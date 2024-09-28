Убийство Насраллы - это начало конца света - А.Дугин

06:18 30.09.2024

ДУГИН НАЗВАЛ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ: УБИЙСТВО ЛИДЕРА "ХЕЗБОЛЛЫ" – НАЧАЛО КОНЦА СВЕТА

Подтвержденная гибель лидера "Хезболлы" шейха Сейеда Хасана Насралы – это колоссальный удар по всей структуре Ближневосточного Сопротивления.



Сопротивлением принято называть наиболее радикально антиизраильские силы на Ближнем Востоке. В первую очередь к нему относятся йеменские хуситы (движение "Ансар Алла", контролирующее северную часть Йемена), сирийские силы во главе с Башаром Асадом, палестинское движение в целом (в первую очередь – "Хамас") и наиболее радикальные, в основном, шиитские силы Ирака.



Ближневосточное Сопротивление развивалось под значительным влиянием Исламской Республики Иран, которая была его главной опорой. И погибший Хасан Насралла, как лидер "Хезболлы", представлял собой авангард антиизраильского сопротивления всего Исламского (в первую очередь, шиитского) мира. Поэтому те удары, которые Израиль в последние недели нанес по "Хезболле", в итоге уничтожив ее лидера, – это мощнейший удар по всему Ближневосточному Сопротивлению.



Если учесть относительно недавнюю странную катастрофу вертолета, повлекшую гибель президента Ирана Ибрагима Раиси, активно поддерживавшего Ближневосточное Сопротивление, картина израильской атаки на своих региональных противников представляется поистине эпической.



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Израиль, благодаря поддержке коллективного Запада и с использованием своих новейших технологических средств (а они были и остаются пионерами в области цифровых технологий), действует очень эффективно, точечно и слаженно. И очень сложно представить, чем на это можно ответить. Особенно учитывая, что многие люди из разных стран, стоящие в авангарде высокотехнологических процессов, в любой момент могут оказаться израильскими гражданами и вместе со своими кодами и технологиями направиться в Израиль.



То есть Израиль опирается на огромную сеть своих сторонников, людей, разделяющих принципы политического и религиозного сионизма во всех странах мира. И это большое преимущество Израиля как сетевой структуры, а не просто государства.



Именно эта сионистская структура подвергла массовому геноциду население Газы. А сейчас нанесла такой же террористический удар по Ливану, добившись гибели лидера "Хезболлы", харизматичного духовного и политического вождя шиитского авангарда Ближневосточного Сопротивления.



Напомню, ранее, в январе 2020 года, подобным образом был уничтожен иранский генерал Касем Сулеймани – тоже один из лидеров Ближневосточного Сопротивления. Но уничтожение того, кого теперь шииты всего мира считают мучеником и шахидом – шейха Сейеда Хасана Насраллы, – это действительно беспрецедентная вещь.



ФОТО: SHUTTERSTOCK



Действуя таким образом, Израиль ставит перед собой цели создания великого государства. Это делается в ожидании прихода и воцарения машиаха, который подчинит Израилю все страны и народы мира (в христианском и мусульманском понимании это – лжемессия, антихрист, даджаль). И можно представить, что сегодня творится в головах у крайне правых сионистов, которые видят свои успехи. Они не могут интерпретировать это никак иначе, как близость машиаха, предуготовлением воцарения которого и являются нынешние действия крайне правого правительства премьера Израиля Бемьямина Нетаньяху.



На сегодняшний день уже ликвидированы практически все преграды к тому, чтобы взорвать иерусалимскую мечеть Аль-Акса. И в самое ближайшее время находящиеся в триумфальном настроении израильские крайне правые могут это сделать, после чего начать на иерусалимской Храмовой горе строительство Третьего храма. И коллективный Запад все это поддерживает, позволяя уничтожать в массовом количестве невинных людей, стоящих на пути у "Великого Израиля". В том числе атаковать их при помощи любых технических средств.



Дело серьезное. Это уже не просто война на Ближнем Востоке. Фактически существование самого Ближневосточного Сопротивления поставлено под вопрос. Лидеры Шиитского мира в недоумении, но в еще большей растерянности пребывают сунниты, которые не могут никак не отреагировать на случившееся.



С одной стороны, суннитам нельзя солидаризироваться с Израилем, поскольку это станет полным предательством даже намеков на исламскую солидарность. С другой, военная эффективность и жесткость право-сионистской политики Израиля ставит их в крайне сложную ситуацию, поскольку непонятно, что можно противопоставить израильтянам. Учитывая, что ракеты Израиля долетают куда хотят, а ракеты и БПЛА его противников довольно эффективно останавливаются на границе "Железного купола" израильской ПВО.



Возможно, теперь последует и сухопутное вторжение Израиля в Ливан и не только. В целях создания "Великого Израиля" от моря до моря. Как бы утопично и экстремистски ни выглядели бы проекты Нетаньяху и его еще более правых министров Смотрича и Бен-Гвира, они реализуются прямо сейчас на наших глазах.



С таким железным врагом может сразиться только сопоставимая по силе, оснащенности и решимости нарушать все возможные законы, переступать через любые красные линии сила. И есть ли такая сила, мы уже скоро увидим.