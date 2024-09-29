Asia Times: внимание Запада смещается с Украины на Ближний Восток

00:26 30.09.2024

Asia Times

Гонконг

29 сентября 2024

Мольбы Зеленского о помощи заглушаются Ближним Востоком



Зеленский требует от Запада более решительной военной поддержки, чтобы заставить Россию пойти на переговоры, пишет Asia Times. Но внимание и ресурсы мировой общественности теперь сосредоточены на Ближнем Востоке. Это очевидно тревожит Украину.

Россия продолжает бряцать ядерным оружием и сыплет угрозами применить свой арсенал в случае нападения, а на Украине продолжаются ожесточенные бои. Однако дипломатический центр тяжести конфликта с некоторых пор сместился в Нью-Йорк и Вашингтон.



Обсуждения в ООН и встречи между Владимиром Зеленским, президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис играют немаловажную роль в судьбе конфликта. Однако маловероятно, что они станут поворотным моментом и приблизят украинскую победу, как ее видит Зеленский.

В своих речах в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности ООН Зеленский призвал мировых лидеров поддержать его страну и заставить Россию заключить с Украиной мир. Для этого он предлагал провести второй всемирный "саммит мира". На сей раз он хочет, чтобы в нем приняла участие и Россия, поскольку первый форум в Швейцарии, состоявшийся в июне, дал очень мало.



Однако Зеленский продолжает продвигать свой мирный план из десяти пунктов, а Путин требует, чтобы Украина признала российской территорией Крым и еще четыре области, и обе стороны, как никогда, далеки друг от друга. Поэтому перспективы сколь-либо серьезных переговоров практически отсутствуют.



Но это не помешало Зеленскому продавливать среди союзников Украины, как он выражается, "план победы".

План "предусматривает быстрые и конкретные шаги наших стратегических партнеров с настоящего момента и до конца декабря". Эти "конкретные шаги" наверняка подразумевают расширенную военную поддержку и разрешение бить в тыл России западным оружием большой дальности.



Однако последний пункт уже повлек за собой раскол в рядах западного альянса, и США скептически оценивают его стратегическую целесообразность. Настойчивые уверения Путина, что Россия применит ядерное оружие, если западные ракеты пересекут ее границу, лишь усугубили неопределенность.



Даже если Украина внезапно получит решительную поддержку Запада, маловероятно, что это компенсирует другие недостатки, с которыми Киев и ее союзники столкнулись на поле боя и за его пределами. Россия тем временем укрепляет союзы с Ираном, Северной Кореей и Китаем.



Россия также уверенно удерживает численное преимущество. Более того, после приказа Путина увеличить численность боевых частей российской армии на 180 000 солдат складывается ощущение, что она намерена его упрочить.



Между тем, беспощадные воздушные удары по украинской инфраструктуре уже нанесли стране масштабный и долгосрочный ущерб, особенно энергосистеме. По всей видимости, это окажет мощное неблагоприятное воздействие на гражданское население Украины и серьезно подорвет моральный дух грядущей зимой.



Другие планы (и приоритеты)

Однако, как подчеркнули обсуждения в ООН на этой неделе, одновременно крепнет и дипломатический импульс в поддержку совместного предложения Бразилии и Китая, впервые выдвинутого в мае.



Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва продвигал этот план в своей речи на Генеральной ассамблее ООН 24 сентября, как и министр иностранных дел Китая Ван И.

Вслед за предыдущими предложениями Китая и Бразилии по отдельности, а также Индонезии, группы африканских государств и Саудовской Аравии, последний совместный бразильско-китайский план призывает к прекращению огня по нынешним рубежам фронта, за которым последуют переговоры.



Украина справедливо опасается, что это закрепит статус-кво и фактически будет равносильно отказу от территории, перешедшей под контроль Москвы. Кроме того, это не гарантирует плодотворного исхода переговоров, но даст России время и пространство для перегруппировки и восстановления вооруженных сил для дальнейшей эскалации.

Ничто из этого для Украины и ее союзников не приемлемо, как явственно дал понять Зеленский в своей речи в ООН.

Прошлые попытки Китая прорекламировать совместную с Бразилией инициативу как раз перед июньским мирным саммитом в Швейцарии далеко не продвинулись. Быть может, на сей раз они зайдут лишь немногим дальше.



Но внимание и ресурсы мировой общественности теперь сосредоточены, скорее, на Ближнем Востоке и (пусть в меньшей степени) на гражданской войне в Судане. Поэтому самого факта возрождения этого плана может оказаться достаточно для России и ее союзников, чтобы помешать остальному миру сплотиться вокруг поддержанного Западом украинского предложения провести второй глобальный саммит мира.



Это очевидно тревожит Украину. Явно с прицелом на страны Глобального Юга, Зеленский не только отклонил предложение Пекина и Бразилии, но и заявил, что принуждение Украины к территориальным уступкам будет сродни возврату к жестокому колониальному прошлому советской эпохи.



Звезды вряд ли сложатся в пользу Украины после Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, однако дела во внутренней политике США в преддверии президентских выборов в ноябре обстоят лишь немногим лучше.



Усомнившись, что у Дональда Трампа действительно имеется надежный план прекращения конфликта, Зеленский стал мишенью для яростных нападок кандидата от республиканской партии, печально известного своей вспыльчивостью.



На предвыборных митингах Трамп обвиняет Зеленского в отказе договариваться и открыто сомневается, что Украина сможет выиграть. Более того, недавняя статья Роберта Кеннеди-младшего и Дональда Трампа-младшего для влиятельной политической газеты The Hill призывает подтолкнуть Украину к заключению сделки с Россией ради предотвращения ядерной эскалации.

А напарник Трампа по президентской гонке Джей Ди Вэнс ясно дал понять, что он против дальнейших военных поставок Украине. Поэтому совершенно очевидно, что в случае победы республиканцев в ноябре вырисовывается вполне реальная перспектива, что Вашингтон перестанет быть важнейшим мировым союзником Киева.

Все это объясняет безотлагательность, с которой Зеленский стремится заручиться решительной поддержкой Запада в ближайшие месяцы и призывает международное сообщество поддержать его усилия по достижению справедливого мира на Украине.

Но это также говорит и о том, что Россия и ее союзники на данный момент сделали достаточно, чтобы сорвать любой прогресс на пути к победе Украины, будь то на поле боя или за столом переговоров.

Автор: Штефан Вольф (Stefan Wolff)- профессор международной безопасности Бирмингемского университета.