Финны лезут в петлю от счастья.., - "СП"

06:10 30.09.2024

Финны лезут в петлю от счастья

ВОЗ и ООН разошлись в оценке "достижений" самой благополучной страны мира

Людмила Николаева



В самой счастливой стране мира Финляндии - самый большой в ЕС прирост депрессивных граждан. А число самоубийств приближается к рекордному за последние шесть лет. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 5-миллионной Суоми каждый год по собственной воле расстаются с жизнью порядка 800 человек. Суицид - самая распространенная причина смерти молодежи в возрасте от 15 до 24 лет. Среди европейских стран этот показатель выше только в Литве и Латвии.



Ситуация настолько острая, что начинает негативно сказываться на экономике страны. Потери в расчете на конкретное время, составляют миллионы трудодней. Как результат - разваливается энергетика, тормозят социальные лифты, банкротятся еще вчера успешные предприятия…



"Счастливой" Суоми была объявлена минувшей весной по итогам доклада World Happiness Report (подразделение ООН по поиску решений стабильного развития), в котором значится на первом месте.



Какие при этом учитывались показатели, не уточняется. Известно лишь, что проводилось исследование методом опросов сотрудниками американского Института общественного мнения. Он же - Институт Гэллапа. Где опрашивали финнов - на их родине? В самой Америке? Очно или дистанционно? Остается только гадать.



Вслед за Финляндией, к слову, в этом специфическом рейтинге в первой десятке в основном государства ЕС. Странно, что не США с Канадой! Россию по уровню счастья авторы доклада поместили на 72-е место.



Это было бы, конечно, смешно - при проблемах, с которыми сталкиваются сейчас европейцы из-за своей русофобской политики, навязанной им из-за океана. Если бы не было так грустно - при серьезном кризисе, например, в Германии, недавнем "паровозе ЕС", при стремительно ухудшающейся в Старом Свете демографии…



А в "счастливой" Финляндии дело, похоже, вообще идет к коллапсу. Косвенное свидетельство чему - резкий рост заявлений о банкротстве. Их число за минувшие полгода выросло в разы - по сравнению с финансовым кризисом 2009-го. Как сообщает Финское статистическое управление, в последний раз подобное случалось более 20 лет назад, в конце 1990-х. Фактически умерла сфера услуг, включая общепит и гостиничный бизнес - соответственно 37 и 127 обанкротившихся кампаний за 2023 год.



В общем и целом, по итогам одного только августа текущего года показатель банкротств в благополучной еще недавно стране оказался самым высоким за 25 лет: 3293. Как тут не свихнуться?! Это по-американски - счастье?



Вот и впадают в депрессию "горячие" финские граждане. В прошлом году более 100 тысяч из них ушли на больничный из-за проблем с психическим здоровьем. По текущему году точных данных пока нет, но вряд ли они будут оптимистичнее. Расстройствами из-за тревоги за свою и близких жизнь особенно подвержена молодежь. А также женщины всех возрастов с их впечатлительной психикой. Масса случаев, когда дамочек вытаскивали из петли. Это подтвердила "СП" Дария Р. Много лет назад она вышла замуж за финна и переехала из Петербурга к нему в Хельсинки. Как признается, "думала, что навсегда". Но пару лет назад интернациональная семья перебралась в небольшой тихий городок на северо-востоке.



- Переехали туда потому, что жизнь в столице начала стремительно дорожать. В глубинке все-таки больше возможностей и прокормиться, и не попасть под какую-нибудь нежелательную акцию властей.



"СП": Что ты имеешь в виду?



- Сейчас в Финляндии на всех телеканалах ежедневно призывают мужчин участвовать в военных учениях. Как правило, совместных с американцами. Надо, мол, быть готовыми к "русской агрессии". На самом деле, это такой способ вербовки потенциальных солдат. Мало кто верит в эту самую "агрессию" соседей. Ведь столько лет жили дружно, успешно сотрудничали. Но есть и такие, кто напуган, бросает работу, прячется по углам, а то и начинает рыть бункер.



"СП": Впадает в депрессию только местное население? Или "наши бывшие" из тех, кто переехал сюда на ПМЖ, тоже?



- В основном местные, финны. Они ведь такие "правильные". Каких-то серьезных трудностей нынешнее их поколение (имеются в виду 20−70-летние - "СП") никогда не испытывало. Безоговорочно верят властям. Раз тех выбрали, считают, значит, они знают, как надо жить. И когда жизнь по воле власти пошла вдруг "в другую сторону", теряются, не знают, что делать.



"СП": Психологи считают, что люди, не привыкшие к житейским трудностям, менее стрессоустойчивы.



- Да, и потому они больше склоны к суициду! Что у нас тут сейчас и происходит. Работы фактически нет. К тому же появились опасения, что начнется война. Кто может, уезжает из страны. А кто не может… Одна моя знакомая из Хельсинки, ей нет еще 45 лет, затянула недавно шею шарфом и легла так спать. До этого не один месяц истерила из-за того, что ее сократили на работе. Хорошо, сын вовремя вернулся домой, как чувствовал. Спас. Хотя и сам, как признается, "уже на грани".



Нас с мужем очень поддерживают сейчас мои петербургские родственники. Мы постоянно с ними на связи.



Продолжает тему Сергей Обухов, доктор политических наук, депутат, с осени 2021 года - зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества.



- К числу тех стран, которых можно пожалеть, нынешняя Финляндия, точно не относится. Так как сама сотворила себе проблему, выбрав по чужой - англосаксов - воле путь конфронтации с Россией. Видимо, не по нраву ей жизнь спокойная, сытная, во всех смыслах благополучная. И то, что ее граждане впадают сейчас в реальный психоз, что может привести к очень печальным последствиям, вплоть до развала этой скандинавской республики, - законный итог. Как говорится в известной русской поговорке: по заслугам и честь.



"СП": Может, помочь им вылечиться? Соседи все ж таки!



- Разве что тем, что сделаем все сами себе харакири… Не дождутся! Нет, они сами должны избавиться от своих политических наростов. Не отдавать сельхозугодья под строительство американских баз, оружейных складов и прочее, и прочее. Много накопилось "токсичного" в умах и делах финского руководства. Забыли, кто освобождал их от шведского господства на рубеже XVIII-XIX веков, от германского в 1940-х. Благодаря кому вообще появилось их независимое государство, которое они за короткий срок - 2022−2024 годы превратили в колонию англосаксов, став разменной монетой в их грязной геополитической игре.