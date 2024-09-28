 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 30.09.2024
07:36  Совет шуры "Хезболлы" избрал Хашема Сафиеддина новым генсеком партии
06:23  РосПравительство одобрит пакет инициатив, ужесточающих наказание за нелегальную миграцию, -Эмилия Габдуллина
06:18  Убийство Насраллы - это начало конца света - А.Дугин
06:10  Финны лезут в петлю от счастья.., - "СП"
01:03  О неоязычестве и сатанизме современных наук, - Александр Дугин
01:00  Одоление ига. Часть IV. Как Путин внедрялся в банду, - Александр Проханов
00:53  На выборах в Австрии лидирует партия, не поддерживающая санкции против РФ

00:40  Как татарский мальчик попросил узбекскую учительницу вести урок литературы на русском языке (пдробности)
00:32  Запад должен исправить ошибки, чтобы не настроить весь БРИКС против себя, - Foreign Affairs
00:26  Asia Times: внимание Запада смещается с Украины на Ближний Восток
00:23  Мигрантам с фиктивными языковыми сертификатами стали отказывать в гражданстве РФ
00:14  Турция и Египет переходят от вражды к дружбе, - Л.Савин
00:06  В политике США наступает время "октябрьских сюрпризов", - Владимир Васильев
00:05  Секреты сионизма: кто финансирует избрание премьер-министров в Великобритании, - "Завтра"
00:03  "Мечи" и "стрелы": Израиль по итогам года боевых действий, - Людмила Самарская
00:02  Германия уступает России и Китаю в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
Воскресенье, 29.09.2024
18:34  Показуха международного масштаба: в Самарканде погибли деревья трех парков ООН
18:31  Чиновники России могут стать неприкосновенными
18:28  Л.Лежнева: Сырьевые установки. РосМинэнерго призвало создать энергетическую стратегию БРИКС
18:27  Агония гарнизона ВСУ в Угледаре: "Черные запорожцы" доживают последние часы
18:21  Китайское предвосхищение: как развиваются межконтинентальные ракеты КНР (видео)
18:03  "Такой родилась": Трамп публично назвал Харрис умственно отсталой
15:16  Zaha Hadid дорогого стоит. Президенту Узбекистана доложено о новых проектах в сферах строительства, образования, туризма...
15:06  Украинцы - не то, чем кажутся. Как синоним нищеты превратился в имя нации, - Ярослав Карпиков
14:51  В США скончалась легендарная хунвэйбинка Сун Биньбинь - героиня и икона "великой культурной революции"
14:45  Хунта Мьянмы бомбит город Лашио, удерживаемый оппозицией и этно-сепарами
14:41  Спецслужбы нашли тайник с оружием по пути следования кортежа Токаева в Туркестане
14:33  Таджикистан. В Гиссаре создан новый туристический маршрут
14:27  Виталий Третьяков: У меня много вопросов к "реформаторам" образования и культуры России
11:54  Атомная бомба - в арсенале хуситов? Каким может быть ответ на передачу американского ядерного оружия Южной Корее и Японии
11:52  Загадка длиной в 30 лет: кто утопил "Эстонию"
11:49  Узбекистан договорился построить складской терминал в грузинском порту Поти
11:40  В центре Угледара ветераны ЧВК "Вагнер" ведут кинжальные бои, о которых не пишут в сводках
11:32  Россиянка из Казани Динара Саляхова получила титул "Миссис Европа – 2024"
11:25  Битва за Торецк: Еще 700 метров и русские разрежут гарнизон ВСУ пополам
11:00  Англия - заноза на карте мира, - Джованни Бернини
10:56  Как приватизировали Европу (история), - В.Можегов
10:55  Событие недели на СВО: Угледар обречен на денацификацию
10:37  В Лондоне скончалась Камола Махмудова, уроженка Узбекистана, возглавлявшая представительство ЕБРР в Азербайджане
10:35  А.Калашян: Опасный удар: почему убийство Насраллы ставит Иран перед сложной дилеммой
10:34  Телескоп Уэбба, открыл необычную галактику GS-NDG-9422, которая находилась в ранней Вселенной
10:31  WADA оспорило оправдательное решение по допинг-делу первой ракетки мира итальянца Синнера
09:39  Племянник убитого Насраллы Хашем Сафиддин может возглавить "Хезболлу"
09:33  Ев.Балакин: Зеленскому пришло время платить по счетам
08:08  Скандал в Латвии: как новый директор Госканцелярии зарабатывал дополнительные деньги, - ФСК
07:07  Убийство Насраллы - урок для России, который она не усвоила, - "Царьград"
07:00  В.Чертинов: Что делать с криминальными диаспорами в России?
01:01  Мигранты из Киргизии выбирают РФ из-за преференций и исторической общности, - Алина Мамаева
00:24  В прицеле "Великого Израиля": вслед за Ливаном на очереди Сирия? - Дм.Нефедов
00:19  Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи спрятали в секретное место (бункер?) от израильских ракет
Суббота, 28.09.2024
21:59  Кыргызстан. Местный житель подарил семи олимпийским спортсменам по 4 сотки земли на Иссык-Куле
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Финны лезут в петлю от счастья.., - "СП"
06:10 30.09.2024

