Великобритания хочет пересмотреть условия брекзита, - Данила Моисеев

12:11 30.09.2024

29.09.2024



Премьер-министр Стармер договаривается о частичном изменении сделки по выходу из ЕС



Глава британского правительства Кир Стармер вряд ли добьется серьезных перемен в отношениях с ЕС, по крайней мере быстро. Фото Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на наступающей неделе отправляется с визитом в Брюссель, где встретится с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Одной из важных тем их разговора станет обсуждение пересмотра сделки по брекзиту. Более проевропейски настроенные, нежели тори, лейбористы были изначальными противниками выхода из Евросоюза. Сейчас с этим уже ничего нельзя поделать, но пересмотреть некоторые условия, на которых Великобритания вышла из ЕС, лейбористы хотят. Прежде всего будут пересмотрены те из них, что касаются миграции.



Визит в Брюссель Стармер совершает в сложных для себя условиях. После выборов он стремительно растерял свою популярность (см. "НГ" от 19.08.24). Критиковать консерваторов осторожный бывший генеральный прокурор мог виртуозно и умело, а вот встав у руля страны, политик столкнулся с немалыми трудностями, прежде всего в экономике.



Лейбористы обещали социальное процветание, однако денег на такую роскошь в бюджете сейчас нет. Приходится отказываться даже от субсидий пенсионерам, что стало наиболее неприятным решением за последнее время. Пока Стармеру и его однопартийцам удается перекладывать ответственность на предшественников: как-никак, а именно тори управляли страной на протяжении 14 последних лет. На их совести и экономическая стагнация, и проведение экономически нерентабельного брекзита. Обещания Бориса Джонсона о том, что Великобритания, сбросив оковы законодательства Евросоюза, устремится вперед, заключит сделку с США и быстро увеличит свой ВВП, разбились о жестокую реальность.



Нарушив связи с главным торговым партнером, Соединенное Королевство моментально стало нести большие экономические потери. Однако ситуация такова, что полный пересмотр сделки по брекзиту уже вряд ли состоится. Даже для небольших изменений требуется провести серьезные переговоры, чтобы согласовать все возможные интересы, которые будут в результате затронуты.



Но и для того чтобы просто встреча Стармера и фон дер Ляйен состоялась, от Лондона требовали большей ясности намерений, пишет газета The Financial Times. Чиновники Евросоюза подчеркивают, что лейбористам пора четко сказать Брюсселю, чего конкретно они хотят. На что готов пойти сам Брюссель в обмен на удовлетворение британских требований, уже сформулировано. Речь идет лишь о незначительных послаблениях по заключенной сделке. Имеется в виду в первую очередь расширение возможностей для беспрепятственного доступа жителей стран ЕС в Великобританию и британцев в ЕС. На такую уступку в правительстве Стармера готовы не все. Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер выступает против, опасаясь, что тем самым будет создана лазейка, позволяющая нелегальным мигрантам, которые не нужны в ЕС, прибывать в страну. Ранее Стармер отмечал, что он солидарен с позицией Купер. Премьер опасается, что британцы могут не так понять правительство в период, когда проблемы, связанные с наплывом мигрантов, по всем опросам воспринимаются в обществе как ключевые. В конце концов Великобритания и выходила из ЕС для того, чтобы отгородиться от притока ближневосточных нелегалов, чей поток в Европу все не иссякает.



Но в Евросоюзе видят в удовлетворении их миграционного требования доказательство того, что Лондон действительно серьезен в своем намерении пересмотреть условия сделок по брекзиту. Так что, возможно, Стармера уговорят на уступки. А вот возвращение Великобритании на единый рынок Евросоюза исключено.



"Вряд ли мы увидим серьезные изменения. Масштабного пересмотра брекзита не следует ждать, а вот детали, касающиеся торговли и экономического сотрудничества, могут поменяться. Дело в том, что в соглашении сказано, что в 2026 году эти пункты можно пересмотреть. В 2025 году, вполне возможно, Лондон и Брюссель будут этим заниматься", – считает руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.



В разговоре с "НГ" она отметила, что Шотландия и Уэльс уже сейчас активно работают над тем, чтобы облегчить своим студентам доступ в страны Европейского союза. Следовательно, и по миграционному вопросу возможны какие-то изменения.



Но чем бы ни завершились переговоры, один их итог уже очевиден. Мытарства Великобритании, которая, выйдя из ЕС, никак не может расстаться с ним окончательно, убедят европейцев, что евроинтеграция – дорога в одном направлении. Вступить в Евросоюз трудно, но выйти из него, как показывает британский опыт, еще труднее. А значит, предпочтительнее улучшать ЕС, чем пытаться его покинуть. Это выйдет и проще, и дешевле.