 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 30.09.2024
07:36  Совет шуры "Хезболлы" избрал Хашема Сафиеддина новым генсеком партии
06:23  РосПравительство одобрит пакет инициатив, ужесточающих наказание за нелегальную миграцию, -Эмилия Габдуллина
06:18  Убийство Насраллы - это начало конца света - А.Дугин
06:10  Финны лезут в петлю от счастья.., - "СП"
01:03  О неоязычестве и сатанизме современных наук, - Александр Дугин
01:00  Одоление ига. Часть IV. Как Путин внедрялся в банду, - Александр Проханов
00:53  На выборах в Австрии лидирует партия, не поддерживающая санкции против РФ

00:40  Как татарский мальчик попросил узбекскую учительницу вести урок литературы на русском языке (пдробности)
00:32  Запад должен исправить ошибки, чтобы не настроить весь БРИКС против себя, - Foreign Affairs
00:26  Asia Times: внимание Запада смещается с Украины на Ближний Восток
00:23  Мигрантам с фиктивными языковыми сертификатами стали отказывать в гражданстве РФ
00:14  Турция и Египет переходят от вражды к дружбе, - Л.Савин
00:06  В политике США наступает время "октябрьских сюрпризов", - Владимир Васильев
00:05  Секреты сионизма: кто финансирует избрание премьер-министров в Великобритании, - "Завтра"
00:03  "Мечи" и "стрелы": Израиль по итогам года боевых действий, - Людмила Самарская
00:02  Германия уступает России и Китаю в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
Воскресенье, 29.09.2024
18:34  Показуха международного масштаба: в Самарканде погибли деревья трех парков ООН
18:31  Чиновники России могут стать неприкосновенными
18:28  Л.Лежнева: Сырьевые установки. РосМинэнерго призвало создать энергетическую стратегию БРИКС
18:27  Агония гарнизона ВСУ в Угледаре: "Черные запорожцы" доживают последние часы
18:21  Китайское предвосхищение: как развиваются межконтинентальные ракеты КНР (видео)
18:03  "Такой родилась": Трамп публично назвал Харрис умственно отсталой
15:16  Zaha Hadid дорогого стоит. Президенту Узбекистана доложено о новых проектах в сферах строительства, образования, туризма...
15:06  Украинцы - не то, чем кажутся. Как синоним нищеты превратился в имя нации, - Ярослав Карпиков
14:51  В США скончалась легендарная хунвэйбинка Сун Биньбинь - героиня и икона "великой культурной революции"
14:45  Хунта Мьянмы бомбит город Лашио, удерживаемый оппозицией и этно-сепарами
14:41  Спецслужбы нашли тайник с оружием по пути следования кортежа Токаева в Туркестане
14:33  Таджикистан. В Гиссаре создан новый туристический маршрут
14:27  Виталий Третьяков: У меня много вопросов к "реформаторам" образования и культуры России
11:54  Атомная бомба - в арсенале хуситов? Каким может быть ответ на передачу американского ядерного оружия Южной Корее и Японии
11:52  Загадка длиной в 30 лет: кто утопил "Эстонию"
11:49  Узбекистан договорился построить складской терминал в грузинском порту Поти
11:40  В центре Угледара ветераны ЧВК "Вагнер" ведут кинжальные бои, о которых не пишут в сводках
11:32  Россиянка из Казани Динара Саляхова получила титул "Миссис Европа – 2024"
11:25  Битва за Торецк: Еще 700 метров и русские разрежут гарнизон ВСУ пополам
11:00  Англия - заноза на карте мира, - Джованни Бернини
10:56  Как приватизировали Европу (история), - В.Можегов
10:55  Событие недели на СВО: Угледар обречен на денацификацию
10:37  В Лондоне скончалась Камола Махмудова, уроженка Узбекистана, возглавлявшая представительство ЕБРР в Азербайджане
10:35  А.Калашян: Опасный удар: почему убийство Насраллы ставит Иран перед сложной дилеммой
10:34  Телескоп Уэбба, открыл необычную галактику GS-NDG-9422, которая находилась в ранней Вселенной
10:31  WADA оспорило оправдательное решение по допинг-делу первой ракетки мира итальянца Синнера
09:39  Племянник убитого Насраллы Хашем Сафиддин может возглавить "Хезболлу"
09:33  Ев.Балакин: Зеленскому пришло время платить по счетам
08:08  Скандал в Латвии: как новый директор Госканцелярии зарабатывал дополнительные деньги, - ФСК
07:07  Убийство Насраллы - урок для России, который она не усвоила, - "Царьград"
07:00  В.Чертинов: Что делать с криминальными диаспорами в России?
01:01  Мигранты из Киргизии выбирают РФ из-за преференций и исторической общности, - Алина Мамаева
00:24  В прицеле "Великого Израиля": вслед за Ливаном на очереди Сирия? - Дм.Нефедов
00:19  Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи спрятали в секретное место (бункер?) от израильских ракет
Суббота, 28.09.2024
21:59  Кыргызстан. Местный житель подарил семи олимпийским спортсменам по 4 сотки земли на Иссык-Куле
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Убийство Насраллы - это начало конца света - А.Дугин
06:18 30.09.2024

ДУГИН НАЗВАЛ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ: УБИЙСТВО ЛИДЕРА "ХЕЗБОЛЛЫ" – НАЧАЛО КОНЦА СВЕТА
Подтвержденная гибель лидера "Хезболлы" шейха Сейеда Хасана Насралы – это колоссальный удар по всей структуре Ближневосточного Сопротивления.

