История "деколонизации" и "борьбы за свободу", - Данияр Ашимбаев

08:13 30.09.2024 История "деколонизации" и "борьбы за свободу"

Данияр Ашимбаев: В пропаганде национализма активно участвовали не только многочисленные советологи, но и "правильные туземцы"



Данияр Ашимбаев, 29 сентября



История тематики "деколонизации" и "борьбы за свободу" в западной дипломатии и пропаганде имеет свою давнюю историю.

Османская империя, как известно, имела свои виды на Туркестан в рамках политики "пантюркизма", т.е. консолидации всех тюркоязычных и исламских народов под властью султана и халифа. Тут ее активно поддерживала германский Генштаб, для которого турецкие поползновения давали возможность укрепить влияние на Ближнем и Среднем Востоке и выйти на индийские рубежи.

Есть интересная тематика немецкого и турецкого следа в организации восстания 1916 г. в Средней Азии, которое помимо прочего произошло в разгар успешного продвижения российских войск на Германском и Кавказском фронтах.



Впрочем, Турции это никак не помогло: англичане со своей стороны разыграли карту панарабизма против Стамбула. Арабы восстали и помогли выбить турков из Палестины, Сирии и Ирака. Тут их уже кинули англичане, разделив Ближний Восток с французами и пообещав Израиль евреям. А шериф Мекки Хусейн (хашимит), поддержавший англичан, в итоге потерял Аравию, которую прибрал к рукам король Абдул-Азиз (сауд).



Османская империя, в общем, развалилась: в 1922 г. султанат был упразднен, а в 1924 г. и халифат. Ататюрк формально объявил отказ от пантюркизма, но на регион появились другие претенденты.

Революция в России, национальное брожение и Брестский мир поставили перед Антантой новые вопросы. Американцы теоретизировали, что принцип самоопределения наций нужно применить к бывшей Российской империи. Англичане же быстро нацелились на Кавказ, Туркестан и Русский Север. Япония захватила Дальний Восток, а французы нацелились на Причерноморье. От белых генералов требовали признания независимости многочисленных новых автономий, что ставило под вопрос их курс на "единую и неделимую".



Большевики, впрочем, признали независимость Польши, Финляндии и Прибалтики, разыграли национальную карту и разгромили белых.

В какой-то момент Запад успокоился, но на сцену вышла Польша. Пилсудский много лет бегал с проектом польского владычества в Восточной Европе, в рамках которого предполагалось дальнейшее расчленение Советской России и создание широкой конфедерации под контролем Варшавы.



В 1926 г. польская военная разведка создала во Франции организацию "Прометей", которая была призвана консолидировать национальных эмигрантов (Туркестан, Закавказье, Украина) и поставить их на рельсы польской политики. Среди них отметим и Мустафу Чокаева, жившего тогда в Париже.

"Прометей" тихо умер из-за финансовых затруднений в годы "великой депрессии", а первенство в проектах раздела СССР перешло к фашистской Германии.



Как известно, летом 1941 г. Гитлер и его окружение наметили создание на территории СССР пяти рейхскомиссариатов - Остланд, Московия, Украина, Кавказ и Туркестан (в последний по некоторым данным планировалось включить и Поволжье). Планы предусматривали геноцид и насильственное переселение народов.

Также они требовали лояльных национальных кадров.

В конце 1941 г. было принято решение о формировании "восточных легионов" из числа военнопленных и эмигрантов. В октябре был создан первый "туркестанский батальон", а в декабре - "Туркестанский легион".



Для тех же целей был создан Национальный комитет объединения Туркестана (май 1942 г.), который возглавил узбек-эмигрант Вели Каюм, ранее работавший в Чокаевым в журнале "Яш Туркестан" (Берлин, 1929-1939 гг.). В конце 1943 г. немцы по инициативе УПА провели "Конференцию порабощенных народов Востока Европы и Азии" (украинцы, грузины, азербайджанцы, узбеки, армяне, татары, белорусы, осетины, казах, черкес, кабардинец, чуваш, башкир).

Весной 1945 г. Третий Рейх рухнул, но многие его идеи тут же были подхвачены вчерашними союзниками СССР. Впрочем, еще до взятия Берлина Черчилль распорядился разработать операцию "Unthinkable" - план совместного участия английских, американских и немецких войск против СССР. США разрабатывали свои планы нанесения ядерного удара по СССР (уже в 1945 г. в список целей был включен Ташкент).

"Национальный комитет объединения Туркестана" вполне себе продолжил существовать и после падения Третьего рейха, перейдя на британское и американское финансирование.



Вторая мировая война плавно перешла в Холодную. В 1946 г. Черчилль в Фултонской речи заявил о "железном занавесе", а Трумэн в 1947 г. озвучил свою доктрину - "борьба за свободу против тоталитаризма".

В рамках Холодной войны противостояние шло не только в Европе, но и в Азии и Африки. Если в 1920-1940-е СССР разыгрывал национальную карту для территориального расширения, то с середины 1940-х успешная модель советского национального строительства и социально-экономической модернизации национальных окраин стала примером для стран, выходящих из под западного колониального владычества.



