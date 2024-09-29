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Нефтеюань свергает нефтедоллар, - "Aydinlik"
11:58 30.09.2024

Aydinlik Gazetesi
Турция

Нефтеюань свергает нефтедоллар
Aydınlık: нефтеюань наносит удар нефтедоллару и распространяет свое влияние

XVI саммит БРИКС станет предвестником эпохальных событий, пишет Aydınlık. Нефтеюань продолжает свое развитие как альтернатива нефтедоллару. Доллар теряет высоту, и данная тенденция будет только развиваться. Турция сделала правильный выбор, решив присоединиться к БРИКС.

В этом году 22–24 октября в российском городе Казань пройдет XVI саммит БРИКС. Одной из важнейших тем встречи станет новая валюта, над которой работает БРИКС.

Ожидается, что саммит станет предвестником еще более эпохальных и неожиданных событий. В этом году количество членов БРИКС увеличилось за счет пяти новых участников: Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Из них первые три имеют большой вес на мировом энергетическом рынке, к тому же Саудовская Аравия присоединилась к проекту по цифровой валюте "mBridge", что стало еще одним важным событием года.

Кроме того, Саудовская Аравия заявила о готовности использовать китайский юань вместо доллара, после чего разгорелись споры о нефтеюане. Что такое нефтеюань, насколько он воплотим? Прежде чем ответить на эти вопросы, обратимся сначала к вопросу о том, что такое нефтедоллар.

Нефтедоллар уходит со сцены

После Ялтинской конференции 1945 года президент США Франклин Рузвельт встретился с королем Саудовской Аравии Ибн Саудом. Рузвельт и Сауд - в обход британцев - заключили секретное соглашение, в соответствии с которым США должны были обеспечить военную безопасность Саудовской Аравии, а взамен получить безопасный доступ к саудовской нефти.

Соглашение сохранялось четверть века, до "Никсоновского шока" 1971 года. После экономического кризиса, пережитого Соединенными Штатами, президент США Никсон нанес серьезный удар по Бреттон-Вудской системе, разорвав привязку доллара к золоту.

Для предотвращения краха доллара Никсон заключил другое соглашение с саудитами, чтобы гарантировать, что Саудовская Аравия в обмен на американские вооружения и защиту будет продавать нефть за доллары. Когда другие члены Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) заключили похожие соглашения, глобальный спрос на доллар увеличился.

Так был внедрен нефтедоллар, и укрепилось доминирование американской валюты на мировых рынках. Стратегическое партнерство между США и Саудовской Аравией продолжалось до последних нескольких месяцев. Сегодня Саудовская Аравия занимает четвертое место в мире по военным расходам, причем расходы на оборону составляют более 10% ее ВВП.

С другой стороны, за последние десять лет Китай вышел на сцену как один из крупнейших в мире потребителей нефти и увеличил свой вес в мировой экономике, что изменило балансы на энергетических рынках.

Подъем нефтеюаня

В марте 2018 года Китай сделал первый важный шаг на пути к тому, чтобы нефтеюань стал альтернативой нефтедоллару. В Китае начались торги фьючерсными контрактами на нефть в юанях. Хотя в первые годы объем операций оставался низким, на фоне развития платежных систем между Китаем и Россией, а также начала офшорных транзакций в юанях использование валюты КНР в мире стало расширяться.

Это также позволило увеличить объем и глубину транзакций по нефтяным контрактам в юанях. Благодаря тому, что торговля со странами - участницами инициативы "один пояс - один путь" ведется с использованием национальных валют, при этом Россия, Индонезия, Ирак и многие другие страны начинают использовать юани, инфраструктура нефтеюаня укрепилась.

Когда министр Саудовской Аравии спустя 50 лет после появления нефтедоллара заявил о готовности использовать юани в расчетах за продажу нефти Китаю, а Саудовская Аравия присоединилась к инициативе по цифровой валюте "mBridge", это вывело позиции нефтеюаня на новый уровень. Данный исторический шаг в некотором смысле положил конец нефтедоллару, поскольку в игру фактически вступил нефтеюань.

