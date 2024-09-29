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Турция и Египет переходят от вражды к дружбе, - Л.Савин
00:14 30.09.2024

29.09.2024 | ЛЕОНИД САВИН

Взаимодействие двух стран может отразиться на регионе Северной Африки и Ближнего Востока

4 сентября 2024 г. президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетил Анкару и встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это был первый визит египетского президента за последние 12 лет. Хотя в сфере внимания была дискуссия о Газе и необходимости координации действий против Израиля, министры двух стран также подписали 18 меморандумов о взаимопонимании по сотрудничеству в области энергетики, обороны, туризма, здравоохранения, сельского хозяйства, финансов, культуры, образования и транспорта. Выступая на совместной пресс-конференции, Эрдоган повторил, что Турция и Египет хотят увеличить годовой товарооборот от пяти до 15 миллиардов долларов в ближайшие пять лет. Со своей стороны ас-Сиси добавил, что они также обсудили ситуацию в Ливии, из-за которой две страны долгое время находились в противоречии и поддерживали противоборствующие группировки в неразрешенном конфликте.

Ранее, в феврале 2024 г., Эрдоган был в Каире, и тогда формально были нормализованы отношения. Двусторонние отношения между странами значительно ухудшились после свержения президента Мухаммеда Мурси в результате революции 30 июня 2013 г., поскольку он был близким союзником Турции, которая поддерживала "Братьев-мусульман" (запрещена в России). Турецкие СМИ (а также местные и приезжие "братья", которым дали доступ к информационным площадкам), стали критиковать Сиси, а Эрдоган неоднократно упоминал его имя в политической риторике, проводя параллели между Сиси и некоторыми деятелями оппозиции в Турции, чтобы заручиться поддержкой, особенно перед выборами.

Нынешний кардинальный сдвиг в отношениях обусловлен различными экономическими и стратегическими интересами, на которые влияет геополитическая конъюнктура региона.

Если говорить об экономике, то Турция и Египет заинтересованы в ее оздоровлении. В Турции продолжается сильнейшая инфляция и девальвация турецкой лиры, тогда как Египет числится в первых рядах основных должников МВФ.

Внешнюю политику придется корректировать обеим странам. В частности, по Ливии, где Турция поддерживала правительство национального согласия в Триполи (из-за идеологической близости к запрещенным в России "Братьям-мусульманам", а Египет – Ливийскую национальную армию генерала Халифы Хафтара. Россия также поддерживала Хафтара, чтобы не допустить усиления влияния исламистских сил в регионе. В этом цели Москвы и Каира совпадали.

Энергетика также играет важную роль, поскольку Турция заинтересована стать региональным хабом, используя возможности соседних стран-поставщиков от Азербайджана и России до Ирака. А импорт сжиженного природного газа из Египта мог бы дать Турции дополнительные возможности, в том числе и для транспортировки газа в Европу. В феврале турецкая нефтепроводная корпорация (BOTAS) и египетская газовая холдинговая компания (EGAS) договорились укрепить свое сотрудничество в области торговли природным газом и СПГ.

Энергетическая безопасность определенным образом увязана с интересами в Южном Средиземноморье, где Турция имеет давний конфликт интересов с Грецией, Кипром и Израилем. Не так давно Турция также была исключена из Восточно-Средиземноморского газового форума, учрежденного в 2020 г. Поэтому через Египет Анкара будет пытаться влиять на эту повестку или, по крайней мере, сглаживать противоречия с одним Египтом.

А поскольку Египет еще является членом БРИКС, то может лоббировать интересы Турции в этом клубе. Не случайно именно в этом году в Турции стали активно заявлять о своем интересе стать членом этой организации.

Отметим и интересы Турции расширить экспорт своей военной продукции. Известно, что Турция ранее согласилась экспортировать боевые беспилотники и другую военную технику в Египет.

Есть у двух стран интересы и в регионе, в частности на Африканском Роге. Египет выдвигает претензии к Эфиопии (которая тоже является членом БРИКС), затеявшей строительство огромной дамбы на Ниле. В это строительство активно инвестируют Объединенные Арабские Эмираты. Помимо этого, в январе этого года Эфиопия подписала историческое соглашение с Сомалилендом, который, несмотря на отсутствие международного признания, предоставил Эфиопии доступ к Красному морю в обмен на признание суверенитета Сомалиленда. Таким образом Эфиопия пытается диверсифицировать доступы к морским коммуникациям. С другой стороны, Египет подписал военное соглашение с Сомали, которое Эфиопия рассматривает как вызов ее морскому соглашению с Сомалилендом. Турция же активизировала свои усилия по посредничеству в переговорах между Сомали и Эфиопией, стремясь усилить свое дипломатическое влияние в качестве посредника в регионе. Что показательно, Турция также продает свои боевые беспилотники Эфиопии.

Добавим к этому продолжающийся военный конфликт в Судане, с которым граничит Египет. Конечно же, соседний сектор Газа сейчас занимает более приоритетную позицию, и для доставки гуманитарной помощи (в том числе от Турции) территория Египта наиболее оптимальна.

В общем получаются довольно интересные комбинации, в которых принимают участие и другие акторы региона. По крайней мере, есть попытки влияния и со стороны Саудовской Аравии, но также и от западных стран. Россия, будучи партнером как Египта, так и Турции, более дистанцирована от региональных процессов. При этом усиление взаимосвязей, особенно если они будут иметь явный эффект на прекращение поддержки Турцией "Братьев-мусульман", было бы выгодно для региональной безопасности с точки зрения России. В перспективе, конечно же, любые процессы девестернизации приветствовались бы Москвой. Хотя только начинающие набирать обороты усилия по сотрудничеству Турции и Египта должны выдержать испытание временем. Все-таки нужно учитывать и факторы исторической памяти, поскольку Египет длительное время находился под контролем Оттоманской империи, а нынешние школы ислама двух стран продолжают отличаться друг от друга. Да и конкуренция в туристической области тоже остается немаловажным фактором, который имеет значительное влияние на экономику двух стран.

Источник - fondsk.ru
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