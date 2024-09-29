В политике США наступает время "октябрьских сюрпризов", - Владимир Васильев

00:06 30.09.2024 29.09.2024



С чем Америка приходит к финальному этапу избирательной кампании



Об авторе: Владимир Сергеевич Васильев – главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.



По мере приближения к дате выборов напряжение в американском обществе нарастает.

Через месяц с небольшим американцы придут на избирательные участки, чтобы избрать в том числе президента страны. Вступление президентской гонки 2024 года в заключительный этап не просто до предела накалило внутриполитическую обстановку в США, но и породило "девятый вал" опросов общественного мнения и прогностических оценок, которые ежедневно публикуются в огромном количестве. Они превратились в основной фактор формирования общественного мнения относительно вероятных итогов выборов.



Велика вероятность, что доминирующая оценка – что шансы на победу у действующего вице-президента демократки Камалы Харрис и бывшего 45-го президента США республиканца Дональда Трампа примерно равны – является сознательно выбранной формой манипулирования американцами, не имеющего ничего общего с выявлением их настоящих предпочтений. С этой точки зрения можно предположить, что имеет место "спущенная сверху" установка ведущих политтехнологов обеих партий, согласно которой решающим фактором победы на предстоящих выборах станут количество и процент проголосовавших.



Имеющиеся данные официальной американской статистики говорят о том, что на всем протяжении XXI века явка американских избирателей на президентских выборах неуклонно росла. Если в 2000 году в расчете на лиц, имеющих право голоса, она составила 54,3%, то в 2016 году увеличилась до 59,2%, а в 2020 году достигла рекордного уровня в 66,6%. Ожидается, что на президентских выборах 2024 года показатель предыдущих выборов может быть превышен. Прогностические оценки, сводящиеся к тому, что кандидаты в президентской гонке идут "голова к голове", а значит, на выборах будет важен каждый голос, как нельзя лучше отвечают задаче "нерасхолаживания" электоральных баз и Демократической, и Республиканской партий.



Достаточно широкое хождение получила оценка, согласно которой президентские выборы 2024 года могут повторить ситуацию восьмилетней давности, когда кандидат, набравший большинство голосов, проиграл, так как не смог выиграть в большинстве штатов. Успех в масштабах всей Америки прочат Харрис. Трамп же, как прогнозируют, имеет больше шансов выиграть по голосам Коллегии выборщиков от штатов. Подобного рода прогноз, если он сбудется, практически автоматически означает возникновение в США тупиковой кризисной ситуации, предполагающей как минимум достаточно длительный период судебных исков и разбирательств, обусловленных возможными нарушениями на избирательных участках, в том числе и при подсчете поданных голосов. А это уже напоминание о выборах 2000 года, когда Джордж Буш-младший выиграл благодаря судебному решению.



Фактически предвыборные штабы и Харрис, и Трампа стали готовиться именно к этой фазе определения итогов выборов. Достаточно в этой связи указать, что "правовая команда" Харрис по численности в 10 раз (!) превышает юридическую команду Джо Байдена, сформированную в 2020 году. Она насчитывает сотни юристов и тысячи волонтеров, находящихся в полной боевой готовности к затяжным судебным баталиям по всей территории США, но особенно в "колеблющихся штатах": Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Аризоне, Джорджии, Северной Каролине и Неваде. Не отстают от демократов и закаленные в юридических битвах 2024 года адвокаты и юрисконсульты Трампа. В его предвыборном штабе работают сотни юристов. Он может также опираться на сеть из 165 тыс. волонтеров во всех американских штатах, многие из которых работали еще четыре года назад на его избирательной кампании, за которой последовали многочисленные тяжбы. В 2020 году после оглашения предварительных итогов президентских выборов республиканцы подали свыше 100 судебных исков по поводу нарушений и подтасовок при подсчете голосов в большом числе американских штатов. В этом году Коллегия выборщиков соберется 17 декабря с целью утвердить результаты выборов и официально избрать 47-го президента. Это значит, что все рассмотрения судебных исков должны быть завершены к 11 декабря, то есть в течение месяца после выборов.



