Запад должен исправить ошибки, чтобы не настроить весь БРИКС против себя, - Foreign Affairs

00:32 30.09.2024 Foreign Affairs



США

29 сентября 2024

Битва за БРИКС

FA: Запад должен исправить ошибки, чтобы не настроить весь БРИКС против себя



Будущее БРИКС станет определяющим для мирового порядка, пишет FA. Демонтаж гегемонии США неизбежен, и Вашингтон сам в этом виноват. Все, что он может сделать, - это не отпугнуть от себя Индию и Бразилию, чтобы БРИКС не стал откровенно антизападным блоком.

В конце октября группа стран под названием БРИКС проведет свой ежегодный саммит в российском городе Казани. Это заседание станет триумфом для хозяина саммита российского президента Владимира Путина, который будет председательствовать на встрече этого все более влиятельного и весомого блока, несмотря на продолжение военных действий на Украине.



Сокращение БРИКС - это начальные буквы названий первых пяти стран-членов: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Но это объединение разрослось и теперь включает в свой состав Египет, Эфиопию, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. В деятельности этой группы также принимает участие Саудовская Аравия, но она пока не вступила в нее официально.

В совокупности на долю десяти стран-членов приходится 35,6% общемирового ВВП по паритету покупательной способности (у G-7 этот показатель составляет 30,3%, то есть значительно меньше). В предстоящие годы вероятно дальнейшее расширение БРИКС, поскольку интерес к вступлению проявляют более 40 государств, в том числе такие развивающиеся страны, как Индонезия.



Путин вправе заявить: несмотря на все попытки Запада изолировать Россию с началом полномасштабной военной операции на Украине, его страна не только не превратилась в международного изгоя, но и является важнейшим членом динамично развивающейся группы стран, которая станет определять будущее мирового порядка. Это не просто риторика и позерство и не только свидетельство умелой дипломатии Кремля в отношении незападных стран или тех государств, которые настроены на прагматичное, выгодное для них сотрудничество с Россией.



У США и их союзников остается все меньше возможностей односторонним образом формировать мировой порядок. В таких условиях многие страны стремятся укрепить свою самостоятельность, заигрывая с альтернативными центрами силы. Эти страны не могут или не хотят вступать в эксклюзивные клубы США и их младших партнеров, такие как G-7 и военные блоки под руководством Вашингтона. Растет их недовольство международными финансовыми институтами, которые поддерживает Америка, такими как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Эти страны стремятся расширить набор вариантов и наладить связи с инициативами и организациями, к которым не имеют отношения США. БРИКС занимает в этом ряду особое место как самое значительное, важное и влиятельное объединение.



После возникновения этой группы 15 лет назад западные аналитики постоянно предсказывают ей скорую кончину. Члены БРИКС очень сильно отличаются друг от друга, и между ними часто возникают противоречия по различным вопросам. Кроме того, они разбросаны по всему миру, что вряд ли способствует содержательному партнерству. Но БРИКС живет и здравствует. Несмотря на геополитические потрясения, вызванные российской военной операцией на Украине, и усиление напряженности между Китаем и США в последние годы, интерес к вступлению в БРИКС только растет. Многие развивающиеся страны видят в этом объединении полезный механизм, который в предстоящие годы поможет им преодолевать трудности.

Но несмотря на всю свою привлекательность, этот клуб должен преодолеть внутренний раскол. Некоторые его члены, в первую очередь Россия и Китай, хотят настроить данное объединение против Запада и против придуманного США мирового порядка. Вхождение в состав БРИКС непримиримого врага Соединенных Штатов Ирана лишь усиливает ощущение, что эта группа в настоящий момент выстраивается в боевой порядок по одну сторону масштабной геополитической битвы. Другие страны-члены, прежде всего Бразилия и Индия, не поддерживают такие устремления. Они хотят использовать БРИКС в интересах демократизации и реформирования существующего порядка. Это значит увести мир подальше от уходящей в прошлое после холодной войны однополярной эпохи в сторону подлинной многополярности, при которой страны смогут лавировать между блоками под руководством США и Китая. Такое противостояние между антизападными и неприсоединившимися государствами определит будущее БРИКС и будет иметь важные последствия для мирового порядка.



