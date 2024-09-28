 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Израиль пошел ва-банк и выиграл. Почему Россия так не может? - Л.Степушова
12:57 30.09.2024

Израиль пошел ва-банк и выиграл. Почему Россия так не может?
Нетаньяху разделил мусульман и властвует. Однако торжествовать рано

Любовь Степушова
28.09.2024

Сильно играет Биньямин Нетаньяху, а арабы и персы "слились", бросив братьев по вере на растерзание иудеям. Однако смеется тот, кто смеется последним.

Нетаньяху пошел ва-банк и побеждает

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, показал карту, где живут "хорошие", а где "плохие" мусульмане.

К хорошим отнес Саудовскую Аравию, Судан, Египет, Иорданию и ОАЭ, плохими были названы Ирак, Иран, Сирия, Ливан и Йемен.

А ведь классно играет - уверенно, мощно, убивая врагов морально и физически. Сначала разгромил ХАМАС в палестинской Газе, теперь взялся за "Хезболлу" в Ливане. Иран и арабские лидеры ограничиваются пустыми угрозами и бойкотом выступления Нетаньяху в ООН.

"Путину бы так, как Нетаньяху", - говорят многие.

Сравнения России и Израиля неуместны

Но сравнения неуместны. Во-первых, православная Россия опирается на любовь, тогда как иудеи - на выполнение 613 заповедей Торы, в которой сказано, что "если враг не принимает предложение заключить мир, следует начать войну, и войну безжалостную".

Во-вторых, за Израилем стоят США, и пока они сильны, с Израилем ничего не случится, поэтому Нетаньяху так уверен в своих "козырях" - военной и финансовой помощи США.

Но как только Америка войдет в период хаоса, что вполне вероятно - посмотрите фильм "Падение империи" Алекса Гарленда, мусульмане, которых сейчас обвиняют в том, что они "слились" в защиту палестинцев, растерзают Израиль. Сейчас же война с Израилем для них окончится ядерным ударом США.

Поддержка Израиля для США критически важна

Почему для США поддержка Израиля критически важна? Израиль обеспечивает контроль над нефтяными запасами Ближнего Востока (которыми США снабжают союзников) и Суэцким каналом, а также несомненно спонсирует ось "хороших" арабов, формируя антииранскую коалицию.

В последнее время Суэцкий канал вылетел из этой цепочки "мирового порядка", и это заставляет США нервничать. Если Израиль падет, то Китай и Россия будут контролировать 90% добычи нефти на планете, и гегемония США закончится.

Но США уже не могут одновременно работать и на Израиль, и на Украину, тем более последняя стратегическим значением не блещет, поэтому конец Украине близок.

Россия не должна спешить подписывать с Ираном соглашения

Поведение Ирана, должно насторожить Москву. Вчера Израиль нанес удар по южному Ливану, объявив об убийстве лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы и ряда руководителей организации - прокси Ирана. Нет сомнений в том, что смерть президента Ибрахима Раиси была убийством, но это скрывается. К власти в стране пришел прозападный президент, который неожиданно озаботился "территориальной целостностью Украины".

РФ и Иран на грани подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который, видимо, будет предусматривать военную защиту друг друга. Надо ли с подписанием торопиться?

Источник - Правда
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