 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан давал взятки мэру Нью-Йорка?
12:12 30.09.2024

Мэра Нью-Йорка подозревают в получении денег от 6 стран, включая Узбекистан

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подозревается в получении денег от иностранных государств для своей предвыборной кампании в 2021 году. Среди этих стран есть и Узбекистан, сообщают СМИ.

В ноябре 2023 года мэр сдал свои телефоны в рамках отдельного федерального расследования. Оно направлено на выяснение, получал ли он незаконные пожертвования от граждан и государственных чиновников Турции для своей предвыборной кампании 2021 года.

По данным The New York Times, расследование охватывает не только Турцию, но и Израиль, Катар, Китай, Южную Корею и Узбекистан. Узбекистан - это единственная страна, которую Адамс не посещал.

Следователи пытаются выяснить, сговорился ли предвыборный штаб Адамса с правительством Турции для получения незаконных пожертвований из-за рубежа перед выборами 2021 года. Кроме того, расследуются подозрения, что мэр оказывал давление на пожарную службу, чтобы одобрить строительство нового турецкого консульства, несмотря на проблемы с безопасностью.

Мэр Адамс, отрицая любые правонарушения, заявил на встрече с общественностью в Бронксе, что его администрация сосредоточена на служении городу.

"Эта команда, преданная своему делу, является одной из самых разнообразных администраций в истории города Нью-Йорка. Они продолжают вести нас вперед на пути к выполнению хорошо известной задачи", - сказал Адамс.

Также сообщается, что еще один высокопоставленный чиновник администрации мэра Адамса уходит в отставку. Комиссар здравоохранения города Нью-Йорка, доктор Эшвин Васан, подал заявление об отставке в понедельник и покинет свой пост до конца года.

Источник - kun.uz
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