Новшества и уловки Кремля



На протяжении нескольких лет до саммита в Казани Кремль осуществлял дипломатические усилия по превращению этого разношерстного объединения, название которому придумали аналитики Goldman Sachs, в инициативную международную организацию. В 2006 году Россия провела первую встречу министров иностранных дел БРИК в Нью-Йорке, когда там проходила Генеральная Ассамблея ООН. В июне 2009 года российский президент Дмитрий Медведев принимал лидеров Бразилии, Китая и Индии на первом саммите в Екатеринбурге. А в 2010 году в эту группу стран вступила Южная Африка, после чего ее название приобрело свой сегодняшний вид.



Интерес к объединению БРИКС пробудил мировой финансовый кризис, начавшийся в США 15 лет назад. Американские регуляторы не сумели его предотвратить, что проявило неэффективность Бреттон-Вудских институтов. Китай в это время демонстрировал впечатляющий и устойчивый рост, а западные экономики сталкивались с огромными трудностями. В связи с этим зазвучали призывы перераспределить мировую экономическую власть и ответственность, частично передав ее от Запада развивающемуся миру. БРИКС был самым представительным клубом, выражавшим такие настроения. Но в то время Москва и ее партнеры в основном стремились к улучшению существующего порядка, а не к его подрыву. В 2014 году БРИКС объявил о создании Нового банка развития (НБР), чтобы дополнить существующие международные институты и сформировать систему финансовой безопасности. Она предлагала ликвидность своим членам в случае возникновения у них кратковременных трудностей. НБР должен был дополнять, а не подменять и не соперничать со Всемирным банком и МВФ.



После начала вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году, присоединения Крыма и введения скоординированных западных санкций Москва в 2015 году провела саммит БРИКС. Этим она постаралась доказать, что страна не в изоляции и что это объединение может стать альтернативой G-7, которая прежде была G-8, пока оттуда не исключили Россию. Ощущение того, что БРИКС может стать спасением от властной гегемонии США, только усилилось и переросло в уверенность с началом российской военной операции на Украине в 2022 году.



Связи России с коллегами по БРИКС Китаем и Индией дали ее режиму возможность выдержать и пережить западную санкционную кампанию. Но американские санкции против России негативно отражаются и на тех странах, которые не намерены наказывать Кремль за военные действия на Украине. Например, из-за американского давления многие китайские банки в этом году отказались от операций с российскими партнерами. Тем самым были разрушены схемы платежей и выросли операционные издержки для российских импортеров. Москва с тревогой обнаружила, что вашингтонский инструментарий негативно влияет на расчеты не только в американских долларах, но и в китайских юанях. Эти карательные ограничения коснулись и НБР, хотя Россия надеялась, что этот банк станет для нее источником финансирования, когда из-за санкций закрываются другие каналы. Банк БРИКС заморозил все проекты в России.



Но несмотря на осложнения, БРИКС по-прежнему играет важную роль в меняющейся генеральной стратегии России. До февраля 2022 года Москва возлагала надежды на многополярный мир, в котором Россия сможет найти баланс отношений с двумя самыми сильными и влиятельными странами: Китаем и США. Вооруженный конфликт уничтожил остатки прагматизма во внешней политике Кремля. Поскольку Путин рассматривает украинский конфликт как часть общей конфронтации с Западом, сейчас российский лидер стремится подорвать позиции Америки везде, где только возможно. Среди прочего, Россия ослабляет различные составляющие глобальных институтов и помогает Китаю бросать вызов американской гегемонии. Такой подход можно наблюдать в самых разных областях. Среди прочего, Россия делится передовыми военными технологиями с Китаем, Ираном и Северной Кореей, ведет работу по подрыву санкционного режима ООН против Пхеньяна, а также без устали продвигает схемы расчетов, с помощью которых можно обойти подконтрольные Западу рычаги. В июле Путин подвел итог председательству России в БРИКС, назвав его частью "болезненного процесса" по свержению "классического колониализма" и демонтажу того порядка, которым руководят США. Он призвал покончить с монополией Вашингтона на выработку правил и норм.

