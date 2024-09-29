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|В Китае объявили сбор средств на ремонт Великой Китайской стены
11:55 30.09.2024
Пекин, 27 сентября /Синьхуа/ -- Китай в четверг запустил программу по сбору общественных денежных средств на защиту Великой Китайской стены, которая является крупнейшим из существующих объектов культурного наследия страны.
На мероприятии, посвященном запуску программы, заместитель министра культуры и туризма КНР, глава Государственного управления по охране культурного наследия /ГУОКН/ КНР Ли Цюнь заявил, что необходимо приложить усилия для поощрения добровольных действий по защите Великой Китайской стены, повышения уровня информированности общественности и просвещения в этой области, чтобы результаты работ по защите Великой Китайской стены приносили пользу людям.
Программа была инициирована Фондом сохранения культурного наследия Китая под руководством ГУОКН КНР.