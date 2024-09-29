Узбекистан давал взятки мэру Нью-Йорка?

12:12 30.09.2024

Мэра Нью-Йорка подозревают в получении денег от 6 стран, включая Узбекистан



Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подозревается в получении денег от иностранных государств для своей предвыборной кампании в 2021 году. Среди этих стран есть и Узбекистан, сообщают СМИ.



В ноябре 2023 года мэр сдал свои телефоны в рамках отдельного федерального расследования. Оно направлено на выяснение, получал ли он незаконные пожертвования от граждан и государственных чиновников Турции для своей предвыборной кампании 2021 года.



По данным The New York Times, расследование охватывает не только Турцию, но и Израиль, Катар, Китай, Южную Корею и Узбекистан. Узбекистан - это единственная страна, которую Адамс не посещал.



Следователи пытаются выяснить, сговорился ли предвыборный штаб Адамса с правительством Турции для получения незаконных пожертвований из-за рубежа перед выборами 2021 года. Кроме того, расследуются подозрения, что мэр оказывал давление на пожарную службу, чтобы одобрить строительство нового турецкого консульства, несмотря на проблемы с безопасностью.



Мэр Адамс, отрицая любые правонарушения, заявил на встрече с общественностью в Бронксе, что его администрация сосредоточена на служении городу.



"Эта команда, преданная своему делу, является одной из самых разнообразных администраций в истории города Нью-Йорка. Они продолжают вести нас вперед на пути к выполнению хорошо известной задачи", - сказал Адамс.



Также сообщается, что еще один высокопоставленный чиновник администрации мэра Адамса уходит в отставку. Комиссар здравоохранения города Нью-Йорка, доктор Эшвин Васан, подал заявление об отставке в понедельник и покинет свой пост до конца года.