Самой важной кампанией в борьбе против "монополии" Запада Путин называет действия по ослаблению господства доллара в международных финансовых операциях. Такое заявление - прямой результат российского опыта противодействия западным санкциям. Россия надеется, что ей удастся выстроить хорошо защищенную от санкций систему платежей и финансовую инфраструктуру в рамках БРИКС и с участием всех стран-членов. Соединенные Штаты могли бы оказывать давление на российских партнеров поодиночке. Но если страны объединятся в рамках альтернативной системы с участием таких важных партнеров США, как Бразилия, Индия и Саудовская Аравия, делать это будет намного труднее, а то и невозможно. Решение НБР приостановить реализацию проектов в России стало убедительным напоминанием о том, что БРИКС должна развиваться дальше, чтобы снизить уязвимость своих членов перед западными санкциями.



Китай у штурвала



Россию можно назвать сердитым и шумным инициатором превращения БРИКС в инструмент по созданию альтернативы мировому порядку под руководством США. Но главная движущая сила, способствующая расширению объединения, - это Китай. Во время мирового финансового кризиса в 2008–2010 годах Пекин разделял стремление Москвы сделать БРИКС более значимым и важным. Китай хотел позиционировать себя как члена динамичной группы развивающихся стран, которые стремятся постепенно трансформировать баланс международных институтов, чтобы он более справедливо отражал изменения экономической и технологической мощи. Но при председателе Си Цзиньпине Пекин не желал претендовать на лидерство в БРИКС и руководствовался формулой Дэн Сяопина, рекомендовавшего "держаться в тени".



Ситуация начала меняться вскоре после того, как в 2012 году Си Цзиньпин стал лидером Китая. В 2013 году Пекин разработал амбициозный проект "Один пояс - один путь". Это обширная программа капиталовложений в мировую инфраструктуру. Примерно в это же время Китай помог открыть региональные финансовые институты, рассчитывая на свое сильное влияние в них. Сначала в 2014 году появился НБР, а в 2016 году создан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Народный банк Китая проводил курс на интернационализацию юаня, все шире используя китайскую валюту в торговле и валютных свопах с другими центробанками для укрепления международной ликвидности юаня. Кроме того, он настаивал на включении юаня в корзину специальных прав заимствования МВФ. В результате юань стал единственной в мире неконвертируемой мировой резервной валютой. Действуя через НБР, через инициативы по использованию местных валют в двусторонней торговле и создавая объединенный запас национальных резервных валют, БРИКС играет существенную роль в формировании многосторонних институтов, которые повышают вес и влияние Китая в нынешнем мировом порядке.

Американо-китайские отношения за последнее десятилетие существенно ухудшились, а внешняя политика Пекина стала более радикальной. Китайское руководство убеждено, что Соединенные Штаты по доброй воле не позволят Китаю стать господствующей державой в Азии и уж тем более не снизойдут до того, чтобы поделиться с ним своим глобальным лидерством. Китай считает, что США используют альянсы и институты, лежащие в основе действующего миропорядка, для сдерживания китайского роста. Пекин в ответ реализует новые проекты: это пересекающиеся друг с другом "Инициатива глобальной безопасности", "Инициатива глобального развития" и "Инициатива глобальной цивилизации". Все они оспаривают монополию Запада на установление всеобщих правил и подрыв концепции общечеловеческих ценностей в сфере прав человека. Эти инициативы указывают на желание Китая построить совершенно иной порядок, а не просто реформировать ныне существующий.



