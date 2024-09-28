Как татарский мальчик попросил узбекскую учительницу вести урок литературы на русском языке (пдробности)

00:40 30.09.2024 Избившую школьника на уроке женщину оштрафовали, директор школы №188 была уволена



В Ташкенте прошел еще один суд над Озодой Равшановой (отбывает 7 суток ареста), избившей ученика школы №188. Она признана виновной в умышленном причинении легкого телесного повреждения и оскорблении и оштрафована. Директор школы была уволена на следующий день после инцидента.







В субботу, 28 сентября, в Чиланзарском районном суде по уголовным делам Ташкента прошло открытое судебное заседание по административному делу в отношении 44-летней Озоды Равшановой, избившей 23 сентября на уроке в школе №188 учащегося шестого класса. "Газета.uz" ознакомилась с решением суда и узнала дополнительные обстоятельства событий двух дней с участием этой женщины.



Мы писали, что на следующий день после избиения школьника, 24 сентября, Озода Равшанова вступила в конфликт с руководством другой школы - №204 в Яшнабадском районе, куда она была вызвана в связи с поведением ее дочери, учащейся в восьмом классе. Там она избила и повалила заместителя директора на землю. Затем оказала грубое сопротивление прибывшему наряду ППС и Национальной гвардии. В отношении Равшановой был составлен протокол о нарушениях по статье 183 "Мелкое хулиганство", части 1 статьи 194 "Невыполнение законных требований сотрудника ОВД" и статье 197−5 "Незаконное вмешательство в профессиональную деятельность педагогического работника" Кодекса об административной ответственности. 25 сентября Яшнабадский районный суд по уголовным делам назначил ей административный арест сроком на 7 суток.



Что произошло на уроке



Как сообщили "Газете.uz" источники в правоохранительных органах, Озода Равшанова, официально нигде не трудоустроенная (с 2014 года периодически выезжала в РФ и Казахстан на заработки), 23 сентября пришла на собеседование на должность замдиректора (завуча) школы №188. Директор школы без оформления документов, в качестве стажера поставила ее преподавать русский язык и литературу в шестых классах с русским языком обучения.



В первый же день на уроке литературы в 6 "В" классе Озода Равшанова устроила конфликт с учащимся. Женщина вела урок на двух языках: русском и узбекском. Один из учеников (по национальности татарин) попросил ее вести урок на русском языке. На видео видно, что после спора с мальчиком женщина дернула его за ухо, вытолкала к доске, нанесла пощечины по лицу и била головой о доску.



Узнав об инциденте, родители ученика в тот же день обратились в УКД ОВД Чиланзарского района. Мать мальчика в суде рассказала, что сын в тот день пришел домой в подавленном состоянии и заявил, что не хочет идти в школу. Мать также отвела его к врачу.



На следующий день, 24 сентября, когда мать позвонила Равшановой, чтобы прояснить ситуацию, та в ответ оскорбила ее. Затем она попросила позвонить Равшановой своего мужа. В ходе телефонного разговора Равшанова оскорбила и отца мальчика. Мужчина представил суду запись разговора.



В тот же день в социальных сетях появилось видео с камеры наблюдения в классе. Инцидент описала одна из пользовательниц Facebook, сообщившая, что конфликт произошел после просьбы мальчика вести урок на русском языке. Пост был позже по неизвестной причине удален. Произошедшее вызвало резонанс не только в стране, но и за рубежом, в первую очередь, в России, СМИ и комментаторы которой по-разному интерпретировали удаленный пост в соцсети. Начавшись с требования разъяснений, заявления постепенно достигли уровня угроз в адрес Узбекистана от некоторых официальных лиц (об этом - ниже).



Хокимият района в этот день провел совещание с родителями и администрацией школы. Директор школы №188 была уволена с занимаемой должности в связи с допуском к занятиям постороннего человека без оформления каких-либо документов.



25 сентября судебно-медицинская экспертиза ребенка установила, что ему было нанесено легкое телесное повреждение.



Решение суда



В суде, куда Озода Равшанова была доставлена под конвоем из спецприемника, где отбывает арест, она частично признала свою вину. Она рассказала, что 23 сентября пришла в школу с целью трудоустройства, и, хотя у нее нет специальности, ее допустили вести урок литературы на русском языке, поскольку учитель предмета была на мероприятии.



