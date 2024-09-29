Европейская фронда ширится: в Вене победил "друг Орбана", - В.Малышев

08:30 30.09.2024 29.09.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



Может ли в результате выборов в Австрии возродиться "Австро-Венгерская империя"?



Как и ожидалось, на прошедших сегодня в Австрии выборах в Национальный совет (нижнюю палату парламента) правая Австрийская партия свободы (АПС) одерживает победу. Как передал телеканал ORF со ссылкой на предварительные результаты, она набирает 29,1 процента голосов. Это на 13 процентов больше, чем АПС получила на выборах в 2019 году.



Правящая "Австрийская народная партия" (АНП), к которой принадлежит действующий канцлер Карл Нехаммер, предварительно занимает второе место с 26,3 процента голосов, что на 11,1 процентных пункта меньше, чем пять лет назад. Третьей следует Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) с 20,9 процента голосов, это на 0,3 процентных пункта ниже показателя предыдущих выборов. Зеленые, входящие сейчас в правительственную коалицию, получают лишь 8,7%, что на 5,2 процентных пункта меньше показателя 2019 года. Как сообщается, канцлер Карл Нехаммер уже признал поражение своей фракции "Австрийская народная партия" на парламентских выборах.



АПС, которая постоянно возглавляла предвыборные опросы общественного мнения, уже была в правительстве несколько раз, но никогда еще не побеждала на общенациональных выборах. Ее политические соперники давно наклеили на нее ярлык "прокремлевской", а лидера партии 55-летнего Герберта Кикля окрестили "австрийским Виктором Орбаном". И это не случайно.



"Для меня примером является Венгрия", – неоднократно заявлял Кикль, входящий в коалицию националистов и евроскептиков "Патриоты за Европу" в Европарламенте, вдохновителем которой является премьер Венгрии.



А когда нынешним летом Герберт Кикль, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и председатель чешской партии ANO Андрей Бабиш объявили об объединении усилий в рамках альянса под названием "Патриоты Европы", то обозреватели, ища оригинальные исторические параллели, стали спрашивать, а не возникает ли в Европе некий современный аналог Австро-Венгерской империи?



Патриотический союз нацелен на то, чтобы "обеспечить Европе лучшее будущее", – заявил Кикль во время пресс-конференции в Вене, объясняя причины создания коалиции. По его словам, необходимо упорядочить европейское административное управление и не позволять ему "пассивно наблюдать за появлением сверхгосударства" на континенте, имея в виду диктатуру Брюсселя. Кикль подчеркнул, насколько важно добиться "мира, свободы и процветания для всех граждан", и пригласил другие партии присоединяться к альянсу.



Герберт Кикль вообще выглядит сегодня в Западной Европе белой вороной. Он и его соратники называют виновником войны на Украине НАТО и заявляют, что война выгодна, прежде всего, США. Они выступают против поддержки Киева и участия в антироссийских санкциях, считая это нарушением нейтралитета Австрии.



Австрия, являясь нейтральной страной, не помогает Украине оружием, но ее нынешние власти предоставляют Киеву финансовую помощь, выделили 2 млн евро на оборудование для разминирования на Украине и делают выплаты в так называемый Европейский фонд мира, из которого финансируются поставки оружия ВСУ. А Кикль хочет положить все этому конец. Он заявляет, что от антироссийских санкций страдает население Европы, а поддержка нынешними властями Австрии Киева направлена на финансирование американского военно-промышленного комплекса, отметил телеканал OE24.at.



"Без этих санкций... предприятия могли бы нормально работать дальше, никогда не имели бы проблем, но сейчас они должны закрываться", – сетует партийный лидер. А помощь Киеву, по мнению политика, "имеет цель финансировать американский военный экспорт европейскими деньгами".



"Мы выступаем за активную политику мира и нейтралитета – выплаты в Фонд мира ЕС должны быть прекращены. Австрия должна использовать свои деньги на собственную армию", – говорится в манифесте Австрийской партии свободы. А на предвыборном плакате партии Кикля, на котором изображены целующиеся Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне развалин, было написано: "Остановите безумие ЕС".



Когда в апреле 2023 года в австрийском парламенте проходила видео-конференция Зеленского, то депутаты от партии Кикля демонстративно покинули зал заседаний, отказавшись его слушать. А на своих креслах оставили таблички: "Места для мира".



Кикль обещает также поставить крест и на амбициях Украины по поводу вступления в Евросоюз, заявив об "угрозе европейскому сельскому хозяйству". Что касается санкций против России, то Австрия, по мнению Кикля, должна руководствоваться, прежде всего, национальными интересами, а они заключаются в том, что Вене нужен российский газ. Так в июле 83% всего газа из-за рубежа в Австрию поступило из России, что резко отличается от действий большинства других стран Европы.



