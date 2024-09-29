Агония бандеровцев в Угледаре. "Кинжалы" для F-16. Грядет ультиматум

12:07 30.09.2024 Агония Угледара, "Кинжалы" для F-16 – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Дарья Пронина



СВО



Минувшая неделя была богатой на события как на фронте, так и на внешнеполитическом контуре. Главным эпизодом стало падение крепостных ворот проклятого оплота ВСУ в Угледаре на Южнодонецком направлении, окружение города и его штурм. В то же самое время начались бои в придорожном Цукурино, стоящем между Селидово и Курахово, и были достигнуты восточные предместья последнего. На этой же неделе ВС РФ методично отрабатывали аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области, а Зеленский съездил со своим "планом победы" в Вашингтон, откуда вернулся фактически ни с чем. Обо всем по порядку и в подробностях – в итоговой сводке Readovka.



Полюс фронтовой







В середине недели русские войска дождались, когда плод окончательно созреет и упадет с яблони – последний щит Угледара оказался расколот. ВС РФ ворвались в город и к сегодняшнему дню де-факто контролируют его половину с учетом так называемых "угледарских дач", входящих в черту населенного пункта. 72-я мехбригада ВСУ, составляющая ядро сил оборонительного района, не получила своевременного разрешения на выход в направлении Богоявленки. Это испортило бы картину визита Зеленского в США. Но, судя по совокупности признаков, жизнь ВСУ оказалась дороже престижа пана президента, и потому бригада начала отход по еще сохраняющемуся коридору на северо-запад. За это и поплатился сегодня должностью их командир Иван Винник. Сам город уже гарантированно обречен. Те, кто там остался, находятся в фактическом окружении, и оперативная ситуация не выказывает наличия шансов успешно обороняться.



Завершив историю Украинска и двинувшись от него прямиком на запад, ВС РФ приступили к штурму села Цукурино, причем сразу с нескольких сторон. Такой основательный подход объясняется важностью объекта. Село является важным рубежом для противоборствующих сторон, стоит аккурат на дороге между Селидово и Курахово, прикрывает южный фланг первого и представляет возможность глубокой дугой выйти ко второму, тем самым блокировав город и не только. При его потере и реализации разрыва местности на два окружаемых пространства в мешке окажутся Горняк, где бои замерли на северо-восточной окраине, и ряд более мелких населенных пунктов севернее Курахово. И чтобы все это реализовать, нужно именно Цукурино, в которое уже зашли с севера, одновременно атакуя южный укреп на шахте им. Святителя Василия Великого. С мест приходят сведения, что часть наших сил, не дожидаясь взятия села, уже развернулась на север и придвинулась к южным предместьям Селидово. Действия здесь показывают себя многообещающе.



В районе самого Курахово ситуация развернулась следующая. Заняв в результате боев ИК № 82, русские войска фактически вышли на дистанцию прямого удара по городу – до него остается порядка пары километров. Но ввиду серьезных укреплений и давно подготовленной обороны штурма в лоб логичным образом не предполагается. Задача обещает решить себя менее прямым и своего рода изящным методом. Есть основания полагать, что район Курахово и его окрестности на большой территории будут зажиматься с двух сторон – с юга от Угледара и с севера за Украинском и Цукурино. Это будет означать прямые предпосылки к окружению крупной группировки ВСУ на широкой площади, что фактически может стать разгромом весомой части сил противника на Донбассе. Не убиваясь о Курахово, можно получить гораздо больший приз. Но для этого придется постараться на двух сопредельных направлениях – дело за Угледаром и Цукурино.



Пока гремели события от Угледара до Селидово, в сторонке, у Часова Яра, разворачивалось свое, не менее значимое для будущих успехов действо. Наши войска добили и заняли наконец Калиновку к северу от неприятельского города. Перед этим была официально взята соседняя Григоровка. Овладение двумя данными населенными пунктами рисует силуэт подготавливаемой понемногу операции по широкому охвату Часова Яра. Вероятно попутное перерезание логистических артерий от Константиновки, Дружковки и Краматорска – это как асфальтовое шоссе, так и проселочные грунтовые дороги. Южный фас охвата потенциально пойдет от Торецка, битва за который в разгаре. Как только она закончится, лед тронется именно в эту сторону. Северный же фас, очевидно, пойдет на запад от Григоровки.



