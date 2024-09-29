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|Даурен Косанов назначен заместителем министра обороны - главкомом ВВС Казахстана
12:02 30.09.2024
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении Даурена Косанова заместителем министра обороны – главнокомандующим силами воздушной обороны, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий документ разместила пресс-служба Акорды 30 сентября 2024 года.
"Распоряжением главы государства Косанов Даурен Жуматаевич назначен заместителем министра обороны – главнокомандующим силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в публикации.
Даурен Жуматаевич Косанов родился 14 октября 1969 года в Павлодарской области.
Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков в 1990 году, Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина – в 2005 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – в 2013 году.
Карьера
служба в Ушаральском истребительном полку;
командир эскадрильи "Су-27" в Талдыкоргане;
начальник штаба Карагандинской авиабазы;
командир Шымкентской авиабазы;
командующий Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан;
директор Военного института сил воздушной обороны в Актобе.
Награжден орденом "Даңқ" II степени, медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" и юбилейными медалями.
29 декабря 2022 года приказом президента назначен на должность главнокомандующего силами воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана.
24 сентября 2024 года сообщалось, что глава государства освободил Нуртаса Кабакова от должности командующего Войсками противовоздушной обороны. Другим распоряжением на эту должность был назначен Кайрат Даутов.