Казахстанские школьники стали трехкратными чемпионами мира по робототехнике

11:52 30.09.2024

Казахстанские школьники третий раз завоевали титул чемпионов на крупнейшей международной олимпиаде по робототехнике FIRST Global Challenge, сообщает Zakon.kz.



Об этом 29 сентября в своем Telegram-канале сообщил депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов.



"Это потрясающее достижение! Наши школьники стали трехкратными чемпионами, победив на олимпиадах в Женеве, Сингапуре и теперь в Афинах", – отметил он.