Сейчас у Китая и России схожие амбиции в отношении БРИКС, благодаря чему тандем Путин – Си необычайно силен. Оба хотят свергнуть Соединенные Штаты с престола глобального гегемона. В этих целях Москва и Пекин стремятся к созданию альтернативных финансовых и технологических платформ, невосприимчивых к американскому давлению. Углубление многосторонности посредством БРИКС кажется оптимальным курсом для продвижения вперед. Как и Путин, Си облекает свои усилия в нравственные рамки. Выступая на саммите БРИКС в 2023 году, он сказал: "Мы не торгуем принципами, не уступаем внешнему давлению, не ведем себя как вассалы. Международные правила должны писать и отстаивать совместно все страны, исходя из целей и принципов Устава ООН. Их не должны диктовать те, у кого самые крепкие мускулы и самый громкий голос".



Не ограничиваясь риторикой, Китай при поддержке России прилагает усилия к расширению состава БРИКС. Пекин выступает за максималистский подход и пытается включить в состав этого объединения как можно больше стран. Он хочет быть лидером сильного и большого блока. Продолжительные переговоры за закрытыми дверями сократили список новых членов до шести. А когда от вступления отказалась Аргентина после победы на прошлогодних президентских выборах Хавьера Милея, таких стран стало пять.

Саммит в Казани станет первой встречей БРИКС в расширенном составе. Но за агрессивные попытки расширить это объединение и повысить его роль на международной сцене Пекину придется расплачиваться. Это объединение стало менее прочным и более хрупким. И не все страны из его состава разделают антизападную повестку Си и Путина.



Поиск золотой середины



Между странами-учредителями этого блока возникают заметные трещины. Китай и Россия находятся на одной волне, а вот Бразилия и Индия по-прежнему хотят ограничиться реформами глобального управления, не посягая на международную систему в ее нынешнем виде. Руководство этих стран полно решимости и дальше придерживаться политики неприсоединения, искать золотую середину между Западом с одной стороны и Россией с Китаем - с другой. Бразилия и Индия занимают в основном выжидательную позицию относительно конфликта на Украине. Они не желают поддерживать попытки Запада изолировать Россию, но в равной мере не проявляют готовности открыто встать на сторону Москвы. Обе страны признают, что российская военная операция является нарушением международного права. Они получают экономическую выгоду от переориентации торговли, вызванной антироссийскими санкциями Запада. Бразилия покупает российские удобрения с большой скидкой, а в прошлом году она стала одним из крупнейших импортеров российского дизтоплива. Индия тоже покупает дешевые российские энергоресурсы. Но ни та, ни другая страна не желает разрывать связи с Западом и вступать в антизападный блок.



Таким образом, Бразилия и Индия опасаются ужесточения позиций БРИКС. Обе страны поначалу были против китайского стремления расширить это объединение. Впервые Пекин выдвинул такую идею в 2017 году, назвав ее "БРИКС+". Бразилия и Индия стремились сохранить эксклюзивность этого клуба и были обеспокоены тем, что с увеличением числа членов блока их влияние в его составе может ослабнуть. В 2023 году Китай активизировал свою дипломатическую кампанию и настоял, чтобы Бразилия и Индия поддержали идею расширения. Их сопротивление Пекин назвал попыткой воспрепятствовать подъему других развивающихся стран. Стремясь сохранить свое положение среди стран Глобального Юга, Индия прекратила сопротивление. Тогда у Бразилии не осталось выбора, и она была вынуждена согласиться на расширение БРИКС. Бразилия все-таки выступала против присоединения открыто антизападных стран, но потерпела явную неудачу, когда в том же году было объявлено о принятии Ирана.



То, как Китай навязывал свои предпочтения на саммите 2023 года, застало бразильских дипломатов врасплох. Они убедились, что роль их страны в расширенном составе БРИКС под руководством напористого Китая уменьшится. Эти события вызвали в Бразилии обеспокоенность тем, что членство в БРИКС осложнит реализацию стратегии неприсоединения. Но пока большинство придерживается мнения, что членство дает существенные выгоды. Бразилия высоко ценит возможность углублять связи с другими членами БРИКС и пользоваться дополнительными рычагами членства на переговорах с Вашингтоном и Брюсселем. А еще членство в БРИКС помогает Бразилии и Южной Африке приспосабливаться к многополярному порядку, ведь у их бюрократии весьма ограниченные знания о незападном мире. Это также дает им возможность часто общаться с Си и прочими важными китайскими руководителями, которые принимают решения. Такая привилегия отнюдь не пустяк, учитывая то, насколько важны китайские инвестиции и торговля для стран Глобального Юга.



