токаев, обладающий опытом дипломатических переговоров, выступает за скорейшее прекращение военных действий и обсуждение мирного плана всеми странами с упором на инициативы Китая и Бразилии для решения территориальных вопросов между Россией и Украиной.



Германия ищет новых партнеров



В связи с введением санкций против России европейские страны, включая Германию, активно ищут новых поставщиков энергоносителей. Казахстан, в свою очередь, подтвердил готовность нарастить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" через территорию России в Германию до 1,2 млн т. Первые обсуждения этой темы между Токаевым и Шольцом состоялись в Берлине годом ранее. В ходе недавней встречи в Астане Токаев вновь подчеркнул готовность увеличить экспорт нефти на немецкий рынок. Помимо этого, он пригласил немецких партнеров принять участие в развитии проектов в сфере водородной энергетики, а также в стратегическом проекте строительства линии зеленой энергии по дну Каспийского моря и далее в страны Европы, в котором участвуют помимо Казахстана Узбекистан и Азербайджан.



Глава Казахстана подчеркнул, что рассчитывает на поддержку Германии в сопряжении Срединного коридора с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T). Он приветствовал интерес Германии к проекту Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), в который Казахстан планирует привлечь 20 млрд долл. до 2025 года. Страны ЕС, в свою очередь, пообещали выделить 11,1 млрд долл. на развитие ТМТМ в рамках программы Global Gateway, сообщила Акорда (администрация президента Казахстана).



"Германия, как и другие западные страны, заинтересована в доступе к месторождениям редкоземельных металлов, которые находятся на территории Казахстана. В последние годы ЕС и США активно развивали эту политику. В связи с этим визит Олафа Шольца лишь подтвердил ранее достигнутые договоренности", – отметил Сергей Жильцов.



В частности, три немецкие компании уже объединились в консорциум для совместной разработки и производства лития в Казахстане. Немецкая компания HMS Bergbau AG в июне 2023 года также согласовала с казахстанскими партнерами не только инвестиции в разведку лития, но и в строительство горно-обогатительного комбината для добычи и переработки лития в Восточно-Казахстанской области стоимостью 500 млн долл.



Безусловно, экономические отношения Казахстана и Германии укрепились, по крайней мере по официальным данным. В 2023 году товарооборот между двумя странами вырос на 41% и достиг 3,9 млрд долл., а прямые инвестиции Германии в казахстанскую экономику в 2023 году увеличились на 64%, достигнув 770 млн долл. Кроме того, во время визита Олафа Шольца в Казахстан стороны договорились о 66 совместных инвестиционных проектах общей стоимостью 55 млрд долл.



"Заинтересованность Казахстана привлечь инвестиции Германии понятна. Они рассматриваются в качестве важного фактора, который позволит поддерживать развитие экономики. В то же время очевидно, что западные страны будут навязывать странам Центральной Азии свои условия разработки и вывоза редкоземельных металлов", – считает Сергей Жильцов.



Не менее интересной была встреча канцлера Германии Олафа Шольца с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Узбекистан еще одна страна, которая наряду с Казахстаном составляет ядро Центральной Азии. Визит канцлера Германии в Самарканд увенчался согласованием инвестиционных проектов на 9 млрд евро, включая строительство электростанций комбинированного цикла с участием немецкой компании Siemens Energy, а также создание совместного предприятия по производству метанола и аммиака с Linde Group.



В ходе встречи Шольца и Мирзиеева были подписаны важные документы, в том числе декларация о совместном управлении водными ресурсами, соглашение о сотрудничестве в разведке и использовании критических минералов, соглашение об улучшении транспортной инфраструктуры и программа, определяющая рамки технологического и промышленного сотрудничества между Германией и Узбекистаном до 2026 года.



Однако особое внимание привлекли документы, подписанные в сфере миграционных вопросов, в частности соглашение о всестороннем партнерстве в сфере миграции и мобильности. Как отмечает агентство Bloomberg, Берлин таким образом надеется привлечь в Германию квалифицированную рабочую силу для восполнения дефицита на рынке труда. Примечательно, что аналогичный путь проложила Великобритания после выхода из ЕС и начала войны в Украине, активизируя привлечение трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, в первую очередь в качестве сезонных рабочих. Таким образом, страны Запада ищут новые источники рабочей силы, чтобы компенсировать миграционные потоки из стран Восточной Европы, Украины и Белоруссии.



Саммит "ЦА + ФРГ"



Канцлер Германии Олаф Шольц в рамках второго заседания формата "Центральная Азия – Германия" в Астане встретился с лидерами Таджикистана, Киргизии и Туркменистана. Напомним, что инициатива создания этого нового формата диалога с Центральной Азией принадлежит Германии. В качестве ключевых сфер сотрудничества Берлин определил экономику, энергетику и природные ресурсы.



Формат "Центральная Азия – Германия" пересекается с другими инициативами, такими как "Центральная Азия – ЕС", "Центральная Азия – США", а также с форматами взаимодействия с Китаем, Россией, Турцией, Японией и Южной Кореей. Таким образом, Германия стремится не упустить возможность расширения своих связей с республиками региона, учитывая активность аналогичных форматов сотрудничества с другими мировыми державами.



Несмотря на активное участие в диалоге с Центральной Азией, Германия пока не обладает таким же весомым влиянием на страны региона, как Россия или Китай. Несмотря на инвестиционную активность, немецкие вложения в Центральную Азию пока не играют решающей роли.



После первого саммита "Центральная Азия – Германия" в Берлине в прошлом году лидеры региона выражали разочарование отсутствием значительного увеличения немецких инвестиций. Второй саммит показал, что Германия стремится стать ведущим инвестором в Центральной Азии, но пока не конкурирует с Россией и Китаем.



Тем не менее с предложением о расширении сотрудничества выступил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Он, в частности, предложил Германии финансировать строительство Рогунской ГЭС. Шольц выразил заинтересованность в энергетическом сотрудничестве с Таджикистаном, включая гидроэнергетику, горнодобывающую промышленность, охрану окружающей среды и безопасность. Примечательно, что Германия уже имеет опыт участия в энергетических проектах Таджикистана. Ранее она принимала участие в строительстве электростанций "Таджикистан" и "Себзор" в Бадахшане, а также в модернизации Нурекской ГЭС.



Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о готовности страны улучшить условия для ведения бизнеса и привлечь немецкие инвестиции в гидроэнергетику и логистику.



Таким образом, Германия демонстрирует готовность к расширению сотрудничества с Таджикистаном и Киргизией в энергетическом секторе, что может привести к новым проектам и инвестициям. Источник - НГ

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