Кроме того, неделя отметилась двукратным визитом русских "Кинжалов" на далекий аэродром "Староконстантинов" в Хмельницкой области, уже неоднократно атакуемый ВКС РФ. Однако в этот раз улов составил ни много ни мало те самые F-16. Данные о численности попавшихся машин разнились и колебались, но в конце концов удалось-таки установить достоверно: 2 F-16, 1 Су-24 и N-ое количество крылатых ракет Storm Shadow.



Полюс внешнеполитический



В Вашингтон Зеленский отправлялся если не на коне, то с серьезными планами запрыгнуть на него при поддержке западных покровителей. А все надежды были не только на собственное имя, но и на новейший "план перемоги" подмышкой. Его детали стали вскоре известны, и ничего хитрого в нем не оказалось. Все по-старому: Украину – долгожданным экспрессом в НАТО, там оружие и деньги, а главное – разрешение бить вглубь России дальнобойными ракетами. Но ни салютов, ни других победных звуков в пятницу не прозвучало. Раздались только странно-двусмысленные реакции, и те через прессу. План Зеленского не взлетел, это вскоре стало очевидно, а тот, утерев лицо, поспешил от демократов в гости к Дональду Трампу. Но и там не нашлось ничего, кроме любезности и ласки покровителя с условием – он сначала выиграет выборы, а потом обязательно поможет. Таким образом, просроченный президент возвращается домой несолоно хлебавши, еще и без гарантии нового кредита в $50 млрд. А если его и дадут, то он пойдет на покрытие давно минусовых счетов. Родной народ дома обещает же драматично безмолвствовать.



Тем временем, пока пан президент собирался в дорогу, командование сухопутных войск ВСУ издало директиву на поиск людей, которых еще можно загнать в армию. То есть дается распоряжение собирать тех, у кого истекла отсрочка, кто достиг возраста мобилизации (но всем понятно, что будут с удовольствием грести и тех, кто помоложе) или кого можно еще разок загнать на медкомиссию, чтобы выбить гроши из статуса неподлежащего забору в "бусик". К слову о предыдущих защитниках, уже выбывших, но живых – украинский военный юрист Лихачев озвучил на неделе статистику по дезертирам из рядов ВСУ. За все время конфликта число таковых достигло 100 тыс голов, и многие из них возвращаться не собираются. Дошло до того, что даже Верховная рада одобрила закон, достойный зваться "Вернись, я все прощу!". Согласно нему, первый раз, когда боец "оступился", ему прощается, но при условии, что он одумается и вернется в свое подразделение добровольно. Чего не сделаешь, чтобы хоть кто-то дальше сражался.



И на десерт шпионским боевиком о неудержимом отряде водолазов-мстителей, составленном из украинских гражданских и бывших спецагентов, порадовала немецкая Der Spiegel. Эти подробности редакция журнала якобы установила по итогам своего двухлетнего расследования дела яхты "Андромеда". По всему захватывающему дух материалу красной линией прошла мысль, что ни Зеленский, ни Вашингтон и знать не знали, что затевается обрубить трубы "Северных потоков". Штаты даже спешили предотвратить это преступление против энергетики Германии, но опоздали на самолет. А стояли за всем Залужный, в ту пору еще главком ВСУ, и опальный, жаждущий реабилитироваться за прошлые промахи агент СБУ Олег Червинский, набравший свой отряд самоубийц и приговоривший газовые трубы. Необходимо сделать ремарку, что это, вероятно, контрмера против Залужного, который сидит в Лондоне в кресле посла, но по-прежнему якобы опасен для Зеленского. А возможно, просто очередной финт до кучи, что Америка тут ни при чем, а жертвы русской агрессии все сделали сами. Ну конечно сами, они же украинцы.



