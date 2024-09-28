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РосПравительство одобрит пакет инициатив, ужесточающих наказание за нелегальную миграцию, -Эмилия Габдуллина
06:23 30.09.2024

Мигрантам хотят усилить ответственность

Сегодня правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит сразу три инициативы, ужесточающие ответственность за незаконную миграцию. Как выяснил "Ъ", на эти документы уже подготовлены проекты положительных отзывов. Первая инициатива предполагает, что незаконное пребывание в России станет отягчающим обстоятельством при совершении любых преступлений. Вторая усиливает административную ответственность юрлиц за подделку документов в целях незаконной миграции - им будет грозить штраф от 5 млн до 10 млн руб. Третий документ ужесточает наказание за организацию незаконной миграции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что все они будут внесены в парламент уже во вторник.

В распоряжении "Ъ" оказались три законопроекта, подготовленные депутатами Ириной Яровой и Олегом Морозовым (оба - "Единая Россия"). Первый предполагает изменение ст. 63 Уголовного кодекса (УК) РФ, где перечисляются обстоятельства, отягчающие ответственность за совершение уголовного преступления. Авторы законопроекта предлагают добавить в их перечень факт незаконного пребывания преступника в России. "Нахождение на территории страны нелегально свидетельствует о заведомо недобросовестном и противоправном поведении лица и уже предполагает его повышенную ответственность в случае совершения преступления",- говорится в пояснительной записке. Там же утверждается, что, по данным правоохранителей, в России находится более 630 тыс. нелегальных мигрантов, а в 2024 году число совершаемых ими преступлений выросло в три раза.

Отметим, в конце сентября первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой назвал в интервью "Ъ" другие цифры о количестве иностранцев, незаконно находящихся на территории РФ: "Если говорить о нелегалах, в основном к ним относятся граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении и Азербайджана. Их в общей сложности около 739 тыс. человек, или порядка 9% (от общего числа находящихся в России иностранцев. – "Ъ"). На протяжении последних четырех-пяти лет эта цифра составляла более 30% - именно столько находилось в нашей стране нелегалов до 2022 года". По данным господина Горового, доля преступлений, совершенных иностранцами, в том числе и легально находившимися в стране, в общей совокупности раскрытых преступлений за первые 8 месяцев 2024 года составила около 4,2%.

Второй законопроект предусматривает внесение ряда изменений в ст. 19.23 (подделка документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передача либо сбыт) Кодекса об административных правонарушениях РФ. Депутаты предлагают ужесточить ответственность юрлиц за подделку документов, которые используются в целях организации незаконной миграции (речь идет о нарушении правил въезда в РФ, системы миграционного учета, выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через РФ, а также незаконной трудовой деятельности). Сейчас виновным грозит от 400 тыс. до 1 млн руб. штрафа; авторы законопроекта решили поднять планку и установить санкцию в размере от 5 млн руб. до 10 млн руб. Кроме того, депутаты решили ужесточить наказание за рецидив правонарушения - от 10 млн до 60 млн руб.

Третья инициатива предполагает внесение в УК и УПК РФ дополнительных механизмов противодействия организации незаконной миграции. Статистика по таким преступлениям в первой половине 2024 года выросла на 132,5% по сравнению с прошлым годом, настаивают депутаты. Авторы законопроекта указывают: сейчас по ст. 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции" виновным грозит до пяти лет лишения свободы. Но в статье не указаны "низшие пределы", что приводит к назначению "несоразмерно легкого" наказания, говорят законодатели. Поэтому они хотят установить минимальный срок лишения свободы - от двух лет. "Преступления, связанные с организацией незаконной миграции, безусловно, представляют высокую общественную опасность и требуют адекватных пресекательных мер как за тяжкие преступные деяния",- говорится в пояснительной записке.

Также депутаты предложили дополнить ст. 322.1 УК РФ положением, что организация незаконной миграции, "совершенная организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений", считается особо тяжким преступлением. За него гражданам будет грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет и штраф в размере от 3 млн до 5 млн руб.

На все три инициативы подготовлены положительные проекты отзывов правительственной комиссии по законопроектной деятельности (есть в распоряжении "Ъ"). Ожидается, что они будут утверждены в понедельник, 30 сентября. Инициативы "вполне приемлемы и востребованы в сегодняшней ситуации", говорит первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин ("Единая Россия"). Однако он уточнил, что законопроекты не являются чем-то "принципиально и радикально новым", а лишь усиливают уже имеющиеся наказания. Депутат полагает, что они не удовлетворят сторонников введения визового режима и радикального сокращения трудовой миграции. "С ними я не согласен, потому что они не понимают потребности нашей экономики, возможностей нашего положения, в том числе внешнеполитического, и фактически переходят грань,- сказал господин Затулин.- Достаточно почитать те тексты, которые публикуются в том числе некоторыми депутатами Государственной думы,- противники миграции сегодня не стесняются и в оскорблениях. Разговор в таких тонах тянет на состав преступления под названием "разжигание межнациональной розни"".

Адвокат Анна Минушкина напоминает, что фундаментальные законодательные изменения в миграционной сфере уже приняты и вступят в силу в феврале следующего года. "Это федеральный закон о высылке, согласно которому будет создан реестр контролируемых лиц - иностранных граждан, которые в РФ находятся незаконно. Эти люди не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы,- напомнила адвокат.- Принят и закон о передаче органам МВД полномочий по привлечению к ответственности иностранных граждан с назначением наказания в виде административного выдворения за пределы РФ - сейчас такое решение может принять только суд".

В воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал внесение указанных законопроектов в нижнюю палату парламента вместе с двумя другими инициативами о миграции. Один из них вводит внесудебную блокировку интернет-ресурсов, на которых предлагаются незаконные услуги для мигрантов, в том числе продажа поддельных документов. Другой вводит полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов. "1 октября, во вторник, планируем их внести. Большинство депутатов их поддерживают. Все озвученные выше инициативы должны способствовать наведению порядка в сфере миграционной политики",- пояснил господин Володин.

Эмилия Габдуллина
Газета "Коммерсантъ" №178/П от 30.09.2024, стр. 5

Источник - Коммерсант
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