В этих условиях западная пропаганда, используя польские и немецкие наработки, начала пропагандировать идею порочности советской национальной модернизации.

В качестве инструментария использовались национализм, исламизм, пантюркизм (через Турцию).

Пошла идейная и финансовая подпитка радикальных религиозных течений и фигур, что через много лет выльется в создание ХАМАС, Талибана, Аль-Каеды и ИГИЛ, а мир вновь вернется к глобальному противостоянию на религиозной почве.



В пропаганде национализма активно участвовали не только многочисленные советологи, но и "правильные туземцы".

Впрочем, нужно отметить, что вожди "туркестанского движения" (Вели Каюм-хан, Баймирза Хаит, Карис Канатбай) регулярно друг с другом конфликтовали и создавали новые организации.

В 1946 г. в Мюнхене был создан Антибольшевистский блок народов, активное участие в создании которого принял Вели Каюм). Еще одним проектом стал "Американский комитет по освобождению от большевизма" (1951 г.).



В 1953 г. в США провозгласили ежегодное проведение "Недели порабощенных народов", направленную против советской национальной политики. Примечательно, что структура "порабощенных народов"совпадала с материалами немецкого плана "Ост".

В это же время возникает финансируемое США "Радио Свобода", в котором сразу создается Туркестанская редакция (вещание на казахском, узбекском, киргизском, таджикском, туркменском, каракалпакском и уйгурском языках).



Нужно напомнить, что подрывная работа по национальным и религиозным вопросам была составным элементом антисоветской политики и пропаганды. Многим кажется, что западные советологи и политические эмигранты боролись с коммунизмом и СССР по идейным соображениям, безвозмездно, но это не совсем так.

Так, в 1948 г. был создан Департамент информационных исследований (IRD) МИД Великобритании, который занимался антисоветской пропагандой, включая "черный PR". IRD продвигал работы Джорджа Оруэлла, Артура Кестлера, Бертрана Рассела и Роберта Конквеста. Последний, как известно, был исследователем массового террора в СССР и "голодомора" на Украине, причем сначала был штатным сотрудником IRD, а когда ушел на "вольные хлеба", то распространением его работ занималось уже ЦРУ.

Впрочем, практика использования в пропагандистских целях творчества разнообразных диссидентов всегда была и есть. Поклонники таких антитоталитарных шедевров "Архипелага ГУЛАГа" Солженицына или "Номенклатуры" Восленского не любят обсуждать вопрос - кто оплачивал их проживание, творчество и политическую активность на Западе.



Кроме борьбы с СССР департамент занимался борьбой с левым движением, профсоюзами, ирландскими сепаратистами, да и иными организациями, выступавшими против британского колониализма.

В США в 1948 г. было создано Управление координации политики (OPC) ЦРУ, деятельность которого была направлена на политическое и психологическое противодействие СССР. Среди его проектов - "Крестовый поход за свободу" (1950-1960 гг.) и Конгресс за свободу культуры (1950-1979 гг.). Последняя организация (CCF), помимо демонстрации "культурного превосходства" Запада (взять организацию гастролей того же Луи Армстронга), занималась травлей деятелей культуры, придерживающихся левых взглядов.

Впрочем, ЦРУ занималось не только борьбой с СССР, продвижением "демократии" и "антиколониализмом".

Достаточно известно и про многочисленные программы по контролю информационного пространства внутри самих США: финансирование СМИ, молодежных, религиозных, научных организаций, влияние на Голливуд и профсоюзы.



Интересной темой является переключение общественного мнения в США на вопросы феминизма, ЛГБТ, развитие альтернативных культур и "расширения сознания". Говоря советскими пропагандистскими штампами, делалось это с целью отвлечения трудящихся от классовой борьбы.



Возвращаясь к "внешнему контуру" отметим, что главной задачей являлся подрыв мирового влияния стран-противников (СССР/Россия, КНР, Иран), дестабилизация соответствующих регионов и продвижение американского и британского влияния в странах, представляющих интерес с точки зрения природных ресурсов или глобальной логистики.



Многое из этого модно было спихивать на конспирологию, но регулярные утечки архивных материалов, независимые расследования, да и наглядная практика подтверждает эти тезисы.

Заметим, как после распада Союза ельцинская Россия очень хотела дружить с Западом, была готова вступить в НАТО и ЕС. Но очень быстро даже самым упоротым либералам стало ясно, что для Запада она всегда будет геополитическим врагом и источником дешевого сырья. Даже в условиях, когда Москва поддержала "антитеррористическую экспансию" США на Ближнем Востоке, продолжилось расширение НАТО, а идея части республиканских элит сделать Россию противовесом Китаю не нашла поддержки в американском истеблишменте.



События последних лет очень хорошо показали, что либерально-демократическое крыло российского политического спектра всегда сидело на иностранной подпитке и отражало интересы чужих государств.



Говоря о политике формирования "санитарного пояса" вокруг России нужно понимать, что курс на "деколонизацию", "национальное и религиозное возрождение" направлен исключительно против российского (и отчасти китайского) влияния в регионе и проводится в интересах западной неоколониальной модели. Как говорится, ничего личного - только бизнес. Источник - nomad.su

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