И в 2000-м, и в 2020 году судебные разбирательства дошли до Верховного суда. В первом случае он встал на сторону кандидата от республиканцев. Был прекращен пересчет голосов в штате Флорида, в результате чего Буш-младший стал президентом США большинством в 537 голосов. В 2020 году Верховный суд фактически поддержал Байдена, отклонив иск штата Техас к штату Пенсильвания о необходимости пересчета в нем голосов. Отказ от рассмотрения иска мотивировался тем, что исковое заявление составлено не по форме.



Есть все основания полагать, что, если результаты нынешних выборов будут рассматриваться в высшей судебной инстанции США, она не поддержит Харрис. Ведь этот политик полностью солидаризировалась с инициативой Байдена по реформе Верховного суда, с которой он выступил в конце июля. По сути, проект реформы полностью изменяет статус этой инстанции в том виде, в котором он существует с момента своего создания в 1789 году, превращая высший судебный орган США в придаток исполнительной ветви власти. Члены Верховного суда через СМИ в политкорректной форме выразили крайне негативное отношение к проекту реформы.



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Одной из предвыборных стратегий в США

может стать ставка на раздувание пожара войны

где-нибудь за рубежом. Фото ReutersНелишне напомнить, что в этом году Верховный суд неоднократно вставал на сторону Трампа. Им было признано незаконным решение Верховного суда Колорадо о снятии Трампа с первичных выборов в штате, а также решено, что на действия Трампа на посту президента США в связи с событиями 6 января 2021 года распространяются положения американского законодательства о президентском иммунитете.

В какие игры играет Федеральная резервная система?



Решение о достаточно резком снижении базовой ставки рефинансирования на 50 процентных пунктов (до уровня 4,75–5,0%), принятое руководством ФРС 18 сентября – впервые после марта 2020 года, – имело широкий политический резонанс. Администрация Байдена однозначно расценила этот шаг как открытую политическую поддержку Харрис в преддверии выборов. Аналогичную позицию занял и Трамп. Он прямо заявил о том, что в случае избрания президентом снимет с должности (назначенного, кстати, им же в 2018 году) председателя ФРС Джерома Пауэлла. Многие политические аналитики указали при этом, что решение ФРС о снижении базовой ставки рефинансирования является сугубо политическим, обусловленным расчетом одного человека. Поддерживая Харрис, Пауэлл, дескать, рассчитывает на то, что в 2026 году, когда истечет его очередной четырехлетний срок пребывания в должности, "в знак благодарности" демократическая администрация вновь продлит его полномочия. Так ли это?



В XXI веке ФРС трижды снижала базовую ставку рефинансирования на 50 процентных пунктов: в 2001, 2008 и 2020 годах. Однако это происходило в условиях экономических кризисов на фоне негативных темпов экономического роста. В настоящее время в первом полугодии среднегодовые темпы роста экономики США составили вполне приличные 2,2%, и по прогнозам они останутся на этом уровне и в третьем – ключевом для исхода выборов квартале.



После решения ФРС о снижении базовой ставки рефинансирования индексы основных фондовых рынков США обновили исторические рекордные показатели. В ближайшие несколько месяцев заметного ускорения среднегодовых темпов экономического роста, например до уровня 3%, не ожидается. Однако в расчете на время, оставшееся до 5 ноября, многие американские аналитики предвидят всплеск уровня базовой инфляции, которая в настоящее время составляет 2,7%. Значит, может произойти заметное снижение потребительских расходов. Показательно, что на своей пресс-конференции 18 сентября Пауэлл, громогласно объявивший о победе над инфляцией "в долгосрочном плане", довольно витиевато ушел от прогноза ее динамики в краткосрочном плане, сосредоточившись на радужных перспективах "оживления" на рынке труда и роста занятости. Иными словами, вполне возможно, что ФРС решила на самом деле в канун выборов подставить подножку демократам, а не подыграть им.



Результаты выборов нельзя признать "по определению"



Смена кандидатов на пост президента США от Демократической партии до крайности поляризовала ход президентской кампании, по существу превратив ее – по крайней мере на уровне предвыборной риторики – в заимствованное из XIX века хрестоматийное противостояние между классом "плутократов" и классом "униженных и оскорбленных". Первые олицетворяются мультимиллиардерами Трампом и Илоном Маском, вторые – "социалистами и марксистами" вроде Харрис и ей подобных выходцев из "рабочих окраин" крупных американских городов. Согласно риторике двух партий на ноябрьских выборах, американское общество должно быть спасено либо от американской инкарнации "Муссолини и Гитлера" – Трампа, который установит в стране диктатуру крупного капитала, либо от поборников превращения США в "социалистическую Венесуэлу" Николаса Мадуро, массовой базой которых станут десятки миллионов нелегальных мигрантов.