Финны лезут в петлю от счастья
ВОЗ и ООН разошлись в оценке "достижений" самой благополучной страны мира
Людмила Николаева

В самой счастливой стране мира Финляндии - самый большой в ЕС прирост депрессивных граждан. А число самоубийств приближается к рекордному за последние шесть лет. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 5-миллионной Суоми каждый год по собственной воле расстаются с жизнью порядка 800 человек. Суицид - самая распространенная причина смерти молодежи в возрасте от 15 до 24 лет. Среди европейских стран этот показатель выше только в Литве и Латвии.

Ситуация настолько острая, что начинает негативно сказываться на экономике страны. Потери в расчете на конкретное время, составляют миллионы трудодней. Как результат - разваливается энергетика, тормозят социальные лифты, банкротятся еще вчера успешные предприятия…

"Счастливой" Суоми была объявлена минувшей весной по итогам доклада World Happiness Report (подразделение ООН по поиску решений стабильного развития), в котором значится на первом месте.

Какие при этом учитывались показатели, не уточняется. Известно лишь, что проводилось исследование методом опросов сотрудниками американского Института общественного мнения. Он же - Институт Гэллапа. Где опрашивали финнов - на их родине? В самой Америке? Очно или дистанционно? Остается только гадать.

Вслед за Финляндией, к слову, в этом специфическом рейтинге в первой десятке в основном государства ЕС. Странно, что не США с Канадой! Россию по уровню счастья авторы доклада поместили на 72-е место.

Это было бы, конечно, смешно - при проблемах, с которыми сталкиваются сейчас европейцы из-за своей русофобской политики, навязанной им из-за океана. Если бы не было так грустно - при серьезном кризисе, например, в Германии, недавнем "паровозе ЕС", при стремительно ухудшающейся в Старом Свете демографии…

А в "счастливой" Финляндии дело, похоже, вообще идет к коллапсу. Косвенное свидетельство чему - резкий рост заявлений о банкротстве. Их число за минувшие полгода выросло в разы - по сравнению с финансовым кризисом 2009-го. Как сообщает Финское статистическое управление, в последний раз подобное случалось более 20 лет назад, в конце 1990-х. Фактически умерла сфера услуг, включая общепит и гостиничный бизнес - соответственно 37 и 127 обанкротившихся кампаний за 2023 год.

В общем и целом, по итогам одного только августа текущего года показатель банкротств в благополучной еще недавно стране оказался самым высоким за 25 лет: 3293. Как тут не свихнуться?! Это по-американски - счастье?

Вот и впадают в депрессию "горячие" финские граждане. В прошлом году более 100 тысяч из них ушли на больничный из-за проблем с психическим здоровьем. По текущему году точных данных пока нет, но вряд ли они будут оптимистичнее. Расстройствами из-за тревоги за свою и близких жизнь особенно подвержена молодежь. А также женщины всех возрастов с их впечатлительной психикой. Масса случаев, когда дамочек вытаскивали из петли. Это подтвердила "СП" Дария Р. Много лет назад она вышла замуж за финна и переехала из Петербурга к нему в Хельсинки. Как признается, "думала, что навсегда". Но пару лет назад интернациональная семья перебралась в небольшой тихий городок на северо-востоке.