Сопротивлением принято называть наиболее радикально антиизраильские силы на Ближнем Востоке. В первую очередь к нему относятся йеменские хуситы (движение "Ансар Алла", контролирующее северную часть Йемена), сирийские силы во главе с Башаром Асадом, палестинское движение в целом (в первую очередь – "Хамас") и наиболее радикальные, в основном, шиитские силы Ирака.

Ближневосточное Сопротивление развивалось под значительным влиянием Исламской Республики Иран, которая была его главной опорой. И погибший Хасан Насралла, как лидер "Хезболлы", представлял собой авангард антиизраильского сопротивления всего Исламского (в первую очередь, шиитского) мира. Поэтому те удары, которые Израиль в последние недели нанес по "Хезболле", в итоге уничтожив ее лидера, – это мощнейший удар по всему Ближневосточному Сопротивлению.

Если учесть относительно недавнюю странную катастрофу вертолета, повлекшую гибель президента Ирана Ибрагима Раиси, активно поддерживавшего Ближневосточное Сопротивление, картина израильской атаки на своих региональных противников представляется поистине эпической.

ТРАГИЧЕСКАЯ ГИБЕЛЬ В АВИАКАТАСТРОФЕ ПРЕЗИДЕНТА ИРАНА ИБРАГИМА РАИСИ ДО СИХ ПОР ВЫЗЫВАЕТ МНОГО ВОПРОСОВ. КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА

Израиль, благодаря поддержке коллективного Запада и с использованием своих новейших технологических средств (а они были и остаются пионерами в области цифровых технологий), действует очень эффективно, точечно и слаженно. И очень сложно представить, чем на это можно ответить. Особенно учитывая, что многие люди из разных стран, стоящие в авангарде высокотехнологических процессов, в любой момент могут оказаться израильскими гражданами и вместе со своими кодами и технологиями направиться в Израиль.

То есть Израиль опирается на огромную сеть своих сторонников, людей, разделяющих принципы политического и религиозного сионизма во всех странах мира. И это большое преимущество Израиля как сетевой структуры, а не просто государства.

Именно эта сионистская структура подвергла массовому геноциду население Газы. А сейчас нанесла такой же террористический удар по Ливану, добившись гибели лидера "Хезболлы", харизматичного духовного и политического вождя шиитского авангарда Ближневосточного Сопротивления.

Напомню, ранее, в январе 2020 года, подобным образом был уничтожен иранский генерал Касем Сулеймани – тоже один из лидеров Ближневосточного Сопротивления. Но уничтожение того, кого теперь шииты всего мира считают мучеником и шахидом – шейха Сейеда Хасана Насраллы, – это действительно беспрецедентная вещь.

ФОТО: SHUTTERSTOCK

Действуя таким образом, Израиль ставит перед собой цели создания великого государства. Это делается в ожидании прихода и воцарения машиаха, который подчинит Израилю все страны и народы мира (в христианском и мусульманском понимании это – лжемессия, антихрист, даджаль). И можно представить, что сегодня творится в головах у крайне правых сионистов, которые видят свои успехи. Они не могут интерпретировать это никак иначе, как близость машиаха, предуготовлением воцарения которого и являются нынешние действия крайне правого правительства премьера Израиля Бемьямина Нетаньяху.

На сегодняшний день уже ликвидированы практически все преграды к тому, чтобы взорвать иерусалимскую мечеть Аль-Акса. И в самое ближайшее время находящиеся в триумфальном настроении израильские крайне правые могут это сделать, после чего начать на иерусалимской Храмовой горе строительство Третьего храма. И коллективный Запад все это поддерживает, позволяя уничтожать в массовом количестве невинных людей, стоящих на пути у "Великого Израиля". В том числе атаковать их при помощи любых технических средств.

Дело серьезное. Это уже не просто война на Ближнем Востоке. Фактически существование самого Ближневосточного Сопротивления поставлено под вопрос. Лидеры Шиитского мира в недоумении, но в еще большей растерянности пребывают сунниты, которые не могут никак не отреагировать на случившееся.

С одной стороны, суннитам нельзя солидаризироваться с Израилем, поскольку это станет полным предательством даже намеков на исламскую солидарность. С другой, военная эффективность и жесткость право-сионистской политики Израиля ставит их в крайне сложную ситуацию, поскольку непонятно, что можно противопоставить израильтянам. Учитывая, что ракеты Израиля долетают куда хотят, а ракеты и БПЛА его противников довольно эффективно останавливаются на границе "Железного купола" израильской ПВО.

Возможно, теперь последует и сухопутное вторжение Израиля в Ливан и не только. В целях создания "Великого Израиля" от моря до моря. Как бы утопично и экстремистски ни выглядели бы проекты Нетаньяху и его еще более правых министров Смотрича и Бен-Гвира, они реализуются прямо сейчас на наших глазах.

С таким железным врагом может сразиться только сопоставимая по силе, оснащенности и решимости нарушать все возможные законы, переступать через любые красные линии сила. И есть ли такая сила, мы уже скоро увидим.

Источник - tsargrad.tv
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727666280


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- 25-летие учреждения епархии отмечают православные Казахстана
- Народный штаб: АЭС позволит решить многие проблемы Мангистауской области
- Государственный советник принял участие в церемонии открытия памятника Мухтару Ауэзову
- История "деколонизации" и "борьбы за свободу"
- О министерской встрече "C5+1"
- Кадровые перестановки
- Развитие сотрудничества США и Казахстана в сфере горнодобывающей промышленности
- Определены места строительства новых аэропортов в курортных зонах Катон-Карагай и Зайсан
- За последние три года экспорт зерна в Китай увеличился почти в 6 раз
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  