Если АПС возглавит следующее правительство Австрии или войдет в его состав, Кикль обещает превратить страну в "крепость", неприступную для мигрантов. "Мы больше не будем принимать никаких прошений о предоставлении убежища", – заявляет лидер австрийских ультраправых. Более того, его партия выступает за так называемую реэмиграцию – выдворение из Австрии иммигрантов в страны первоначального проживания, в том числе и тех, кто получил австрийское гражданство, но "не сумел ассимилироваться".



После начала СВО на Украине австрийские правые из АПС не выступили с однозначной поддержкой Киева и высказались против санкций в отношении России и за восстановление энергетического сотрудничества с нашей страной. Такая радикальная позиция АПС вызывает тревогу не только в Брюсселе, но и в США. В аналитической статье, опубликованной накануне голосования в Австрии, газета The New York Times, признавая, что она стала самой популярной партией в стране, пытается наклеить на нее сразу два ярлыка: "пронацистской" и "пророссийской". Используя обычный прием западных русофобов, которые они обычно применяли и применяют по отношению к другим неугодным им политическим силам – "Национальному объединению" Марин Ле Пен во Франции и "Альтернативе для Германии".



"Он называет себя "фольксканцлером", или народным канцлером – термин, связанный с нацистами, – пишет NYT, имея в виду лидера АПС Герберта Кикля. – Он потребовал остановить всех новых просителей убежища, чтобы сделать Австрию "крепостью свободы". Он называет своих политических оппонентов "предателями" и заявил, что хочет внести недружелюбных журналистов в "списки для ареста". Всемирная организация здравоохранения, предупредил он, является диктатурой".



"В своей недавней кампании, – продолжает шельмовать Кикля американская газета, – он в основном сосредоточился на иммигрантах. Помимо призывов к большему количеству депортаций, платформа Партии свободы также требует нового законодательства, которое лишило бы беженцев возможности получать какие-либо социальные услуги и пожизненно запретило бы им получать австрийское гражданство. Помимо беженцев, г-н Кикль критикует наднациональные институты, такие как Европейский союз, НАТО (членом которого Австрия не является), Международный уголовный суд и Всемирную организацию здравоохранения, за вмешательство в дела Австрии".



"Партия также близка к России. В 2016 году она подписала официальную декларацию о дружбе с партией Президента Владимира Путина "Единая Россия". Карин Кнайсль, избранная Партией свободы на пост министра иностранных дел в 2017 году, переехала в Россию после ее вторжения на Украину. В то время как остальная Европа в основном прекратила использование российской энергии после вторжения, Австрия этого не сделала", – возмущается NYT.



И, демонстрируя свои собственные предпочтения, американская газета завершает свою статью таким пассажем: "Недавно вечером в Зиммеринге, рабочем районе Вены, местный житель Саша Кайзер выпивал после работы и размышлял над вопросом, за кого голосовать. "Я не знаю, голосовать ли стратегически или следовать зову сердца, – сказал он. – Но я не хочу, чтобы победил Кикль"".



Но именно Кикль побеждает. Однако у страха глаза велики. Победа АПС на выборах еще не дает ей возможности не только создать собственное правительство, но и даже участия в нем. У победителей нет абсолютного большинства в парламенте, а ее главный соперник правящая Австрийская народная партия, как считает венская газета Presse, могла бы сформировать коалицию с двумя другими политическими силами – вероятнее всего, с социал-демократами и либералами из NEOS.



С другой стороны, АПС все-таки не является для остальных сил страны неприемлемым партнером – она уже несколько раз входила в правительство. А потому, как считает другая австрийская газета Standart, несмотря на расхождения по вопросам внешней политики АПС и АНП теоретически могли бы тоже создать коалицию.



Обе партии, как считает газета, сходятся в области зеленой политики, выступая против чрезвычайных ограничений в сфере экологии, и даже тема миграции вряд ли станет для этого препятствием. Правда, помешать этому формированию может личная неприязнь канцлера Нехаммера к Киклю, который уже ранее заявил, что не даст лидеру АПС мандат на формирование кабинета в случае ее победы на выборах. Нехаммер уже заявил, что "невозможно строить государство с Киклем". Так что, каким может оказаться новое правительство Австрии, пока можно только гадать.



Тем не менее победа НПС в Австрии, так же как недавний успех "Альтернативы для Германии" на земельных выборах в соседней стране и усиление влияния партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен во Франции, свидетельствует о том, что Европа неудержимо сдвигается вправо. Ясно, конечно, что никакой созданной в воображении журналистов и политиологов новой "Австро-Венгерской империи" в результате победы "друзей Орбана" в Вене не возникнет, однако очевидно, что диктат действующего по указке США Брюсселя неуклонно слабеет. Источник - fondsk.ru

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