- Переехали туда потому, что жизнь в столице начала стремительно дорожать. В глубинке все-таки больше возможностей и прокормиться, и не попасть под какую-нибудь нежелательную акцию властей.

"СП": Что ты имеешь в виду?

- Сейчас в Финляндии на всех телеканалах ежедневно призывают мужчин участвовать в военных учениях. Как правило, совместных с американцами. Надо, мол, быть готовыми к "русской агрессии". На самом деле, это такой способ вербовки потенциальных солдат. Мало кто верит в эту самую "агрессию" соседей. Ведь столько лет жили дружно, успешно сотрудничали. Но есть и такие, кто напуган, бросает работу, прячется по углам, а то и начинает рыть бункер.

"СП": Впадает в депрессию только местное население? Или "наши бывшие" из тех, кто переехал сюда на ПМЖ, тоже?

- В основном местные, финны. Они ведь такие "правильные". Каких-то серьезных трудностей нынешнее их поколение (имеются в виду 20−70-летние - "СП") никогда не испытывало. Безоговорочно верят властям. Раз тех выбрали, считают, значит, они знают, как надо жить. И когда жизнь по воле власти пошла вдруг "в другую сторону", теряются, не знают, что делать.

"СП": Психологи считают, что люди, не привыкшие к житейским трудностям, менее стрессоустойчивы.

- Да, и потому они больше склоны к суициду! Что у нас тут сейчас и происходит. Работы фактически нет. К тому же появились опасения, что начнется война. Кто может, уезжает из страны. А кто не может… Одна моя знакомая из Хельсинки, ей нет еще 45 лет, затянула недавно шею шарфом и легла так спать. До этого не один месяц истерила из-за того, что ее сократили на работе. Хорошо, сын вовремя вернулся домой, как чувствовал. Спас. Хотя и сам, как признается, "уже на грани".

Нас с мужем очень поддерживают сейчас мои петербургские родственники. Мы постоянно с ними на связи.

Продолжает тему Сергей Обухов, доктор политических наук, депутат, с осени 2021 года - зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

- К числу тех стран, которых можно пожалеть, нынешняя Финляндия, точно не относится. Так как сама сотворила себе проблему, выбрав по чужой - англосаксов - воле путь конфронтации с Россией. Видимо, не по нраву ей жизнь спокойная, сытная, во всех смыслах благополучная. И то, что ее граждане впадают сейчас в реальный психоз, что может привести к очень печальным последствиям, вплоть до развала этой скандинавской республики, - законный итог. Как говорится в известной русской поговорке: по заслугам и честь.

"СП": Может, помочь им вылечиться? Соседи все ж таки!

- Разве что тем, что сделаем все сами себе харакири… Не дождутся! Нет, они сами должны избавиться от своих политических наростов. Не отдавать сельхозугодья под строительство американских баз, оружейных складов и прочее, и прочее. Много накопилось "токсичного" в умах и делах финского руководства. Забыли, кто освобождал их от шведского господства на рубеже XVIII-XIX веков, от германского в 1940-х. Благодаря кому вообще появилось их независимое государство, которое они за короткий срок - 2022−2024 годы превратили в колонию англосаксов, став разменной монетой в их грязной геополитической игре.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727665800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- 25-летие учреждения епархии отмечают православные Казахстана
- Народный штаб: АЭС позволит решить многие проблемы Мангистауской области
- Государственный советник принял участие в церемонии открытия памятника Мухтару Ауэзову
- История "деколонизации" и "борьбы за свободу"
- О министерской встрече "C5+1"
- Кадровые перестановки
- Развитие сотрудничества США и Казахстана в сфере горнодобывающей промышленности
- Определены места строительства новых аэропортов в курортных зонах Катон-Карагай и Зайсан
- За последние три года экспорт зерна в Китай увеличился почти в 6 раз
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  