Несмотря на усиливающиеся расхождения между открыто антизападным лагерем и лагерем неприсоединения в составе БРИКС, все члены по-прежнему соглашаются по целому ряду основополагающих вопросов. Именно поэтому данное объединение жизненно важно для его членов. По мнению большинства стран из состава БРИКС, мир совершает переход от однополярности под руководством США к многополярности. Сейчас геополитику определяет соперничество между несколькими центрами силы. Несмотря на внутреннюю напряженность, БРИКС остается ключевой платформой, формирующей этот процесс. С точки зрения столиц всего Глобального Юга, многополярность - это самый безопасный способ обуздать державу-гегемона, которая в противном случае будет представлять угрозу международным правилам и нормам, а также мировой стабильности. Ведущие западные политики зачастую не замечают это общее согласие стран БРИКС и то, что именно оно заставляет всех членов сохранять верность этому объединению с момента его возникновения и до сих пор.



Такой общностью взглядов объясняется и стремление значительной части развивающегося мира к расширению многополярности в мировом порядке. Эти страны отнюдь не скучают по бесспорному первенству Вашингтона и в целом Запада. Для многих стран вступление в БРИКС - это весьма привлекательная перспектива. Россия и Китай, со своей стороны, приветствуют те многочисленные страны, которые проявляют интерес к вступлению. Среди них Алжир, Колумбия и Малайзия.



Но любой стране, которая решит стать членом БРИКС, придется дать ответ на очень важный вопрос: на чьей она стороне? Объединится ли она с Бразилией, Индией и прочими неприсоединившимися государствами? Или она войдет в состав антизападной фракции, возглавляемой Китаем и Россией? Иран, являющийся изгоем на международной арене, будет усиливать антизападный лагерь. Но большинство других стран, скорее всего, будет рассматривать вступление в БРИКС как способ укрепить связи с Китаем и другими государствами Глобального Юга, не понижая при этом уровень отношений с Западом.



Яркий тому пример - Саудовская Аравия. Эр-Рияд остается ключевым союзником Вашингтона, но одновременно стремится к углублению связей с Пекином. Королевство начало беспрецедентную дипломатическую кампанию в регионах, где традиционно не играло никакой роли, например, в Латинской Америке и в странах Карибского бассейна. Все это сопровождается инвестициями в такие страны, как Чили и Гайана. Латиноамериканские государства поддерживают эти инициативы, исходя из той же логики: в сегодняшнем все более нестабильном мире, который судорожно и урывками движется в сторону многополярности, им лучше диверсифицировать свою экономическую и дипломатическую стратегию.



Трещины в стене



На Западе некоторые критики БРИКС пренебрежительно называют это объединение разношерстной командой, которая не заслуживает серьезного внимания. Другие же считают БРИКС прямой угрозой для мирового порядка. Но и те, и другие не замечают важные нюансы: возникновение БРИКС как политического объединения стало отражением искреннего недовольства неравенством и несправедливостью порядка, которым руководят США. От этих претензий уже нельзя просто так отмахнуться. Но из-за изменений в генеральной стратегии России и Китая разногласия внутри объединения усиливаются, а очередное расширение БРИКС наверняка ослабит его сплоченность.