Вчера, 28 сентября, редакция Readovka назвала главное событие

уходящей недели. Без сомнения, это долгожданный прорыв в Угледар и его уже скорая ликвидация, о чем рассказал военный историк Евгений Норин.



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Агония бойцов в Угледаре: Комбат снят. Спецназ в кольце. Грядет ультиматум

https://tsargrad.tv/



Ситуация в Угледаре для бойцов ВСУ складывается настолько плохо, что уже по обе стороны фронта говорят об агонии. В это время приходят сразу несколько важных новостей: Сырский прислал в город спецназ, который в итоге окажется в русском кольце, с должности снят комбат бригады, обороняющей Угледар, а в околовоенной среде заговорили про грядущий ультиматум.



Источник в украинском Генштабе сообщил, что главком Александр Сырский "так и не отдал приказ на отвод войск из Угледара, оставив 72-ю бригаду просто погибать под огнем российской армии в оперативном окружении". Об этом сообщил известный украинский инсайдерский канал "Резидент".



Часть подразделений начали самовольно отступать с позиций, что привело к потери контроля над половиной города и окружением спецназа ВСУ в Угледаре, - уточняет инсайдер. - Ночью мы пытались отвести часть бригады, но попали под плотный огонь российской артиллерии, неся большие потери при отступлении.



В попытке выйти из русского окружения подразделения ВСУ начали оставлять Угледар по ночам и "отходить в тыл без приказа на отступление". По информации из украинского Генштаба, Сырский пытался было остановить отвод подразделений и даже перебросил в город спецназ. Однако это не только не решило ситуацию, но и затянуло процесс. И теперь именно переброшенный главкомом спецназ рискует попасть в кольцо русских войск.



В целом, по информации аналитиков, причем по обе стороны фронта, ситуация в Угледаре напоминает агонию.



Больше того, Сырский вновь тасует командиров и снял с должности комбата 72-й бригады ВСУ, обороняющей Угледар. Долгое время именно эта бригада оставалась хребтом обороны украинских войск в городе. Но в последнее время украинские солдаты этого подразделения жаловались в интервью западным СМИ на отсутствие ротаций и плохие укрепления. Военный блогер Юрий Подоляка пишет по этому поводу:



Виновным за сдачу Угледара сделали комбрига 72-й бригады ВСУ… Формально сдача еще не оформлена. Но все понимают, что агония 72-й внутри города закончится разгромом и пленением. И виноватый должен быть найден. И он... уже найден.



О том, что командир Иван Винник снят, стало известно из поста на странице бригады в Facebook*. В сообщении приводятся слова комбрига, который поблагодарил солдат и офицеров бригады за "общую борьбу", а о своей службе в подразделении сообщил в прошедшем времени.



Депутат Верховной рады Безуглая подтвердила снятие с должности Винника и назначение на его место военкома Одесской области Александра Охрименко.



Ветеран ЧВК "Вагнер" в своем телеграм-канале Condottiero напомнил о том, что полковник Охрименко, ранее "полностью положивший 14-ю бригаду ВСУ в Соледаре", потом был назначен военкомом в Одессу.



Теперь Угледар. За ним, видимо, будет формировать бригаду заново в Павлограде,

- предположил "оркестрант".



Condottiero же уточняет, что "группировке ВСУ в Угледаре будет объявлен ультиматум на сдачу": "Либо выход в коридор на Павловку, либо котел закрывается. Все для этого готово, и все, кто остался, там и останутся".



Отмечается, что боевикам ВСУ ранее уже не раз было предложено в эфире выходить. И "умные выползли и сдались", а "самые фартовые ушли ночами в поля к своим". "Остальные еще огрызаются". По предварительным подсчетам, в блокаде в Угледаре находится около тысячи украинских военных. "Военная хроника" приводит данные зарубежных аналитиков. У них на некогда "стратегическую и неприступную крепость" сейчас весьма пессимистичный прогноз.



* Компания Meta (и ее продукты Facebook, Instagram) - признана в России экстремистской организацией и запрещена. Источник - Readovka

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