По ее словам, она сообщила учащимся, что будет вести урок на узбекском языке, все согласились, но два ученика попросили вести урок на русском. Она сказала, что обещала им отдельно провести для них урок на русском языке. Во время урока, продолжила подсудимая, пострадавший что-то говорил против нее и нарушал порядок; чтобы призвать его к порядку, она потянула его за ухо. На следующий день его родители, позвонив ей, начали оказывать на нее давление, и она, разозлившись, оскорбила их, рассказала женщина.



Изучив материалы дела, в том числе видео- и аудиодоказательства, суд признал правильной квалификацию дела по статье 41 (оскорбление, штраф от 20 до 40 базовых расчетных величин) и части 2 статьи 52 (умышленное причинение легкого телесного повреждения, не повлекшее кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности, при отсутствии признаков правонарушения, предусмотренного статьей 59−2 "Семейное (бытовое) насилие", штраф от 2 до 4 БРВ) КоАО.



С учетом статьи 34 "Применение административного взыскания за совершение нескольких правонарушений" КоАО Озоде Равшановой было назначено наказание по статье, предусматривающей более строгое административное взыскание, - штраф в пользу государства в размере 20 БРВ, что равно 6,8 млн сумов. Стороны, не согласные с решением, могут в 10-дневный срок подать апелляционную жалобу или протест.



Как обсуждение инцидента вышло на межгосударственный уровень



25 сентября представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что узбекистанской стороне был направлен запрос на получение разъяснений и "настоятельная просьба" принять меры к виновнику жестокого обращения с ребенком. "В дружественных отношениях стратегического партнерства и союзничества двух государств нет и не может быть места какой-либо неприязни, тем более на языковой почве", - отметила она. Послу Узбекистана в Москве было сделано "представление в связи с ударившей русскоязычного ребенка учительницей".



Вице-спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Алишер Кадиров Алишер Кадиров в ответ заявил: "Право ребенка нарушено в школе Республики Узбекистан, в отношении ребенка гражданина Узбекистана, и меры будут приняты на основании законов, принятых от имени народа Узбекистана! Вместо того, чтобы беспокоиться о наших внутренних делах, было бы правильно, если бы они занимались собственными проблемами, которых у них предостаточно".



26 сентября глава агентства Россотрудинчество Евгений Примаков назвал инцидент в школе проявлением "подлой русофобии", которая проявилась "в форме насилия и агрессии по отношению к ребенку". Он заявил, что агентство обратится к компетентным органам с просьбой рассмотреть возможность запрета "для этой русофобской особи" возможности въезда в РФ. "Ни данная особь, ни ее близкие родственники никогда не будут получать образование в России, участвовать в стажировках, получать какие-либо возможности для себя, так как пожизненно нами, Россотрудничеством, учтены", - отметил он. Примаков также выразил уверенность, что "Узбекистан и власти республики считают себя страной цивилизованной, а не первобытно-общинной", и поэтому привлекут Озоду Равшанову к уголовной ответственности.



Председатель Национальной медиа-ассоциации Узбекистана, ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзодхон Кудратходжа, комментируя происходящее, написал: "Применение силы в школе абсолютно неприемлемо. Применение силы со стороны учителя по отношению к ученику абсолютно неприемлемо вдвойне. Вмешательство другого государства во внутреннее дело нашей страны абсолютно неприемлемо. Попытка извне придать данному вопиющему, но локальному инциденту межэтнический и межъязыковой оттенок абсолютно неприемлема также вдвойне".



27 сентября сенатор, заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в интервью "Ленте.ру" так прокомментировал заявление Алишера Кадирова: "Есть огромное количество желающих перессорить всю Центральную Азию с Россией и между собой. Уже была одна страна, которая таким образом себя вела довольно долго. Теперь она оказалась в очень тяжелом положении. Такого рода инциденты - питательная почва для этого".



В этот же день конфликт в школе был затронут в ходе встречи министров иностранных дел Узбекистана и России на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По итогам встречи глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов заявил, что для укрепления взаимного доверия важна приверженность принципу невмешательства стран во внутренние дела друг друга. Он добавил, что на встрече состоялось "всестороннее обсуждение актуальных тем нашего стратегического партнерства". Представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, сообщила, что на встрече "особое внимание было обращено на необходимость противодействия проявлениям нетерпимости на межэтнической почве". Источник - Газета.uz

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