Пока Россия и Китай одерживают верх во внутренних дебатах на тему формирования будущего БРИКС. Но так будет не всегда. Да, власть и влияние в этом клубе распределены не поровну. Китайская экономика крупнее экономик всех остальных членов-учредителей БРИКС, вместе взятых. Но это не значит, что остальные члены не станут сопротивляться превращению этого объединения в блок под управлением Китая и России. Бразилия и Индия уже давно стараются за кулисами смягчить самые агрессивные и напористые российские формулировки в декларациях саммитов. Да и Китай тоже не сможет игнорировать их сдерживающее влияние. Например, президент Бразилии открыто отвергает идею о том, что БРИКС - это противовес G-7. Он часто заявляет, что объединение не выступает "против кого бы то ни было". Бывший главный экономический советник индийского правительства Арвинд Субраманьян (Arvind Subramanian) недавно призвал Нью-Дели выйти из состава этого объединения, так как его расширение равносильно захвату БРИКС Пекином, который станет проводить свою повестку. Но Бразилия и Индия обладают значительным влиянием внутри БРИКС, а их уход очень сильно ослабит эту организацию, что противоречит интересам Китая и России.



В предстоящие годы БРИКС придется улаживать эти разногласия и противоречия. Трещины внутри БРИКС будут разрастаться, но вряд ли приведут к расколу объединения. Конечно, организация может столкнуться с очень серьезными проблемами. Технологическое соперничество между Китаем и Соединенными Штатами способно привести к возникновению цифрового железного занавеса и двух отдельных, несовместимых друг с другом технологических сфер. В таких условиях отсиживаться в стороне будет гораздо труднее. Найти общий знаменатель в БРИКС будет намного сложнее, особенно по болезненным геополитическим вопросам, таким как конфликт на Украине. Из-за этих разногласий блок станет менее влиятельным на международной арене, хотя его усилия по продвижению альтернативных валют вместо доллара будут набирать обороты.

Тенденции внутри БРИКС требуют, чтобы Соединенные Штаты Америки и прочие западные страны всерьез воспринимали эту организацию и лежащую в ее основе неудовлетворенность существующим порядком. Это вполне логично, когда растущие державы, такие как Бразилия, пытаются подстраховаться и ищут разные варианты, а также недовольны тем, как Соединенные Штаты руководят существующей системой. Западные страны должны сосредоточиться на том, чтобы не стало хуже. Не надо отпугивать средние державы от вступления в БРИКС, поскольку это очень сильно напоминает излишнюю опеку и квазиколониальное вмешательство. Точно так же попытки Запада предостеречь средние державы Глобального Юга от чрезмерной зависимости от Китая оказались неэффективными.



Западные страны могут сделать больше для того, чтобы не отчуждать от себя такие средние державы, которым нужно пространство для маневра, и чтобы БРИКС не стал антизападным блоком. Они должны четче сформулировать, каким образом определенные санкции относятся к нарушению норм международного права, и последовательно применять такие санкции ко всем нарушителям, а не только к геополитическим противникам. У стран Глобального Юга появляется желание скрыться от гегемонии доллара. Ведь они видят, что западные государства в 2022 году заморозили резервы российского центробанка в ответ на военную операцию на Украине, но сами никак не были наказаны за военные интервенции на Ближнем Востоке и в Африке. Богатые страны могут также лучше решать проблемы бедных стран, в том числе передавая им технологии и помогая с "зеленым" переходом. А Западу следует по-настоящему заняться демократизацией мирового порядка, отказавшись, например, от устаревшей традиции назначать на должность руководителя МВФ исключительно европейцев, а во главе Всемирного банка ставить только граждан США.



Такие действия будут способствовать укреплению доверия и срыву китайских и российских попыток привлечь Глобальный Юг к борьбе против Запада. Вместо того, чтобы жаловаться на появление БРИКС, Запад должен добиваться расположения стран-членов, которые заинтересованы в том, чтобы эта организация не стала открыто антизападной и решительно настроенной на подрыв мирового порядка.

Авторы: Александр Габуев* (Alexander Gabuev) - директор Берлинского центра Карнеги** по изучению России и Евразии, Оливер Штюнкель (Oliver Stuenkel) - адъюнкт-профессор Школы международных отношений Фонда Жетулиу Варгаса в Сан-Паулу и приглашенный научный сотрудник Фонда Карнеги** за международный мир.



*Признан в России иноагентом.

**Организация, выполняющая функции иноагента. Источник - inosmi.ru

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