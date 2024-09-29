Даурен Косанов назначен заместителем министра обороны - главкомом ВВС Казахстана

12:02 30.09.2024

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении Даурена Косанова заместителем министра обороны – главнокомандующим силами воздушной обороны, сообщает Zakon.kz.



Соответствующий документ разместила пресс-служба Акорды 30 сентября 2024 года.



"Распоряжением главы государства Косанов Даурен Жуматаевич назначен заместителем министра обороны – главнокомандующим силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в публикации.



