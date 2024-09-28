На выборах в Австрии лидирует партия, не поддерживающая санкции против РФ

00:53 30.09.2024

Вена, 29 сентября, 2024, 18:58 - ИА Регнум. В Австрии на парламентских выборах по предварительным подсчетам лидирует правая "Австрийская партия свободы", которая выступает против антироссийских санкций. Данные о промежуточных итогах опубликовало МВД страны 29 сентября.



Согласно предварительным результатам, у Австрийской партии свободы 29,1% голосов, на втором месте, с 26,2% голосов, Австрийская народная партия, представители которой входят в нынешнее правительство республики, а третье место занимает Социал-демократическая партия с 20,4%.



Как передавало ИА Регнум, 1 сентября выборы в парламент Тюрингии выиграла "Альтернатива для Германии". Она набрала 30,5% голосов, партия действующего канцлера Германии Олафа Шольца - 7%. Провал Социал-демократической партии Германии на выборах в Тюрингии и Саксонии показал, что Шольцу вместе с другими членами правительства пора "собирать чемоданы", заявила кандидат от АдГ Алис Вайдель.



31 августа левая партия "Непокоренная Франция" подготовила проект резолюции по отстранению от власти действующего лидера страны Эммануэля Макрона. Бюро Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции утвердило 17 сентября проект резолюции о запуске процедуры импичмента Макрону.



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Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал, что возглавляемая им "Австрийская народная партия" проиграла на выборах в парламент страны.



Канцлер Австрии Нехаммер признал поражение своей партии на выборах в парламент

При этом Нехаммер выразил надежду, что сохранит пост лидера партии.



"К сожалению, нам не удалось занять первое место. Но никто из нас не должен себя упрекать", - сказал канцлер на встрече со сторонниками.



Как передавало ИА Регнум, по предварительным подсчетам, австрийская "Партия свободы", выступающая против антироссийских санкций и поставок оружия киевскому режиму, набирает на парламентских выборах около 29,2% голосов, превосходя результат выборов 2019 года почти вдвое (на 13%).



"Австрийская народная партия" Нехаммера, входящая в правящую коалицию, набирает около 26,3%, а "Социал-демократическая партия" - около 20,4%. Партия канцлера Австрии в сравнении с предыдущими выборами снизила свой показатель более чем на 11%.



Генеральный секретарь "Партии свободы" Кристиан Хафенекер уже призвал Нехаммерауйти в отставку. По его словам, это неизбежное следствие подобного "исторического поражения".



В январе лидер "Партии свободы" Герберт Кикль заявлял о намерении добиваться наложения вето в отношении поддержки Киева, вступления Украины в ЕС и сохранения антироссийских санкций. Эти действия направлены на защиту народа и отстаивание интересов Австрии, подчеркнул политик.