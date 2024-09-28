Совет шуры "Хезболлы" избрал Хашема Сафиеддина новым генсеком партии

07:36 30.09.2024

Стало известно имя нового генсека "Хезболлы"



Tекст: Денис Тельманов



Хашем Сафиеддин, ранее занимавший пост руководителя исполнительного комитета, был избран новым генеральным секретарем ливанской партии "Хезболла" после гибели Хасана Насруллы.

Телеканал Al Arabiya сообщил, что Совет шуры, главный руководящий орган партии "Хезболла", выбрал новым генеральным секретарем Хашема Сафиеддина. Сафиеддин ранее возглавлял исполнительный комитет партии и курировал политические вопросы и внутренние дела.



Хашем Сафиеддин является двоюродным братом погибшего лидера партии Хасана Насруллы, который был убит 27 сентября в результате израильского авиаудара в Бейруте. Сафиеддин считался вторым лицом в "Хезболле" и также входил в орган, ответственный за военные операции.



Израиль начал операцию "Стрелы севера" против "Хезболлы" 23 сентября, нанося массированные авиаудары по военным объектам организации в Ливане. Операция направлена на создание безопасных условий в северных приграничных районах Израиля.



В результате одного из ударов был убит Насрулла. Партия подтвердила его гибель и заявила о намерении продолжать противостоять Израилю.



Официально об избрании Сафиеддина генеральным секретарем "Хезболлы" пока не сообщалось, однако такие сведения переданы через источники Al Arabiya.



Ранее сообщалось, что в результате израильских авиаударов по южным пригородам Бейрута погибли члены центрального совета "Хезболлы" Набиль Каук и Али Караки