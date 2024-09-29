О неоязычестве и сатанизме современных наук, - Александр Дугин

01:03 30.09.2024

О неоязычестве и сатанизме современных наук

если уж стоять за христианское мировоззрение, так во всем

Александр Дугин



Понятие "язычник" имеет ветхозаветное происхождение. На русском "языками" назывался народы. У древних евреев для описания их самих использовался термин "am" (עם), а для описания других народов "goy" (גוי). Евреи = народ, он - один (избранный), а "языков" народов - много. При этом сами евреи поклонялись единому Богу, и были уверены, что все остальные народы (языки) поклоняются многим богам. Отсюда отождествления термина "язык" (goy) с многобожниками-идолопоклонниками (у греков слово именно это ειδολολάτρης). В латинском соответствующий термин gentilis от gēns, "люди", "кланы", "народы".



Такой смысл был заимствован и христианами, причем теперь противопоставление было не между евреями и всеми остальными, но между христианскими народами, которые представляют собой Церковь Христову, а также единый "святой народ" (ὁ ἱερὸς λαὸς), и народами и культурами, поклоняющимися многим богам. Они и стали называться "язычниками". По сути "язычниками" были сами христианские народы до того момента, как они приняли Христа. И те народы, которые его не приняли и продолжали поклоняться многим богам (ειδολολάτρης).



Древний мир почти не знал атеистов в современном понимании и не мог себе представить как можно вообще никому не поклоняться. Лишь отдельные экстравагантные философы такие как Демокрит и Эпикур в Греции или чарвака-локаики в Индии (а также другие течения настики такие как ранний буддизм хинаяны) выдвигали странную и диковинную для нормального сознания гипотезу, что "Бога нет". Это было ультрамаргинальной позицией. Интересно, что в Талмуде для "атеистов" и "язычников" используется термин "эпикурейцы".



Но тут есть нюанс. Наверняка, у неиудейских и нехристианских (а также неисламских) культур было свое понимание и толкование собственных традиций. Многие из них были убеждены, что и они поклоняются Единому Богу, а другие сакральные фигуры - это те или иные его персонифицированные свойства. Так Платон и особенно неоплатоники ставили прежде всего Единое, предшествующее всему остальному. Отцы-каппадокийцы приводили свидетельства о "гипсистариях" (от θεὸς ὕψιστος - Высочайший Бог), не-евреях, подчеркнуто поклонявшихся Единому Богу. Иногда историки религии вводят промежуточную модель "хенотеизма" (дословно "едино-божие") - между монотеизмом (единственно-божием) и политеизмом (много-божием). Индийская адвайто-веданта всячески подчеркивает именно такой - недвойственный подход. Даже явный дуализм зороастризма все же приходит к торжеству единого Бога - Света, но такой "монотеизм" является здесь динамическим и эсхатологическим. В истории же действуют два начала. И темное в последние эпохи побеждает. Но временно. Пока не придет абсолютное торжество Света.



Дохристианские и нехристианские традиции, за исключением авраамических, признанных монотеистическими (ислам и иудаизм), обычно называют "языческими" и "политеистическими". Что является определенным приближением и взглядом на них со стороны. Единобожные или нет, они остаются сакральными и основаны на вере в нечто "духовное", явно превосходящее сферу материи. Через свои фигуры ("идолы") они обращаются к бестелесным и нематериальным началам, могуществам, духам. То, что они почитают "бездушные поленья" - это представление остро полемическое и наивное. Другое дело, что христианство строго и ясно описывает структуры духовного мира и утверждает различие духов - ангельских и бесовских. Ангельские силы верны Христу, а значит опекают христиан и Церковь. Как и сонм святых, изображениям которых настоящие христиане благоговейно поклоняются.



Однако нелепо христианам разоблачать "язычество" с опорой на материалистическую науку, не признающую ничего кроме материи. Материализм, процветающий сегодня в нашем обществе, с младых ногтей прививаемый детям, гораздо ниже и пошлее язычества. Он вообще не признает никаких духовных миров, насмехается на сакральностью, расколдовывает мир. Это грубый цинизм, воинствующий атеизм и невежество. И вот тут-то самое интересное: справедливо критикуя язычество, современные христиане как-то удивительно терпимы к материализму, атомизму, научной картине мира, построенной на декларативном атеизме или какой-то чудовищной ереси (как унитарианство Ньютона). Капище нас (справедливо) пугает, а учебник физики для 5-го класса или теория происхождения видов Дарвина оставляет равнодушными.



Это несколько странно. Если уж стоять за христианское мировоззрение, так во всем. И ведущуюся сегодня войну с Западом (как раз антихристианским, атеистическим, материалистическим, сатанинским) христианам гораздо проще объяснить, чем "язычникам". Это война последних времен, где Катехон сражается с Антикейменосом, "сыном погибели", пытаясь отложить приход антихриста.



Кроме того, современные "неоязычники" - это не представители дохристианской традиции или нехристианских сакральных культур. Сегодня это слабоумный симулякр, основанный за многовековом непонимании и восстанавливающий какую-то безобразную карикатуру. Это все равно, что пытаться стать "фашистом", посмотрев "17 мгновений весны". Украинский случай, кажется. Истина "неоязычества" в том, что после эпохи материализма человечество вступает в постматериалистическую эпоху, когда воинства темных духов, названных в Библии "ордами Гогов и Магогов", врываются в мир, чтобы вселиться в ослабевшее умом человечество, оторвавшееся от спасительных христианских основ. Это вторжение может происходить через придуманные культы и бредовые ритуалы, через институциализированные извращения, через постмодернистскую культуру и искусство. Но предваряет все это гигантская работа цивилизации Модерна по выкорчевыванию в обществах христианского мировоззрения и замене его на атеистический материализм. "Неоязычество" -- одержимость, но научная картина мира намного более токсична. Более того, современный разнообразный сатанизм, в том числе и "неоязычество", но далеко не только оно, стал возможным именно благодаря огромной работе философского, научного, бытового материализма. Вот это надо учесть.



29.09.24