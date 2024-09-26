Мигрантам с фиктивными языковыми сертификатами стали отказывать в гражданстве РФ

00:23 30.09.2024

Софья Белова 26.09.2024,

Было выявлено более 14 тыс таких случаев

Иностранцам, не владеющим русским языком, но при этом имеющим соответствующие сертификаты, будет отказано в получении миграционного статуса и гражданства России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.



По ее словам, для получения документов мигранты будут обязаны подтвердить владение русским языком. Волк уточнила, что иногда при рассмотрении заявок выявляются иностранцы, которые даже на минимальном уровне не обладают знаниями, но при этом имеют сертификаты, подтверждающие понимание русского языка.



Волк добавила, что за последние 3 года МВД выявило порядка 14 тыс подобных фактов. Сейчас ведомство проводит работу по поиску лиц, занимающихся проведением недостоверных экзаменов и выдачей липовых сертификатов.



Ранее стало известно, что в текущем году МВД аннулировало

более 43 тыс патентов для осуществления трудовой деятельности, выданных мигрантов. Это в 3 раза больше, чем в 2023 году.