В ситуации, когда противоборствующие партии представляют собой "два оголенных провода тока высокого напряжения", ноябрьские президентские выборы скорее всего примут форму "короткого замыкания" американской политической системы. Оно связано с вопросом о легитимности победы кандидата.



Признание результатов выборов проигравшей стороной с конца XIX века превратилось в США в своего рода неписаную конституционную норму. Помимо поздравлений в адрес кандидата – победителя президентской гонки, проигравший заявляет о необходимости достижения общенационального единства, обещая при этом всяческое содействие в реализации полученного от большинства американских избирателей мандата на руководство страной на последующие четыре года. С недавних пор норма перестает работать так же неуклонно, как раньше. Еще в 2016 году Хиллари Клинтон первоначально отказалась признать результаты выборов и сделала это только под ультимативным нажимом президента Барака Обамы. Трамп не признал итоги выборов 2020 года и не явился на инаугурацию Байдена. Он не признает их и до сих пор. По всей видимости, его модель поведения после ноябрьских выборов будет соответствовать его реакции на исход теледебатов с Харрис 10 сентября. По мнению либеральных СМИ, она их уверенно выиграла. А Трамп заявил в своем блоге о том, что теледебаты выиграл именно он, и поэтому матча-реванша ждать не следует.



Памятуя о событиях 6 января 2021 года, которые многими считаются попыткой неудавшегося государственного переворота, организованного Трампом с целью удержания Белого дома, 22 сентября свыше 740 бывших высокопоставленных лиц, отвечавших за политику США в области национальной безопасности, включая 233 генерала и 10 бывших членов кабинетов различных администраций, ряд высокопоставленных сотрудников СНБ, ЦРУ, РУМО, НАГП, НАСА, поддержали кандидатуру Харрис. Они подчеркнули при этом, что, по их мнению, она сможет с успехом выполнять функции Верховного главнокомандующего США. В какой степени верхушка и руководство среднего звена силовых структур федерального правительства поддержат Харрис, остается открытым вопросом.



Ход президентской гонки может поменять внешняя политика



Политическое равновесие между кандидатами обеих партий в ситуации судьбоносных президентских выборов порождает ожидания хорошо известных из американской политической истории "октябрьских сюрпризов" – то есть события или цепочки событий, которые драматическим образом способны изменить сложившийся ход президентской гонки и, по сути, решить ее исход в пользу одного из кандидатов. "Октябрьские сюрпризы" могут быть и внешнеполитическими. В 1956 году ими стали Суэцкий кризис и события в Венгрии, которые способствовали переизбранию на второй срок президента-республиканца Дуайта Эйзенхауэра. В 1964 году – испытание КНР атомной бомбы и лишение власти Никиты Хрущева, закрепившие лидирующие позиции президента Линдона Джонсона, в 1972 году – пресс-конференция советника по национальной безопасности Генри Киссинджера, заявившего о том, что он достиг мирного соглашения об окончании вьетнамской войны, которая явилась мощным заключительным аккордом кампании президента-республиканца Ричарда Никсона по его переизбранию на второй срок как "кандидата мира".



Не исключено, что в 2024 году важнейшей частью стратегии демократов, строящейся на убеждении американцев в безальтернативности Харрис, станет ставка на резкое усиление военной напряженности на Ближнем и Среднем Востоке и в Украине. Нагнетание истерии в американском обществе относительно "неизбежности" полномасштабных войн в этих регионах, которые могут поставить мир на грань третьей мировой войны с применением ядерного оружия, позволит избежать масштабного конституционного кризиса, обусловленного "немирной" передачей власти Трампу.



"Коней на переправе не меняют" – это крылатое выражение Авраама Линкольна во время президентской кампании 1864 года по его переизбранию на второй срок с тех пор стало важнейшей частью политической культуры США. Именно оно и может стать наиболее адекватной характеристикой итогов – так же, как и в годы Гражданской войны – американской политической драмы 2024 года. Источник - НГ

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