Трудности преодолеваются шаг за шагом

В системе нефтеюаня у крупных стран, импортирующих нефть, могут возникнуть проблемы с нахождением достаточного количества валюты для оплаты. Однако решить эту проблему уже не так сложно, как раньше. Особенно за последние несколько лет доля трансграничных транзакций Китая в юанях увеличилась до 53%.

Еще 15 лет назад 83% таких операций осуществлялось в долларах. Сегодня доля американской валюты в международных расчетах Китая составляет лишь 43%. Кроме того, Россия осуществляет более 80% своего экспорта в Китай в юанях. Это позволяет китайской валюте расти и удовлетворять некоторые потребности рынка.

Кроме того, вполне вероятно, что в ближайшие годы потребность в юанях будет удовлетворена путем заключения SWAP-соглашений со многими странами.

Строится цифровая денежная система

Проект "mBridge" во главе с Банком международных расчетов может удовлетворить потребности западных или кластеризованных вокруг Запада стран в юанях. Проект mBridge - это новая платежная система, использующая цифровые валюты центральных банков для замены старой платежной системы по корреспондентским счетам. Как известно, банки-корреспонденты, используемые в системе "SWIFT", находятся под монопольным контролем американских и других западных банков.

Поэтому, в соответствии с решением Запада, банки-корреспонденты могут не совершать операции и блокировать работу SWIFT. Проект "mBridge" позволяет осуществлять мгновенные платежи между центральными банками Китая, Гонконга, ОАЭ, Таиланда, Саудовской Аравии. Подчеркнем, что транзакции, осуществляемые на этой платформе, находятся вне контроля SWIFT и США.

Спрос на юань увеличится

Ожидается, что в отношении юаня, который будет накапливаться в резервах стран - экспортеров нефти, будут предприняты новые шаги. Действия Китая после 2020 года направлены на облегчение и углубление финансовых операций в юанях.

Наличие китайской валюты в Специальных правах заимствования, а именно в резервном активе МВФ, важно для стран, которые будут накапливать юани. Вес валюты КНР в резервах такого западного учреждения, как МВФ, содействует тому, что юань играет важную роль в формировании резервных активов центробанков. Наряду с этим тот факт, что офшорный юань находится под строгим контролем Китая, защищает эту валюту от чрезмерных колебаний, обеспечивает стабильность и способствует ее хранению в качестве резерва.

С распространением нефтеюаня китайские банки получат большую прибыль от арбитража нефти за юани и нефти за доллары. А это положительно повлияет на китайские банки и работающие с ними финансовые институты других стран.

Такое развитие событий станет еще одним фактором, поддерживающим хранение юаня в резервных активах. Конечно, в отношении глобализации юаня еще многое предстоит сделать. Однако скорость развития событий в последние годы показывает, что этот путь не очень длинный.

Доллар все быстрее теряет высоту

В результате попытки недооценивать БРИКС и нефтеюань, утверждать, что свергнуть экономическое господство Запада невозможно, оборачиваются лишь замешательством и смятением из-за скорости происходящих событий.

С одной стороны, БРИКС создал крепкий экономический союз и проложил путь к бездолларовой торговле. С другой - нефтедоллар, который является важнейшим фактором доминирования американской валюты, получил тяжелый удар от нефтеюаня. Со временем станет еще очевиднее, насколько выбор Турции присоединиться к БРИКС был правильной инициативой.

Тем не менее, для того чтобы наиболее эффективно извлечь выгоду от БРИКС и позитивных событий в мировой экономике, необходимо как можно скорее отказаться от неолиберальной экономической политики, а также положить конец преобладанию представителей неолиберализма в бюрократии, политике, журналистике, академическом и деловом мире.

Источник - ИноСМИ
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